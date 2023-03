Las series y películas que catapultaron al éxito a Pedro Pascal antes que “The Last of Us”

El chileno se ha ganado el cariño del público

Desde el estreno de la primer temporada de The Last Of Us, Pedro Pascal -quien da vida al personaje principal Joel- no sólo se convirtió en tendencia semana tras semana con cada episodio que se lanzaba, sino que también debido a su carisma y talento se ganó el corazón muchos fans.

Sin embargo antes de esta exitosa serie de HBO Max, el artista ya era ampliamente conocido, pues su participación en diversas series y películas contribuyeron a que el sudamericano catapultara su carrera de formas exponenciales.

El chileno es reconocido por su talento y carisma (Jovani Pérez/Infobae)

La ley y el orden

José Pedro Balmaceda Pascal, nombre real del actor, inició su carrera a finales de los años noventa, donde interpretó pequeños papeles en programas como Good vs Evil o Buffy the Vampire Slayer.

No obstante, una de sus primeras apariciones a mayor escala sucedieron dentro de la aclamada serie La Ley y el orden.

Pascal actuó al lado de algunos de los artistas más importantes de esta serie (Archivo)

El primer registro que se tiene del actor en este drama policiaco se remonta a 2006, cuando apareció en el episodio Weeping Willow.

En dicho capítulo, Pascal interpretó a un personaje llamado Reggie Luckman y, dentro de la trama, fungía como un secuestrador que finalmente fue descubierto por los agentes policiales.

Posteriormente, entre 2008 y 2009 participó en un par de episodios y en 2011 estuvo en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas especiales donde fue el agente especial Greer.

Game of Thrones

Game of Thrones (Juego de Tronos) se consolidó a través de sus ocho temporadas en una de las series más importantes de HBO.

Pedro Pascal dio vida al personaje de el personaje de Oberyn Martell (Archivo)

Desde las memorables escenas bélicas, las muertes inesperadas, los dragones y la calidad de los efectos especiales, este programa mantuvo durante años una base de fans que aún continúa a la expectativa de este universo ficcionario, ya que recientemente se estrenó la primera temporada de la precuela House of the Dragon.

Pero, fue en 2014, cuando Pedro Pascal se sumó al elenco de GOT inmerso en el personaje de Oberyn Martell, un príncipe que se caracterizaba por tener un amplio conocimiento sobre venenos.

El desenlace de Oberyn resultó apantallante para los televidentes, ya que en la serie murió en un juicio por combate mientras representaba a Tyron Lannister.

En la serie, el personaje de Pascal muere de una forma muy violenta (Archivo)

“Hacía tanto calor cuando rodamos la escena... Él se puso encima de mí y me metió los pulgares en los ojos. Ellos pusieron tubos a través de su cuerpo, en sus antebrazos y pulgares, bombeando sangre fría. Él era tan gentil. No sentí ninguna presión en absoluto y él era muy consciente de ello. Ni siquiera notaba su peso sobre mí cuando estaba encima”, contó Pedro Pascal en una antigua entrevista para Hot Ones.

Narcos

En 2015, Pascal cada vez era más conocido en la industria, pero otro paso en ascenso que dio sucedió con su participación en Narcos, una serie de Netflix donde interpretó a Javier Peña.

En la trama, su personaje era uno de los principales agentes que estaban detrás de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más relevantes en Latinoamérica y que fue el líder del Cártel de Medellín.

Pedro Pascal en Narcos (Archivo)

“Hicimos tácticas de simulación. Actuábamos en escenarios relacionados a infiltraciones (...) Pensé: ‘Esto está horrible’”, llegó a contar Pascal en The Late Show, respecto a algunos entrenamientos que hizo en las instalaciones de la DEA par poder meterse en el personaje.

The Mandalorian

Una de las producciones más recientes y por las cuales ha sido aclamado Pedro, se trata de The Mandalorian, la serie de Star+ que resultó ser una precuela de Star Wars y que, desde un principio, obtuvo críticas positivas.

La serie, protagonizada por Pascal, muestra a un cazarrecompensas que fue adoptado por lo madalorianos. Asimismo, este programa ha llegado a ser catalogado como un western espacial.

Se especuló sobre la posible salida del actor (Disney+)

El show cuenta con tres temporadas en la actualidad, pero después de que se anunció a Pedro Pascal en The Last Of Us comenzaron a circular algunos rumores sobre la posible salida del actor de este universo de Star Wars.

No obstante, el actor descartó estas especulaciones y aclaró que él está dispuesto a continuar dándole vida al personaje de Din Djarin durante el tiempo que la empresa lo deseara.

“Mi actuación depende del físico de Brendan y Lateef en muchos sentidos y no podría hacerlo sin ellos. Es interesante hacer voz en off, podemos improvisar en el camino. A todos nos gustan los efectos especiales y las increíbles experiencias visuales, pero lo que más disfrutamos son las relaciones y los personajes”, remarcó Pascal en una entrevista para Disney Gallery.

Pedro Pascal se robó el corazón de muchas fans (REUTERS/Mario Anzuoni)

The Last Of Us

Tras toda esta trayectoria, sin lugar a dudas The Last Of Us (2023) fue un punto de quiebre para la carrera de Pedro Pascal, ya que en los últimos meses su fama ha alcanzado niveles insospechados e, incluso, se ha convertido en uno de los galanes más cotizados en Hollywood.

El actor se terminó de ganar a la audiencia después de caracterizar a un padre que pierde a su hija al inicio de un mundo postapocalíptico que atraviesa una fuerte pandemia causada por hongos llamados cordyceps.

Pascal, junto a su coprotagonista Bella Ramsey han acaparado las cámaras internacionales por la fuerte conexión que han mostrado en pantalla.

Entrevista A Pedro Pascal Y Bella Ramsey (The Last Of Us)

Este proyecto está inspirado en un videojuego que lleva el mismo nombre y el cuál es una referencia para este mundo.

“Comencé a jugarlo y fue divertido, porque no sabíamos que estábamos bajo la misma directiva de Craig de no jugar. Y lo lindo fue cuando empezábamos a disparar filmando una escena, recuerdo en algún momento como Bella me dijo: ‘¿Has mirado el juego?’. Y dije: ´Sí, miré el juego, porque Craig me dijo que no”. Y ella me dijo: ‘Oh, no, lo miro todo el tiempo’. Creo que para los dos era lo mismo, no era una cuestión de emular lo que ya estaba allí, sino de obtener una impresión tan profunda de lo que es ese mundo y cuál es el tono estilísticamente y cuál es el amor que todos sienten por él”, contó el también protagonista de The Mandalorian entrevista con Infobae.

