La telenovela más famosa de Estados Unidos celebra 50 años con un especial en CBS: “The Young and the Restless”

En esta imagen publicada por CBS, Eric Braeden y Melody Thomas Scott celebran el 50 aniversario de la serie diurna "The Young and The Restless" en Los Ángeles. (Francis Specker/CBS vía AP)

Todo comenzó a última hora de la mañana en una carretera. Una cámara enfocó la cabina de un camión semirremolque grande. El conductor vestía una camisa a cuadros y una barba de un día. Junto a él había un autoestopista misterioso con ropa costosa que estaba rasgada y con una herida reciente en la cabeza.

Se bajó en Genoa City. Y se quedó.

Así comenzó “The Young and the Restless” (Los jóvenes y los inquietos) el 26 de marzo de 1973, y mucha gente también se quedó en la ciudad de Génova. La telenovela celebra su 50 aniversario este mes como el drama diurno número 1 durante 35 años consecutivos, con fans creciendo junto a los actores.

“Creo que una gran razón por la que la audiencia se ha quedado con nosotros durante tanto tiempo es porque somos las mismas personas. Somos miembros de la familia. Nos presentamos todos los días, a veces más que un miembro normal de la familia”, dice Lauralee Bell, una estrella e hija de los fundadores del programa.

Creado por el difunto William J. Bell y Lee Phillip Bell, “The Young and the Restless” se refiere a las idas y venidas de varias familias del Medio Oeste, algunas de las cuales tienen mucho y otras no. William Bell fue el escritor principal durante décadas, lo que le dio al programa una visión singular, inusual para las telenovelas.

En esta imagen publicada por CBS, Melody Thomas Scott, a la izquierda, y Eric Braeden en una foto promocional de "The Young and the Restless". (Sonja Flemming/CBS vía AP)

Lauralee Bell, ganadora de un Emmy que interpreta a la niña buena Christine Blair Williams se unió al programa por primera vez en 1983, dice que a su padre probablemente no le sorprendería el nuevo hito del programa. “Dijo que si tienes dos familias que provienen de diferentes orígenes y personajes buenos y sólidos, es un material interminable”.

Una de las formas en que el programa celebrará su hito es con una historia de baile de máscaras que comienza el jueves y continúa hasta la semana siguiente. Los creadores prometen “visitas sorpresa de los favoritos de los fanáticos y se revelan secretos que cambiarán para siempre la vida de los residentes de la ciudad de Génova”. “Entertainment Tonight” también planea un especial para el 27 de marzo.

La telenovela de CBS ha ayudado a impulsar las carreras de actores de cine y horario estelar como Vivica A. Fox, David Hasselhoff, Adam Brody, Tom Selleck, Penn Badgley, Shemar Moore, Eva Longoria, Justin Hartley y el difunto Paul Walker. Eric Braeden interpreta al protagonista masculino Victor Newman, un villano de la más alta calidad que una vez mantuvo al amante de su esposa encerrado en su sótano.

La profesora Elana Levine, que enseña estudios de medios en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee y escribió “Her Stories: Daytime Soap Opera and US Television History”, dice que el poder de permanencia de las telenovelas es que se transmiten de una generación a la siguiente.

Esta combinación de fotos muestra a los actores que han aparecido en la serie diurna "The Young and the Restless", fila superior de izquierda a derecha, Kevin Alejandro, Adam Brody, Eddie Cibrian, Vivica A. Fox, Justin Hartley, Eva Longoria, fila inferior de izquierda a derecha , Shemar Moore, Victoria Rowell, Tom Selleck, June Squibb, Danny Trejo y Paul Walker. (Foto AP)

“Lo que nos ha mostrado la transmisión de TV es que las narraciones serializadas y las historias que continúan de un episodio a otro son realmente atractivas y atractivas”, dice. “Las telenovelas hicieron eso antes que nadie y son la versión máxima de eso porque la historia dura décadas. "

Entre las peleas de comida que arrojan pasteles y los gemelos malvados en “The Young and the Restless”, también ha habido primicias importantes: se transmitió el primer lavado de cara en vivo en la televisión, allá por 1984, y cuando el veterano actor Kristoff St. John murió en 2019, el elenco y el equipo celebraron un funeral por su personaje, lo que provocó lágrimas en el regreso de Moore.

Se convirtió en el primer drama diurno con un personaje que se sometió a una mastectomía, fue la primera telenovela que se transmitió en HD y, quizás lo más importante, recibió a los principales actores negros en la década de 1980 antes que muchas otras telenovelas.

“‘The Young and the Restless’ atrajo a una gran audiencia afroamericana a partir de ese momento porque ponían a los personajes negros en primer plano, más que algunas de las otras telenovelas”, dice Levine.

Ese es un legado del que Bell está orgullosa y lo expresa directamente como resultado de sus padres, a quienes llama creadores trabajadores que exigieron mucho de sus escritores y actores, incluso de sus hijos.

Esta imagen difundida por CBS muestra a Shemar Moore en una escena de "The Young and the Restless". Moore, quien interpreta a Malcolm Winters, aparece en el funeral de su hermano Neil, interpretado por el difunto Kristoff St. John, quien murió en 2019. (Michael Yarish/CBS vía AP)

“Mi papá no tenía miedo de ser el primero. Todos los problemas sociales con los que lidió: violación en citas, SIDA, alcoholismo, todo eso. Realmente sintió que si nuestra audiencia se vinculaba con estos personajes, aprenderían”, dice Bell. “Si pudiéramos ayudar a una sola persona, valdría la pena”.

La veterana del espectáculo Melody Thomas Scott recuerda una historia que presentaba la RCP infantil, que no se parece en nada a la versión para adultos. “Creo que Bill y Lee querían que el mundo supiera la diferencia”, dice ella. En la telenovela, un bebé se traga una moneda y Victor Newman, por supuesto, se convierte en el héroe al mostrar a los espectadores la técnica correcta de RCP.

“Recibimos tantas llamadas en nuestra oficina de ‘Y&R’ el día después de que salió al aire ese episodio, algunas madres llorando, muy agradecidas”, dice ella. “Ese es el objetivo final de colarse en algunos temas sociales porque puede salvar vidas. Puede cambiar la vida de las personas”.

Uno de los sellos distintivos de Bill Bell era contar historias en tiempo real, por ejemplo, esperar a que una pareja se tomara de la mano por primera vez y luego esperar un rato antes de su primer beso. “Si la audiencia no lo cree y crece con ellos. A veces es difícil comprar”, dice su hija.

Esta imagen publicada por CBS muestra el arte promocional de la serie dramática diurna "The Young & The Restless", que celebra su 50 aniversario. (CBS vía AP)

Scott está celebrando su 44º año en el programa como Nikki Newman, una niña pobre del lado equivocado de las vías. Su personaje ha pasado de ser una stripper alcohólica y tempestuosa a ser la protagonista luminosa e ingeniosa de la serie.

Ella dice que el programa se ha mantenido fiel a la visión de Bill Bell de un programa con personajes convincentes interpretados por gente hermosa. Visualmente, la novela se ha mantenido exuberante y elegante, con muchas flores frescas o velas encendidas. “Nos vemos diferentes a cualquier otro programa”, dice ella.

Bell no solo tenía un don para las historias, sino que también conocía a sus actores. Scott recuerda haberse sorprendido cuando Bell emparejó a su malcriado personaje con el magnate Victor Newman, dos personas que pensó que no tenían nada en común.

“Descubrimos que teníamos esta química que ciertamente no esperábamos. Pero creo que Bill, con toda su sabiduría, de alguna manera lo vio en nosotros”, dice ella. “No puedes obligarte a tener química con otro actor. Simplemente es o no es. Así que estamos eternamente agradecidos de que Bill fuera tan psíquico al saber que haríamos clic”.

La familia Bell ha seguido siendo parte del ADN de las telenovelas modernas, con Lauralee actuando, su hermano Brad como productor ejecutivo y guionista principal de la telenovela “The Bold and the Beautiful” y su hermano Bill Jr. como presidente de la producción familiar, compañías que hicieron un trato para que “The Young and the Restless” se viera en el extranjero, con versiones en Israel, Canadá, Turquía y Francia, entre otros.

Esta imagen publicada por CBS muestra a los hermanos Lauralee Bell, a la izquierda, y Bradley P. Bell en la celebración del 50 aniversario de "The Young and The Restless" en Los Ángeles. (Sonja Flemming/CBS vía AP)

“Fue una de las primeras novelas diurnas que se vendió internacionalmente”, dice Levine. “Creo que esa ha sido la clave de su continuo éxito y rentabilidad. El dinero que genera cualquier telenovela diurna a nivel nacional ha disminuido con el tiempo y la audiencia se ha reducido”.

Si algún espectador necesita convencerse de que “The Young and the Restless” ha penetrado en la cultura popular, busque más allá de Mary J. Blige, quien sampleó el tema musical del programa en su éxito de 2001 “No More Drama”.

Ese hombre misterioso en la primera escena era Brad Elliot y por delante había mucho drama: un triángulo amoroso con un par de hermanas, un matrimonio, la angustia de un aborto espontáneo, un diagnóstico de ceguera y una petición de divorcio. La cirugía le devolvió la vista, pero su matrimonio nunca se recuperó. Dejó la ciudad de Génova después de cinco años. El espectáculo continuó.

Cuando Lauralee Bell mira el panorama televisivo actual, ve variaciones de lo que sus padres crearon en programas de horario estelar como “The Crown” y “Succession”.

“Cada programa es una telenovela, cada programa nocturno es una telenovela, todos estos programas de transmisión son versiones de telenovelas”, dice. “Así que todos estamos un poco cansados de las telenovelas que están a punto de salir, bueno, cada programa es una telenovela, de verdad”.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: