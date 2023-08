La carta que Taylor Swift le escribió al hijo de Alicia Keys

Taylor Swift mandó una carta al hijo de Alicia Keys previo a su concierto en el SoFi Stadium Credito:IG@aliciakeys

Decenas de celebridades se han declarado fanáticos de Taylor Swift. Uno de ellos es el hijo más joven de Alicia Keys, Genesis Ali Dean. La cantante de If I Ain’t Got You llevó al pequeño Gen al más reciente show de Taylor en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y al parecer, vivieron una gran noche, pues Keys subió varios videos y fotos disfrutando el concierto, además, tuvieron la oportunidad de tomarse una fotografía en el backstage con la que sin lugar a dudas es la artista del momento.

Sin embargo, se destaca un pequeño detalle que Taylor tuvo con Gen, pues previo al concierto, le envió una carta a su fanático de 8 años que seguramente miles de fanáticos morirían por tener en sus manos.

“¡Gen, hola amigo! ¡Estaba muy emocionada cuando me enteré de que venías esta noche! Espero que te diviertas mucho en el show. Te estaré saludando. Con amor, Taylor”, recitaba la carta que Swift le envió a Genesis.

Taylor Swift mandó un tierno mensaje al hijo menor de Alicia Keys, Genesis Foto: Instagram/Alicia Keys

Alicia subió otro video donde Gen responde a la carta. Brevemente, el chico se limitó a decir “¡Gracias, Taylor! Amo tu show y estoy feliz de poder verte otra vez”.

La historia de Swift y Gen se remonta a hace varios años durante los iHeartRadio Music Awards, cuando el niño aún estaba en los brazos de su padre y no podía dejar de ver a Taylor, quien estaba sentada a su lado. Taylor se dio cuenta de esto y saludo al pequeño Gen con una cálida sonrisa y hasta se tomaron una foto juntos, forjando una adorable amistad que ha despertado la envidia de muchos.

Taylor Swift y Genesis se volvieron amigos en los iHeart Radio Awards, cuando el más pequeño de los hijos de Alicia Keys tenía cuatro años Foto: Instagram/Alicia Keys

En el concierto del SoFi Stadium, Gen y Taylor volvieron a tomarse fotos, pero además, intercambiaron sus friendship brazalets como se ha vuelto una tradición en los conciertos de Taylor Swift, pero, ¿cuántos fanáticos tienen la suerte de intercambiar su pulsera con la mismísima Taylor Swift?

“Nunca he estado tan celoso de un niño en mi vida”, “Es preciosa la forma en que le regaló la pulsera. También es estupendo ver que los artistas apoyan a los artistas”, “Me encanta esto, ella (Taylor Swift) es tan elegante y humilde como tú Alicia”, son algunos de los comentarios que los usuarios han compartido en la publicación de Alicia, la cual acompañó con el mensaje “¡Un gran amor a Taylor Swift por tu gran espíritu hermoso que hace que todos se sientan amados! Gen te adora”.

"Un gran amor a @taylorswift por tu gran espíritu hermoso que hace que todos se sientan amados. Genesis te adora", escribió Alicia Keys en sus redes sociales Foto: Instagram/Alicia Keys

Los conciertos de Taylor Swift en el SoFi Stadium de Los Ángeles han estado repletos de celebridades. Jesse Tayler Ferguson de Modern Family y Mindy Kaling de The Office son algunos de los que más emocionados se mostraron por los conciertos de Taylor, pues además de haber comprado boletos lo más cerca posible del escenario, tenían sus muñecas llenas de friendship brazalets que se pusieron a intercambiar con otros fanáticos en el concierto.

Mindy Kaling también decidió estar a ras de piso para disfrutar del concierto de Taylor Swift como una verdadera fan Foto: Instagram/Mindy Kaling

“¡La primera noche de la gira LA Eras fue todo! Haim marcó la pauta destruyendo en su ciudad natal y luego Taylor Swift, bueno, hizo su cosa enjoyada y 70.000 de nosotros estábamos como ‘¿cómo podemos saber cada letra de 5 horas de canciones?’. No hubo momentos destacados. Fue todo lo más destacado”, escribió Kaling en sus redes sociales mostrando el gran amor que le tiene a Swift.

Sin embargo, parece que Taylor tiene una relación muy especial con los niños, pues la hija de Kobe Bryant, Bianka, le dio un abrazo en pleno show a la intérprete de August, además, la hija mayor de los Bryant, Natalia, compartió una comparativa de la primera vez que pudo encontrarse con Taylor Swift y la más reciente en el SoFi Stadium.

Las hijas de Kobe Bryant lograron abrazar a su ídola durante su paso por Los Ángeles Foto: Instagram/Vanessa Bryant, Natalia Bryant

