La actriz siguió participando en distintos films, aunque no con tanta repercusión. Después de terminar su matrimonio con David Shaw, con quien se había casado en 1976, en 1990 contrajo matrimonio con el abogado Peter López, con quien tuvo a sus dos hijas: Sofía y Laura. De 1992 a 1994, fue la encargada de interpretar a Margo Dutton en African Skien. Y, en 1997 y 2000, respectivamente, volvió a ponerse en la piel de Daisy en las películas para televisión The Dukes of Hazzard: The Reunion y The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood.