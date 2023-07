Elton John testificó en el juicio contra Kevin Spacey por agresión sexual

FOTO DE ARCHIVO: El actor Kevin Spacey camina fuera de Southwark Crown Court, mientras continúa su juicio por cargos relacionados con acusaciones de delitos sexuales, en Londres, Gran Bretaña, 14 de julio de 2023. REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo

El cantante Elton John compareció el lunes por videoconferencia ante un tribunal londinense para declarar en el juicio por agresión sexual contra el premiado actor Kevin Spacey.

Spacey, de 63 años, se ha declarado inocente ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, de 12 cargos de delitos sexuales presuntamente cometidos contra cuatro hombres en Gran Bretaña entre 2001 y 2013.

Los delitos habrían tenido lugar en una época en la que vivía y trabajaba principalmente en Gran Bretaña, desde 2003 como director artístico del teatro Old Vic de Londres.

Los cuatro demandantes han dicho que Spacey los manoseó agresivamente y, en el caso de uno de los denunciantes, le practicó sexo oral mientras estaba desmayado en el piso de Spacey, lo que Spacey dijo la semana pasada que era “completamente incorrecto y perturbador”.

Elton John compareció ante el tribunal mediante video llamada. REUTERS/Henry Nicholls

El dos veces ganador del Oscar citó el lunes a John como testigo, y el cantante británico compareció por videoconferencia desde Mónaco.

A John se le preguntó por la presencia de Spacey en una lujosa fiesta organizada por el cantante a principios de la década de 2000, camino de la cual Spacey supuestamente agredió sexualmente a un conductor de forma tan agresiva que casi estrelló el coche.

John dijo que Spacey pasó la noche en su casa y en la de su marido en Windsor después del evento, pero dijo: “No recuerdo que bajara después”.

También confirmó que Spacey compró un Mini Cooper en la subasta realizada esa noche para la Fundación Elton John contra el SIDA.

David Furnish, marido de Elton John también brindó su testimonio ante el juez de la causa. REUTERS/Toby Melville

La fiscal Christine Agnew también le preguntó por una foto en la que aparecía el denunciante a la salida de un teatro londinense mientras John abandonaba el local en otra ocasión unos años después.

John dijo que no reconocía al hombre y que no se había fijado en él en ese momento, ya que "siempre era una carrera de locos" llegar a su auto cuando salía de un local con fotógrafos fuera. "Podría haber sido la reina y no me daba cuenta", dijo.

El marido de John, David Furnish, también declaró por videoconferencia desde Mónaco, y dijo que Spacey solo había asistido a una fiesta que organizaban anualmente en su casa en 2001, unos años antes de lo que el acusador había declarado.

Furnish dijo que había hablado ocasionalmente con el denunciante, a quien describió como una persona “muy amistosa, afable y fácil de llevar”.

Durante dos días de testimonio la semana pasada, Spacey insistió en que nunca agredió sexualmente a tres de los cuatro acusadores que describieron encuentros inquietantes entre 2001 y 2013. (AP Photo/Kin Cheung)

"Siempre podías entablar bromas juguetonas con él", dijo Furnish. "Era una persona buena, divertida y atractiva".

El hombre ha declarado ante el tribunal que Spacey le hizo cada vez más insinuaciones sexuales no deseadas que le hicieron sentirse físicamente enfermo, mientras que el actor dijo que habían disfrutado de una relación consentida y "romántica".

Furnish declaró ante el tribunal que recordaba haber preguntado al denunciante "¿cómo está el conductor más guapo de Londres?", y añadió: "Siempre se sintió muy cómodo con ese tipo de diálogo".

Durante dos días de testimonio la semana pasada, el dos veces ganador del Premio de la Academia insistió en que nunca agredió sexualmente a tres de los cuatro acusadores que describieron encuentros inquietantes entre 2001 y 2013.

El testimonio de John llega poco más de una semana después de que terminara su carrera de gira de 50 años con un espectáculo en Estocolmo.

(con información de Reuters y AP)

