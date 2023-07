La presentación de una cantante ciega y con autismo en America’s Got Talent que Simon Cowell “jamás olvidará”

La presentación de una cantante ciega y autista en America’s Goes Talent dejó en shock a todos los presentes

Este martes llegó un nuevo episodio de America’s Got Talent, el famoso programa donde concursantes de todo Estados Unidos comparten su talento y los jueces Howie Mandel, Sofia Vergara, Heidi Klum y Simon Cowell se encargan de decidir si este talento es lo suficientemente extraordinario para continuar en el programa y posteriormente, convertirse en una estrella por su cuenta.

En esta edición, apareció una concursante muy particular. Lavender Darcangelo es una mujer de 27 años ciega y que tiene autismo que tuvo que subir al escenario junto a su padre debido a su condición. Darcangelo compartió con los jueces que ella canta desde que tenía 3 años, aunque realmente comenzó a hablar a los 4.

Su padre Will la adoptó años después de que él abriera un programa musical en la escuela. Con el tiempo, la relación padre-hija se hizo más fuerte y, finamente, Will adoptó a Lavender tras regresar de su luna de miel con su esposo Jamie, quien se encontraba entre el público muy emocionado por ver a Lavender cantar frente a miles de personas (y las millones que la verían por televisión).

America's Got Talent se estremeció con la interpretación de Lavender Darcangelo (Foto: YouTube/America's Got Talent)

Antes de comenzar su presentación, Mandel le preguntó a Lavender la razón de entrar al programa: la cantante respondió que tenía muchos sueños, entre los que se encontraba crear una escuela “donde las clases se basen en lo que los niños son curiosos por naturaleza”, un sistema en el que Lavender aseguró, “hubiera prosperado”.

Después de ganarse el corazón de los jueces y el público con su enternecedora historia, Lavender Darcangelo se quedó sola en el escenario para interpretar Out Here On My Own, pieza que originalmente cantó la actriz y cantante Irene Cara en la película Fama y que la hizo acreedora de un Oscar a Mejor Canción Original en 1980.

Dos minutos fueron suficientes para que Lavender estremeciera a todos los presentes con una interpretación soberbia, haciendo incluso que sus padres se conmovieran hasta las lágrimas y todo el auditorio le diera una ovación de pie.

Darcangelo interpretó “Out Here On My Own" de Irene Cara, pieza que hizo que la cantante ganara un Oscar en 1980

Por supuesto, los jueces no escondieron su sorpresa ante la presentación de Lavender Darcangelo. El primero en hablar fue Simon Cowell, quien a lo largo de los años se ha creado una fama de ser un juez casi despiadado con las personas que se suben al escenario. De hecho, Cowell se mostró bastante indiferente mientras Darcangelo contaba su historia de vida. A pesar de todo, Cowell reiteró el enorme talento de la cantante y aseguró que se trataba de una presentación que jamás iba a olvidar.

“Ha sido sensacional. Sinceramente, sensacional. Todo fue mágico, mágico. Tienes tanto talento. Tienes una personalidad increíble. ¿Y sabes? Hacemos el programa porque de vez en cuando conocemos a gente como tú. Y estoy muy feliz de que hayas venido a nuestro programa a compartir tu talento con nosotros, porque esta es una audición que nunca olvidaré. Fue increíble, increíble”, dijo Cowell a Darcangelo, que, por la emoción ya se encontraba envuelta en lágrimas.

Jueces conmovidos por la interpretación de Lavender Darcangelo en America's Got Talent

La segunda fue Sofia Vergara, quien confesó que “olvidó juzgar” a Lavender y se limitó a disfrutar de su interpretación. Mandel continuó con los elogios asegurando que la interpretación de Lavender daba esperanza a los espectadores de alcanzar sus sueños, augurando que los sueños de la cantante también se harán realidad. La evaluación terminó con Hiedi Klum, quien confesó que “se había enamorado” de la interpretación de Darcangelo y que quería “ser su porrista y “llevarla de la mano hasta la meta”.

Acto seguido, Klum presionó el botón dorado que anunciaba el pase directo de Lavender hasta los shows en vivo, causando euforia en todo el foro.

