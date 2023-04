El bochornoso momento que protagonizaron Nicki Minaj y Cardi B durante un evento de moda en Nueva York

Durante la Semana de la Moda en Nueva York del año 2018, Nicki Minaj y Cardi B asistieron a una fiesta organizada por una distinguida revista norteamericana. Sin embargo, la enemistad que ya había iniciado por los principales puestos de popularidad de listas musicales y el título por ser la rapera más importante motivaron a un impactante altercado, donde Cardi resultó herida y Minaj aparentemente triunfante

La enemistad entre Nicki Minaj y Cardi B no siempre existió, pues en el pasado las dos famosas raperas fueron amigas, posaron juntas para los reflectores mundiales e incluso colaboraron musicalmente. Sin embargo, dentro de su polémica historia existió una noche donde las indirectas en redes sociales trascendieron a un impactante altercado físico durante un importante evento de moda en Nueva York, Estados Unidos.

Si bien la nombrada Reina del Rap popularizó la participación femenina dentro del género musical, la llegada de otro tipo de propuestas conceptuales, como en el año 2013 con Iggy Azalea, no fue tomada de buena manera por sus fans, puesto que la lucha por alcanzar los mejores números en las listas de popularidad se complicó aún más para la cantante.

Por ello, la llegada de la estrella de origen neoyorkino en el año 2017 con su hit Bodak Yellow y el haber alcanzado el número uno del conteo musical más importante del mundo, Billboard Hot 100, se convirtió en un gran reto para Minaj, quien hasta ese momento no había logrado obtener lo mismo pese a contar con más años en la industria y haber colaborado con leyendas como Madonna, Britney Spears y Ariana Garnde o incluso Justin Bieber.

Los primeros coqueteos amistosos

Con su sencillo debut conquistó las listas de popularidad musical (Foto: YouTube/Cardi B)

Luego de que el 16 de junio del 2017 la estrella estadounidense debutara en la industria musical con el famoso sencillo creado y producido por J. White y llegara a la cima de popularidad mundial, convirtiéndose en la segunda rapera en lograrlo en solitario, las dos cantantes que hasta ese momento eran las únicas súper exponentes del hip hop, Nicki Minaj e Iggy Azalea, no dudaron en felicitar a su colega, siendo la creadora de Fancy y después la de Anaconda.

La Reina del Rap fue captada bailando dicho sencillo de Cardi B en una discoteca en Miami y sus movimientos fueron interpretados como una sutil muestra de apoyo a la artista. Sin embargo, después lo expresaría en su cuenta de Instagram aunque a la par daría indirectas de que posiblemente no estaría de acuerdo con su éxito.

El inicio de rivalidad que terminó en golpes

Nicki Minaj interpretó en la canción No flag de London On Da Track lo que ha sido tomado por los fans como el inicio de la rivalidad de las famosas: “He oído que estas discográficas están intentando hacer otra versión de mí. Todo lo que estás consiguiendo, pequeña zorra, es gracias a mí”. En el tema también colaboran 21 Savage y Offset, pareja de Cardi B y padre de sus hijos.

Las viral pelea entre las raperas ocurrió en el año 2018 (Foto: Infobae México)

La relación continuó resquebrajándose conforme el éxito de la ex bailarina exótica creció, pese a que en diversas ocasiones ambas en persona posaban sonrientes y hasta se abrazaban, como ocurrió en la MET GALA 2018. Sin embargo, todo cambiaría drásticamente el septiembre del mismo año, cuando fueron invitadas a una fiesta de moda organizada por la revista Harper’s Bazaar y Cardi B no dudó en reclamar diversos temas a Nicki Minaj, siendo el principal, según la rapera, una dura crítica a su maternidad o incluso arremeter en contra de su primogénita.

Un vídeo mostró el viral enfrentamiento entre las dos y sus respectivos equipos de trabajo y amistades, en el que se pudo apreciar que con violentos gritos y Cardi B lanzando un zapato a Nicki, las cosas no volverían a ser lo mismo nunca más. Supuestamente la neoyorquina había intentado acercarse a hablar con Minaj varias veces para pedirle que dejara de difundir mentiras sobre ella, pero los guardaespaldas de la rapera lo impidieron.

Cardi B terminó con un chichón en el rostro luego de que aparentemente el equipo de seguridad del evento la golpeó de manera accidental. Algo que incendió la redes sociales sobre el tema, memes y un gran número de peleas virtuales entre los extensos grupos de fans de cada uno, algo por lo que ambas tuvieron que romper el silencio sobre lo ocurrido.

Cardi B antes de la pelea con Nicki Minaj (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

“La otra noche, fui parte de algo tan mortificante y tan humillante... No podía creer lo humillante que era todo... cómo nos mostramos...”, fue lo único que expresó Nicki Minaj tras asegurar que no demandaría a su ex colega, siendo el inicio de una rivalidad rap que posiblemente está lejos de terminar.

Nicki Minaj aseguró que no criticó la maternidad de Cardi B

El encontronazo que protagonizaron Cardi B y Nicki Minaj en el marco del prestigioso evento de moda continuó en redes sociales, donde los usuarios saltaron en defensa de su artista favorita e hicieron hasta lo imposible para demostrar quién era la verdadera víctima del enfrentamiento que supuestamente comenzó meses atrás.

Y es que tanto el intercambio de palabras como el inesperado golpe que recibió la intérprete de Please Me terminaron por reafirmar las diferencias entre las raperas. La primera en romper el silencio sobre lo ocurrido fue Nicki Minaj, quien durante una emisión de Queen Radio contó su versión de los hechos que calificó como bochornosos y humillantes.

“La otra noche me vi involucrada en algo muy humillante por lo que pasar frente a gente tan distinguida… yo no estoy hablando de blancos o negros, me refiero a personas que tienen su vida en orden. Me sentí mortificada, no podía creer lo humillada que me estaba sintiendo ni la imagen que estábamos dando”, comenzó.

La rapera ha estado nominada en 10 ocasiones en los Premios Grammy. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Sin revelar información sobre la discusión que protagonizó en el Hotel Plaza, la intérprete de éxitos como Tusa, Starships y Tukoh Taka aprovechó su espacio radiofónico para aclarar que en ningún momento ha cuestionado la maternidad o paternidad de otros artistas y lamentó que muchas personas suelen señalarla como “la mala de la historia” en automático sin conocer el trasfondo de la situación.

“Nunca entraría a discutir sobre los hijos de nadie y es triste que se me señale por eso y me hagan quedar como la mala. Todo el mundo se lo cree. Jamás hablaría sobre la capacidad paternal de nadie o sobre ningún hijo. Es loquísimo que siempre intenten hacerme quedar como la mala”, declaró en su defensa.

Pero eso no fue todo, Nicki Minaj terminó por arremeter en contra de Cardi B sin mencionar su nombre: “Si te metieras en tus asuntos e hicieras las cosas bien no necesitarías ir por ahí haciendo quedar a los demás como los malos. Sabes de sobre que nunca he hablado mal del hijo de nadie. Yo no soy una payasa y esas son payasadas”.

Los enamorados asistieron como invitados especiales a la fiesta que "Vanity Fair" ofreció tras la 95° entrega anual de los premios Oscar. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Cardi B tachó de “cobarde” a Nicki Minaj

Las declaraciones de la rapera retumbaron tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales y, como era de esperarse, pronto llegaron a oídos de quien resultó lesionada en la discusión. La intérprete neoyorquina recurrió a su cuenta de Instagram para responder con un comunicado donde aseguró que su pelea con Nicky Minaj era resultado de una ofensa, pues se burló tanto de sus éxitos profesionales como de su experiencia como madre primeriza junto a Offset.

“He permitido que dijeras muchas mi*rdas sobre mí! Intenté hablar contigo en persona sobre ello en una ocasión y volví a intentarlo una vez más, todas esas veces tú admitiste tu culpabilidad. Pero cuando mencionas a mi hija (Kulture) y decides dar ‘me gusta’ a comentarios acerca de mi capacidad para cuidar de ella cruzas una línea sin retorno”, comenzó.

He trabajado demasiado duro y he llegado demasiado lejos como para permitir que nadie jod* mi éxito. Ese tipo de zorr*s hablan mucho en sus raps, pero en la vida real son unas cobardes.

(Captura Instagram: @iamcardib)

¿Las raperas quieren ondear la bandera de la paz?

Meses después del conflicto, Cardi B asistió a un evento donde un periodista de Vanity Fair soltó la pregunta que todo mundo quería hacer: “¿Hay alguna posibilidad de hacer las paces con Nicki Minaj y hacer una colaboración con ella?”. Mientras el reportero hablaba, la neoyorquina lanzaba una mirada feroz a manera de reproche por tocar el tema y sólo se limitó a responder con una sonrisa burlesca.

Desde entonces las cantantes han evitado hablar sobre su supuesta rivalidad y, aunque cada una continúa cosechando éxitos, sus fanáticos mantienen vivos los rumores.

