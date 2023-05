El fuerte mensaje de Becky G a la prensa mexicana después del incidente en el aeropuerto

La famosa cantante Becky G arribó a la Ciudad de México el pasado 12 de mayo para su próxima presentación en el país, pero su llegada al aeropuerto fue un caos total debido a la presencia de reporteros y fans que buscaban acercarse a ella para hacer preguntas y obtener fotografías.

Sin embargo, no se detuvo en ningún momento para responder a las preguntas de los medios de comunicación, lo que provocó un altercado y empujones entre los presentes.

La cantante, de 26 años, se encontraba rodeada por su equipo de seguridad en todo momento, lo que hizo que los reporteros no pudieran acercarse a ella.

A pesar de que algunos de ellos preguntaron por su prometido, Sebastian Lletget, Becky G simplemente sonrió y no dio ninguna respuesta. Finalmente, la artista logró subirse a un vehículo y escapar del lugar.

Becky G huye de la prensa mexicana en el aeropuerto de la Ciudad de México (@iambeckyg)

En las redes sociales, se difundieron videos del momento en el que los reporteros y fans intentaban acercarse a Becky G, acusando a la cantante de tener una mala actitud frente a las cámaras y dejarlos con el micrófono estirado sin responder nada.

La situación provocó una gran división entre los usuarios, algunos de los cuales defendían a la cantante y otros al equipo de comunicadores.

La cantante decidió no detenerse lo que ocasionó que fuera perseguida por las personas que buscaban acercarse a ella

Este hecho dejó en claro que, aunque la fama tiene sus beneficios, también tiene sus consecuencias, como la falta de privacidad y la constante atención de los medios de comunicación.

Aunque en este caso, parece que optó por mantenerse alejada de los reflectores y no responder las preguntas de la prensa.

La respuesta de Becky G a las críticas por no hablar con la prensa en México (REUTERS/Aude Guerrucci)

Becky G se pronuncia sobre su altercado en el aeropuerto de la CDMX

La cantante estadounidense Becky G generó controversia en su llegada a México para presentarse en el festival Tecate Emblema que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La prensa mexicana intentó abordarla en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que provocó un tumulto y varios reporteros resultaron heridos. La artista se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, donde dijo que fue un momento intenso y que se sintió ansiosa e incómoda.

“A todas las personas que estaban ahí espero que estén bien. Sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos. Sinceramente, me impactó de una manera muy fuerte”.

Afirmó que su trabajo no tiene que ver con el drama ni con hablar de cosas negativas, y que si hay algo que decir, lo dirá. Becky G también pidió respeto a los medios y reiteró que ella da respeto y espera recibir lo mismo.

Becky G y su mensaje a la prensa: 'Mi trabajo no tiene que ver con drama (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Cada vez que tengo la oportunidad de presentarme aquí en México para mí es un orgullo, es algo que me da mucha felicidad y cada vez me voy más y más agradecida por todo el apoyo y amor que me dan significa el mundo para mí”, dijo la cantante.

La cantante Danna Paola se sumó a la crítica contra la prensa mexicana por “hostigarla”: “Esto debe parar, Real creen que es normal y está bien que el “periodismo” en México haga esto?? Wtfffff” escribió la también actriz.

La situación ha generado diversas opiniones en las redes sociales, algunos usuarios criticando a Becky G por no detenerse a hablar con la prensa y otros criticando a la prensa por su comportamiento.