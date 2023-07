El emotivo homenaje de Coldplay a Elton John tras su retiro de los escenarios

El emotivo homenaje que Coldplay hizo a Elton John tras su retiro de los escenarios

El 8 de julio, Elton John se despidió de los escenarios con un histórico concierto en la Tele 2 Arena de Estocolmo, Suecia, frente a 40 mil personas. Fue así que, después de 52 años de carrera, el músico británico responsable de éxitos como I’m Still Standing, Your Song y Tiny Dancer, puso punto final a una de las carreras musicales más prolíficas del último siglo.

Coldplay rindió un emotivo homenaje a Elton John para despedirlo de los escenarios

Elton aprovechó este momento único para agradecer a su público por todos los años de apoyo. “Saben cuánto me gusta tocar en vivo. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos. Están en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma, y se los agradezco muchísimo. Nunca los olvidaré”, dijo ante los miles de fanáticos que lograron ser parte de este evento. El virtuoso pianista también agradeció a sus músicos, con quienes ha compartido el escenario por varias décadas.

“Quiero rendir homenaje a estos músicos. Son realmente increíbles (...) y son los mejores”.

Elton John brindó su último concierto este 8 de julio

Y mientras este concierto se llevaba a cabo, no muy lejos de ahí los chicos de Coldplay se encontraban brindando un show en el estadio Ullevi de Guthenburg de la misma Suecia, y conscientes de que a unos kilómetros de ellos Elton John estaba dando su último concierto, decidieron hacerle un homenaje muy especial.

Chris Martin, líder de Coldplay, se sentó frente al piano para interpretar Rocket Man, uno de los temas más emblemáticos de Elton John frente a sus fanáticos. La interpretación logró tocar fibras sensibles de muchos de los presentes, pues en los videos que han sido compartidos por los usuarios, se puede ver cómo varios de los asistentes no pueden contener las lágrimas.

Pero la sorpresa no acabó ahí, ya que los miembros de Coldplay decidieron hacer una videollamada completamente en vivo con Elton John mientras este también estaba en pleno concierto. Al principio de la transmisión, Elton no sabía que estaba en llamada, sino hasta que Martin habló por el micrófono y le preguntó si podía verlo. Sorprendido, el músico de 76 años volteó a la cámara y se esbozó una sonrisa, además de confirmar que podía ver a todo el público del estadio Ullevi y a los miembros de Coldplay.

Elton John apareció en las pantallas del conciertonde Coldplay en Guthenburg completamente en vivo

Aprovechando el enlace, Chris Martin le mandó un emotivo mensaje a Elton John reiterando el enorme impactó que ha tenido a lo largo de todas décadas no sólo en la música, sino también en la moda, en la visibilidad de enfermedades como el SIDA y el incondicional apoyo a la comunidad LGBTQ+.

“Elton, queremos decirte de parte de todos los que estamos aquí, de todos los fans y de todos los artistas a los que has querido e inspirado y ayudado, que te queremos mucho. Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que has hecho por la Fundación contra el SIDA, cada vez que has sido amable con alguien, todo lo que has hecho por LGBTQ, todo lo que has hecho por la moda y las gafas, todo lo que has hecho por la sensualidad y el amor. Todo lo que has hecho por la música, los miles de espectáculos que has hecho, te queremos mucho, te vamos a extrañar mucho”.

La transmisión se cortó justo cuando John estaba listo para responder a las palabras de Martin, pero alcanzó a darle las gracias a esta banda que, así como muchas otras alrededor del globo, no hubiera existido sin la influencia de Elton John.

