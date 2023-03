MasterChef Celebrity anunció oficialmente nuevos concursantes

MasterChef Celebrity confirmó parte de su nuevo elenco para su edición 2023 Foto: TVAzteca

Se anunciaron 4 concursantes más de MasterChef Celebrity México 2023 este jueves 23 de marzo través de una segmento en el programa matutino Venga la Alegría. Hasta ahora son 8 las celebridades confirmadas que formarán parte de la nueva temporada del exitoso programa de cocina.

Ricardo Peralta, influencer y titular del famoso canal de YouTube Pepe y Teo, se alzó con el trofeo en la temporada anterior, y se llevó a casa la cantidad de 1 millón de pesos. Esta nueva edición busca repetir el éxito de la temporada pasada y contribuir al crecimiento de la exitosa franquicia.

Los primeros famosos que fueron confirmados el pasado miércoles 22 de marzo del 2023 fueron el influencer Poncho de Nigris, el actor Alejandro Lukini, Eduardo Capetillo, y la actriz Fabiola Campomanes.

Hoy se unen a MasterChef Celebrity el boxeador Jorge el “Travieso” Arce, el sacerdote Padre José de Jesús, la actriz Jimena Longoria y también Lis Vega.

El comediante se coronó como el nuevo MasterChef en la temporada pasada (Twitter/@MasterChefMx)

Suman 8 los famosos que formarán parte de esta nueva emisión. Se espera que en los próximos días se complete la lista que será de 16 participantes en total.

Con una visita al foro de MasterChef Celebrity, Venga la Alegría presentó a Jorge el “Travieso” Arce, quien dijo: “Un placer, mucho gusto, vengo a aprender. Y les digo algo, no sé ni partir un limón pero vengo a aprender “. Del mismo modo, comentó que se le quemaba el agua para el café pero que estaba listo para llegar a la final.

Lis Vega se dijo muy agradecida, contenta y feliz de pertenecer a un nuevo proyecto de la televisora Tv Azteca. Sobre sus habilidades para la cocina dijo: “Y bueno, yo no es que no sepa pasar un limón y se me queme el agua, pero toda mi vida he hecho alimentos para una vida fit”. Por esa razón, también se dijo lista para aprender.

El Travieso Arce forma parte del grupo de celebridades de MasterChef Celebrity 2023 (Foto: Instagram/@traviesoarce5)

Por su parte, Jimena Longoria se dijo super emocionada, aunque nerviosa, y dejó claro que sí sabía partir un limón y que le “sabía” a ciertas cositas, aunque dijo que, a diferencia de su compañera Lis Vega, ella no hacía comida fit.

El boxeador comentó que para que un proyecto como ese tuviera éxito era necesaria una bendición de Dios, por ello presentaron al octavo participante confirmado, el sacerdote Padre José de Jesús, quien dijo que MasterChef Celebrity le ayudaría con sus labores altruistas. A pesar de estar nervioso, dijo que estaba listo para entrar al ring de la cocina. “Mi misión especialmente es ayudar que la gente que no tiene alimentos, los tenga, y si estar aquí me ayuda a esto, vamos a darle”, manifestó.

Jimena Longoria forma parte del grupo de celebridades de MasterChef Celebrity 2023 (Foto: Instagram @jimenalongoria)

Jorge el “Travieso” Arce, el sacerdote Padre José de Jesús, Jimena Longoria y Lis Vega se unen a Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Eduardo Capetillo y Fabiola Campomanes. Juntos buscarán el triunfo en la próxima temporada del exitoso reality show de cocina.

Recientemente, el presentador de televisión, Álex Kaffie, soltó algunos nombres que podrían formar parte del elenco de celebridades. Reveló que la actriz Mónica Dionne, el futbolista Francisco Palencia y Jorge el “Travieso” Arce eran nombres que estaban sobre la mesa. Hasta ahora ha coincidido con la participación del boxeador.

Lis Vega forma parte de elenco de MasterChef Celebrity 2023 (Foto: Instagram/@lisvegaoficial)

La próxima temporada de MasterChef Celebrity será conducida por Claudia Lizaldi en sustitución de Tatiana, quien estuvo a cargo de la conducción en el 2022. Los nuevos chefs que juzgarán los platillos de los participantes son Zahie Téllez y Poncho Cadena. Por su parte, el chef Adrián Herrera volverá al foro de MasterChef confirmado que su relación con la franquicia se encuentra sana después de haberse ausentado un tiempo.

Se espera que en los próximos meses inicien las grabaciones del programa.