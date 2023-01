Pedro Pascal por el estreno de “The Last Of Us”, se confesó: “Tenemos un gran material de origen y tengo una gran compañera”

Entrevista A Pedro Pascal Y Bella Ramsey (The Last Of Us)

Hace casi tres años, se confirmó que HBO junto Naughty Dog y Sony producirían la adaptación con actores reales de uno de los más exitosos y aclamados videojuegos de la historia llamado The Last Of Us. La popularidad del título es tal que la noticia sacudió a las dos industrias por igual y no es para menos, ya que la saga lleva vendidas más de 30 millones de copias en todo el planeta. Con el tiempo fue llegando más información: Pedro Pascal y Bella Ramsey serían Joel y Ellie posterior a una eterna lista de candidatos. Luego llegó el inicio de rodaje, su estreno -y cambio de fecha- hasta que finalmente se confirmó para este domingo por la noche el debut.

Ambos actores tuvieron una exitosa participación en Juego de tronos, aunque no habían filmado juntos. Sin embargo, The Last Of Us los unió. Fue así como definió el actor chileno el tiempo compartido con su co-estrella: “Tengo una gran compañera de escena. Nunca había hecho nada donde estuviéramos junto a otra persona durante la mayor parte de un año de rodaje, y no podría sentirme más afortunado”. Durante toda la entrevista, las miradas cómplices y risas se repetían. Pascal todo el tiempo servía de contención de Ramsey, una persona con tanto talento, pero con tan solo 19 años y una exposición que asustaría a cualquiera. La famosa química entre los dos existió y se puede ver en la serie y en la entrevista.

“Supongo que hubo varios desafíos, uno de ellos fue sentir que somos los Joel y Ellie, esos con los que todos están familiarizados sin ser una réplica exacta. Pero creo que eso fue creado por nosotros y que Craig (Mazin) y Neil (Druckmann) nos pidieron que no jugáramos el juego. Así que, en secreto, vimos un poco y tratamos de jugarlo. Pero, creo que fue útil de todos modos, para obtener un sentido de la historia, pero no replicarlo”, se expresó Bella Ramsey como alguien que hace décadas trabaja en la industria.

The Last of Us no será una serie más. Definitivamente, tiene una mezcla extraordinaria de lo mejor de las series y de los videojuegos. Su casa, HBO, tiene una historia riquísima en cuanto a productos televisivos, siempre entre lo más destacado de cada año y como hombre de HBO, Craig Mazin, se sumó al equipo como guionista para esta serie. Él fue el responsable de Chernobyl. Y del lado de los videojuegos, Neil Druckmann fue el creador del material original y quien se puso al hombro la adaptación y dirección de algunos capítulos de la serie. Esta dupla fue la que decidió que los protagonistas no podían jugar al videojuego, pero mucho caso no les hicieron: “No, no lo hemos jugado”, aseguró Ramsey con una risa cómplice observando a su compañero.

“Comencé a jugarlo y fue divertido, porque no sabíamos que estábamos bajo la misma directiva de Craig de no jugar. Y lo lindo fue cuando empezábamos a disparar filmando una escena, recuerdo en algún momento como Bella me dijo: ‘¿Has mirado el juego?’. Y dije: ´Sí, miré el juego, porque Craig me dijo que no”. Y ella me dijo: ‘Oh, no, lo miro todo el tiempo’. Creo que para los dos era lo mismo, no era una cuestión de emular lo que ya estaba allí, sino de obtener una impresión tan profunda de lo que es ese mundo y cuál es el tono estilísticamente y cuál es el amor que todos sienten por él”, contó el también protagonista de The Mandalorian con una sonrisa en el rostro todo el tiempo, reconociendo la picardía de no seguir las reglas establecidas por el guionista y el director de la serie.

Más tarde, amplió el concepto de porqué decidió observar la historia del videojuego: “Necesitaba el juego para conectarme. Necesitaba los guiones también. Sin embargo, debo confesar que son los mejores guiones de los que he formado parte, pero para promover aún más la comprensión y el amor que la gente tiene por la experiencia del juego, sentí que era realmente genial verlo e intentar jugarlo”.

“Los guiones -de la serie- eran tan maravillosos. Cuando lees que son tan geniales como este, inmediatamente quieres ser parte de ellos. Afortunadamente, me dieron el trabajo, así que, no iba a decir que no porque era uno de los mejores juegos que había visto. Y estaba al tanto del juego y estaba al tanto de lo querido que era. Eso fue emocionante. El desafío de entrar en un personaje que ya era tan icónico y al mismo tiempo daba miedo. Pero, creo que esos son los tipos de desafíos que quiero hacer. Los guiones eran tan maravillosos que no podía decir que no”, remarcó Ramsey sobre su primer encuentro con el proyecto.

Pascal todavía fue más allá y aseguró que un actor espera trabajar en “guiones tan buenos como estos”, haciendo referencia a los de la serie. Y fue sincero sobre el conocimiento del título de PlayStation 3: “No conocía el juego antes de haber leído los guiones, así que, a lo que estaba diciendo que sí era algo que estaba en la página frente a mí y directamente relacionado con Craig Mazin, el escritor. También al interprete de Ellie. Y así, todo lo demás se me abrió a partir de entonces en lo que respecta al material de origen, cuál es el viaje de los personajes. De vez en cuando tienes la oportunidad o recibes una oferta que llamamos “no brainer” (algo así como “sin pensarlo”). Y esta fue la más grande de este estilo que se me había presentado en mi carrera hasta ahora”.

The Last of Us, una serie muy grande en todo sentido

La serie protagonizada por Pedro Pascal y la joven británica Bella Ramsey llegará al streaming este 15 de enero, pero antes estrenará en la señal de HBO. Definitivamente, es una de las producciones más esperadas del año y las reacciones de la crítica no pueden ser mejores. El propio Neil Druckmann (creador y director del videojuego) llamó a este nuevo proyecto como “la mejor adaptación de la historia de un videojuego”. La inversión de la primera temporada estuvo a la altura de las pretensiones: se invirtió arriba de 100 millones de dólares.

Sobre el diferencial que aportará la serie, Pascal suma elementos: “Este es un show de muchos efectos, pero también usamos muchos efectos prácticos en locaciones reales. Usamos las diferentes estaciones del año, usamos gran parte de Alberta (Canadá) para contar la historia físicamente, además de construir escenarios increíbles, hicimos tomas nocturnas, estar en el bosque, estar en la montaña, estar en la nieve y estar en conjuntos increíbles al mismo tiempo. Así que, este, más que cualquier otro trabajo en mi experiencia, combina todos los elementos reales y todos los elementos inventados para contar una gran historia con un arte muy, muy íntimo”.

Sobre el rodaje, quien interpretó a Lyanna Mormont en Game Of Thrones, también detalló la dura experiencia de filmar en el clima hostil de Alberta: “Estuvimos filmando durante un año. Pasan tantas cosas en un año. La gente se enferma, el COVID estaba sucediendo durante ese tiempo y el clima en Alberta es una locura”. Pedro se sumó al tema y contó su experiencia respecto a las condiciones climáticas: “Parecía que en un momento el sol se estaba poniendo a las once de la noche y luego, de repente, se estaba poniendo a las 4 p.m. Las estaciones simplemente cambiaron sin siquiera darnos cuenta. De repente fue como que se hizo la luz, luego estaba oscuro y estaba helado. Luego, estaba tibio y, después, estaba verde otra vez y era, supongo, el lugar perfecto para que fuéramos a filmar este tipo de espectáculo”.

The Last of Us sigue a Joel Miller y Ellie en su aventura post apocalíptica por Estados Unidos, que se convertirá en un viaje que jamás olvidarán. En esta historia, un grupo de supervivientes deberá salir adelante tras desencadenarse una pandemia global, arrasando con casi todo a su alrededor. El foco está puesto en la misión de Joel y Ellie, su relación y los peligros que deberán enfrentar ahí afuera en los nueve capítulos de la primera temporada.

The Last Of Us estrena este domingo 15 de enero a la noche en HBO y luego en HBO Max.

