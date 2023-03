Metallica compartió “72 Seasons”, tema que le da nombre a su próximo álbum

Metallica comparte el último adelanto de '72 Seasons', próximo álbum de estudio que llegará el 14 de abril. Foto: @metallica, @timsaccenti

Este 14 de abril, Metallica regresará a todas las plataformas de streaming con 72 Seasons, su álbum número 11 dentro de su catálogo discográfico. Como último adelanto de esta esperada producción, la banda ha compartido el tema que le da nombre al disco.

Desde unos días, comenzaron a circular adelantos de la canción; el primero de tan solo 15 segundos, lo que causó una gran expectativa por parte de los fanáticos de la banda al escuchar un riff de guitarra tan acercado a sus primeros trabajos. Posteriormente llegaría un adelanto de 30 segundos ahora con vistazo de la voz de James Hetfield, misma que se mantiene con la misma energía de sus inicios, e incluso, ha logrado pulir con el paso de los años.

Esta pieza habla de un punto complicado de la vida donde todo parece estar en caos: la transición de la adolescencia a la adultez, precisamente, los primeros 18 años de vida (72 temporadas). En una entrevista para el medio Metal Injection, Hetfield compartió más detalles acerca del nombre que comparte tanto el tema como el álbum.

“72 Seasons salió de un libro que estaba leyendo sobre la infancia, y cómo resolver la infancia como adulto. Y 72 temporadas son básicamente los primeros 18 años de tu vida. ¿Cómo evolucionas, creces, maduras y desarrollas tus propias ideas e identidad del yo después de esas primeras 72 temporadas?”

72 Seasons es el cuarto sencillo del álbum. El primero llegó el 28 de noviembre de 2022 bajo el nombre de Lux Aeterna junto al anuncio del disco; sería hasta el 19 de enero de 2023 que llegaría el segundo adelanto: Screaming Suicide. Finalmente, el 1° y 30 de marzo llegarían los dos últimos sencillos del álbum: If Darkness Had a Son y 72 Hours.

Robert Trujillo debuta como vocalista

Previo al estreno del sencillo, las expectativas del álbum crecieron después de que se compartiera la noticia de que el bajista de la banda, Robert Trujillo, acompañaría como vocalista a Hetfield en uno de los temas de 72 Seasons. La canción lleva por nombre You Must Burn y es la primera vez desde su integración hace 20 años que graba voces para un disco de Metallica. Sobre este histórico acontecimiento, el bajista de ascendencia mexicana compartió su emoción en una reciente entrevista con Steffan Chirazi.

“Por primera vez en mi vida, puedo cantar en un disco de Metallica y apoyar a James. Estoy muy orgulloso de eso. Así que estamos mejorando. Estamos aprendiendo y aún creciendo en esta banda... El nivel de respeto es mucho más alto”.

Lo cierto es que no es la primera vez que Trujillo canta junto a Hetfield o funge como cantante principal. Se ha vuelto una costumbre en los conciertos de Metallica que Robert se una a Kirk Hamett en pequeñas improvisaciones de canciones populares, tales como Take on Me de a-ha o The Final Contdown de Europe, donde el bajista de Metallica se encarga de cantar. Sumado a esto, Truijllo acompañó a Hetfield en el tema Spit Out The Bone durante un show en Chile celebrado en abril de 2022, lo que es una muestra de que el bajista también tiene mucha experiencia en el micrófono.

El regreso de Metallica a México

Para promocionar este nuevo álbum, Metallica regresará a México con una serie de shows muy diferentes a lo que sus fanáticos han visto a lo largo de los años. Se tratará de cuatro shows con setlist y teloneros diferentes cada noche. Los conciertos se llevarán a cabo en 2024 los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre. El 20 y 27 de septiembre, serán Greta Van Fleet y Mammoth WVH las bandas encargadas de abrir el show, mientras que los días 22 y 29 de septiembre será el turno de Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills. Los conciertos se llevarán a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México y estarán configurados para que el escenario quede en medio del Foro, prometiendo una experiencia meramente única para sus fans mexicanos.

