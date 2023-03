Elton John cumple 76 años: la verdadera historia de “Rocket Man”, su gran éxito

Rocket Man - Elton John Infobae

Elton Hercules John nació un día como hoy hace 76 años en Pinner, un suburbio de Londres. Con una extensa trayectoria de más de seis décadas, editó 32 discos de estudio y vendió más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia.

Desde 1967 trabaja con el letrista Bernie Taupin y, muchas de las canciones que compusieron juntos, alcanzaron la cima en las listas de todo el globo, como por ejemplo “Rocket Man”, que el año pasado cumplió medio siglo.

Esta semana, el cantante se sorprendió tras descubrir la verdadera inspiración detrás de la canción editada en 1972. Es que se sentó con el coautor del tema, el mencionado Taupin, quien le contó la historia detrás de su propio éxito.

“Creo que ‘Rocket Man’ fue nuestro primer número uno, y estaba en el disco Honky Chateau”, recordó Elton. Ese álbum fue el quinto de John y se tituló como el castillo francés del siglo XVIII donde se grabó.

“Fue una canción bastante fácil de escribir porque es una canción sobre el espacio, así que es una canción bastante espaciosa”, agregó.

El 22 de mayo de 2017, Elton lanzó el video oficial de “Rocket Man” en su canal de YouTube

Fue en ese momento de la charla cuando Taupin explicó su fuente original de inspiración al escribir la letra y descubrió que Elton John no había sido consciente de su significado real hasta ahora. “En realidad fue una canción inspirada en Ray Bradbury, de su libro de relatos cortos de ciencia ficción titulado ‘El hombre ilustrado’”, explicó Taupin.

Y detalló: “En ese libro, había una historia llamada ‘El hombre cohete’, que trataba de cómo ser astronauta en el futuro se convertiría en una especie de trabajo cotidiano. Así que tomé un poco esa idea y seguí con ella”.

Ante esto, Sir Elton respondió: “Sabes, no tenía ni idea...”.

Elton John en el Dodger Stadium de Los Angeles, California, el 20 de noviembre de 2022 (REUTERS/David Swanson)

Un poco de historia

Oficialmente titulada como “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”, fue lanzada como sencillo el 17 de abril de 1972 y tuvo un éxito inmediato en todo el planeta.

Las décadas del ‘60 y ‘70 fueron muy importantes para la exploración espacial. El hombre había llegado a la Luna en 1969 y la música no hizo esperar sus manifestaciones al respecto.

La suave balada pop rock narra la vida de un astronauta que viaja al espacio dejando a su esposa, familia y seres queridos detrás, a quienes extraña mucho. Sin embargo, cumple su sueño de trabajar de lo que más le apasiona.

Muchos críticos concibieron esta obra como una metáfora de la vida de los famosos de la época que, si bien tenían reconocimiento y mucho dinero, eso los alejaba de sus seres queridos: “Así el éxito te daba muchas cosas únicas pero también te quitaba otras”.

Fue a partir de “Rocket Man”, canción que se ubicó número 2 en Gran Bretaña y 6 en los Estados Unidos, que el británico inició una carrera en la que cosechó una larga lista de éxitos durante la década del ‘70, donde figuran seis número 1.

“Rocket Man” es además el sencillo que le dio el nombre a la empresa discográfica que Elton John fundó en 1973, la Rocket Records.

El 22 de mayo de 2017, Elton lanzó el video oficial de “Rocket Man” en su canal de YouTube. Cuenta con más de 131 millones de visualizaciones hasta el momento, otro récord de este gran artista.

