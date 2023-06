Becky G rompió el silencio tras su polémica separación con Sebastian Lletget

La cantante habló por primera vez cómo es que superó la infidelidad de su prometido y la importancia del amor propio (Ig: @iambeckyg)

Becky G demuestra que es una mujer fuerte. Hace tres meses ella pasó una situación difícil, pues Sebastian Lletget, su novio de ese momento, confirmó los rumores de infidelidad. Luego de un tiempo, en el que se priorizó ella, la estadounidense habló por primera vez sobre esta situación.

La artista reveló que el 2023 está siendo un gran año para ella, ya que está teniendo más reconocimiento profesional, pero también está demostrando lo fuerte que es en lo personal.

“Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo”, declaró en una entrevista para People en Español.

Becky G desea que su vida personal quede en lo privado, por lo que no detalló si actualmente está soltera o no; sin embargo, resaltó que más que el amor hacia una pareja, es mucho más importante el amor propio que se puede tener.

“El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”, comentó.

La cantante resaltó la importancia del amor propio para afrontar situaciones difíciles (Ig: @iambeckyg)

“El amor propio también requiere poner barreras y honrar tus propias necesidades y deseos. Se trata de escuchar tu voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y tus aspiraciones. Se trata de creer en ti misma, de confiar en tus instintos y perseguir lo que trae alegría y plenitud. Lo más importante es que cuando te aceptas y te amas a ti misma primero, todo lo demás cae en su lugar”, agregó.

Cabe recordar que, en diciembre de 2022, Becky G y Sebastian Lletget anunciaron su compromiso. Sin embargo, unos meses después, en marzo de este año, luego de que se rumoreara la infidelidad del empresario argentino, él salió a confirmarlo y pedirle perdón a la cantante en las redes sociales por perder la confianza de su pareja.

La confundieron con una empleada

Becky G contó un incómodo momento que vivió en su empresa cuando estaba en la sala de juntas. La cantante mencionó que fue confundida con una de las empleadas y no le gustó el trato que recibió, pero sí le agradó cómo fue que pudo salir airosa de esta situación.

La intérprete de ‘Fulanito’ es inversionista de la empresa del club Angel City FC, un equipo de fútbol californiano de la Liga Nacional de Soccer Femenino de Estados Unidos, cuando ella asiste a una de las reuniones de trabajo, es que pasó este mal momento.

“Entré a esta sala y un caballero ya mayor se topa conmigo y me tumba encima su cerveza”, explicó Becky G cuando narró esta situación durante la conferencia Creative Artists Agency’s Amplify, celebrada en Ojai, CA. “Entonces el hombre me dijo algo así como que: ‘¿Trabajas aquí?’, prosiguió la estrella.

Becky G es inversionista del club Angel City FC.

Lejos de molestarse porque no la reconocieran, pues es una de las figuras líderes en la música urbana e intérprete de canciones que han sido escuchadas vía streaming más de dos mil millones de veces, la artista reaccionó de otra manera.

“Yo estaba como que ... me dolió a gusto”, dijo la cantante al contar cómo fue su reacción. “Me encantó sentirme así porque no podía esperar a soltar la bomba que le iba a soltar. [Le dije:] ‘No, de hecho, yo también soy una de las inversionistas”, explicó Becky G al hombre que se mostró asombrado por su respuesta. “Y él se quedó como que ' ¿Oh?’”.

“No puedo esperar a seguir estando presente en espacios como ese y soltar bombazos a la gente que digan ¡toma!”, afirmó. “Tenemos oportunidades y una enorme responsabilidad de estar ahí por nuestras comunidades”.

