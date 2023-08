Elton John fue trasladado de emergencia al hospital tras un accidente doméstico en Niza

(@eltonjohn)

Según fuentes del medio británico Daily Mail, Elton John se encontraba pasando una agradable tarde de domingo en su villa ubicada en Niza, Francia, cuando se resbaló, padeciendo una fuerte caída. De inmediato, el músico de 76 años fue llevado al al departamento ortopédico del centro hospitalario Princesa Grace de Mónaco, donde se le hizo un chequeo completo y pasó la noche de manera preventiva.

Después de varios estudios, reportes indican que Elton ha regresado a su hogar sin mayor problema y “con buena salud”, lo que da a entender que la caída que sufrió el intérprete de Rocket Man no fue nada grave.

“Podemos confirmar que tras un resbalón ayer en su casa del sur de Francia, Elton visitó el hospital local como medida de precaución. Tras someterse a un chequeo, ha sido dado de alta inmediatamente esta mañana y se encuentra de nuevo en casa y en buen estado de salud”, dicen fuentes cercanas de Elton John al Daily Mail en un comunicado.

A pesar de la dura caída, Elton ya se encuentra sano y salvo en su villa francesa (AP Photo/Caisa Rasmussen)

Fue el pasado 8 de julio que Elton John brindó el que podría ser el último concierto de su carrera. El músico se presentó ante 45 mil personas en la Arena Tele2 de Estocolmo, Suecia, siendo el cierre de una gira mundial que, hasta el momento, es la más lucrativa en toda la historia con USD 939.1 millones de dólares. Desde entonces, Elton ha pasado el verano junto a su esposo David Furnish y sus dos hijos en las playas de Francia. Recientemente, Elton fue visto disfrutando con varios amigos en su lujoso yate.

Sin embargo, también se ha dado un momento para ayudar a sus amigos que se encuentran en aprietos, pues tan sólo una semana después de que Elton terminara su gira mundial, testificó en la corte en la que Kevin Spacey enfrentaba varias acusaciones de abuso sexual. A través de videollamada, Elton John confirmó que Spacey pasó la noche en su casa durante una fiesta que celebró en el año 2000 en la misma fecha en que supuestamente, el oscarizado actor habría abusado de otra persona en su auto.

Unos días después de su retiro de los escenarios, Elton John testificó a favor de Kevin Spacey en juicio por presuntos abusos sexuales.

Al parecer, este último mes ha estado lejos de la experiencia de completa relajación que Elton quería pasar con su familia en cuanto terminara su gira. En 2016, Elton celebró una entrevista con Ellen Degeneres donde confesó que tanto su pareja como sus hijos son lo más importantes para él. Tiempo después, confesaría que fue por ellos que decidió darse un respiro de las giras.

“Si hace diez años me hubieras dicho que estaría sentada en tu programa casada con el hombre al que amo y con dos hijos preciosos, te habría dicho ‘Me has puesto ácido en la bebida’. Pero la vida te plantea retos y te lanza bolas curvas -grandes bolas curvas-, y estos dos niños han llegado en un momento en el que nunca pensé que tendría hijos. No hay palabras para describir lo mucho que queremos a estos niños. Son increíbles”, compartió el músico.

Elton John quiere hacer un viaje a la Antártida con sus hijos y su esposo

Si bien, Elton aseguró que ya no tiene pensado hacer más giras por la gran exigencia física y de tiempo que requiere, no descarta la idea de brindar uno que otro concierto en un futuro, además, regresar al estudio también es una opción. Sin embargo, eso aún puede esperar, pues poco antes de que terminara la gira, Elton aseguró que lo más anhela ahora es viajar a la Antártida junto a su esposo y con sus hijos Zachary y Elijah. Es posible que Elton deba esperar a recuperarse de su caída antes de hacer un viaje tan largo, pero después de 60 años haciendo historia en la industria musical, el músico tiene todo el tiempo del mundo.

Te puede interesar: