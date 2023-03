Diplo recordó un encuentro íntimo con otro hombre, pero no se reconoció como gay

En el podcast, Diplo aseguró que el encuentro si había ocurrido, pero no tenía memorias claras respecto a eso (Captura de High Low/Emily Ratajkowski)

Diplo es un reconocido DJ que ha realizado colaboraciones con diversos artistas, tales como M.I.A, Sia, Justin Bieber e incluso Madonna; pero recientemente se volvió viral por asuntos alejados a la producción de su música, ya que aseguró que si bien había tenido un encuentro sexual con otro hombre en el pasado, él no se reconocía como gay.

La conversación surgió en el podcast High Low de la modelo Emily Ratajkowski. En medio de la entrevista, el productor Thomas Wesley Pentz mencionó que tenía recuerdos lejanos de haber recibido sexo oral por parte de una persona de su mismo género:

“Estoy seguro de que un hombre me hizo una ma..da hace tiempo”

Diplo aseguró que no era un encuentro gay si no había contacto visual (TikTok/@emrata)

La modelo de revistas como Vogue se sorprendió porque el co-autor de los temas Elastic Heart o Where Are Ü Now no tenía un recuerdo claro sobre lo ocurrido, pero estaba seguro de que si había pasado.

No obstante, lo que hizo que el breve fragmento se volviera viral a través de redes sociales fue la razón por la que Diplo no se considera homosexual ni siente la necesidad de comunicar el nombre de su orientación sexual:

“No sé, no es (encuentro) gay hasta que hagas contacto visual mientras la ma..da está ocurriendo. Que te hagan sexo oral no es algo gay”, explicó. “Eso es algo que diría un hombre hetero”, mencionó Emily Ratajkowski como respuesta.

Diplo se ha presentado en festivales de música electrónica como EDC (REUTERS/Steve Marcus)

Y es que con este comentario, el exponente de la música electrónica dejó entrever que solo se había enfocado en su placer físico y no en la persona que había causado tal estímulo sexual, además dio a entender que había ocurrido mucho tiempo atrás.

Durante la entrevista, el DJ también mencionó que no se sentía atraído hacia las personas por su género o sexo, si no por su “vibra”, por lo que no le veía necesidad a tener que “etiquetarse” como un hombre homosexual. “Hay un par de chicos con los que saldría como pareja de vida”, agregó.

También mencionó que es capaz de apreciar el físico de otro hombre, ya que suelen aparecerle videos de leñadores en su FYP (Para ti, en español) de TikTok y considera que es agradable verlos.

El productor mencionó que no se sentía atraído por un género o sexo específico, si no por su "vibra" REUTERS/Andrew Kelly

“Tal vez. Los chicos que cortan leña son sexys. Quiero decir, son chicos atractivos, pero no sé si eso será lo que me llevará totalmente al lado gay. No quiero definir que soy gay, pero creo que la mejor respuesta que tengo es que no lo soy. No soy gay”, explicó a la modelo.

Es importante mencionar que esta es la primera vez en que Diplo comparte que tuvo un encuentro íntimo con otro hombre y que se reconoce capaz de apreciar la belleza de otros hombres, pues en su vida pública, solo se le había visto relacionado emocionalmente con mujeres e incluso tiene hijos, así que sus admiradores asumen que es heterosexual.

Una de sus parejas más recordadas —incluso si la relación fue muy breve— es Katy Perry, Diplo estuvo con la cantante hacia 2014.

En 2020, el DJ fue visto de vacaciones con la modelo Chantel Jeffries, pero nunca confirmaron que hubieran iniciado algún romance.

Diplo tiene hijos y sus parejas han sido mujeres (REUTERS/Danny Moloshok)

Los hijos de Diplo se llaman Lockett, de 13 años y Lazer, de 9, la madre de los menores es Kathryn Lockhart, con quien Thomas Wesley sostuvo una relación desde 2009 hasta 2014. Actualmente llevan una convivencia pacífica.

El hijo menor de Diplo se llama Pace Pentz, su madre es Jevon King, el bebé nació en 2020. Una de las parejas más alejadas en el tiempo para la vida de Diplo fue la cantante M.I.A, cuyo nombre real es Mathangi Maya Arulpragasam.

Después de que las declaraciones de Diplo se volvieran virales y fueran comentadas masivamente en redes sociales, el video del podcast ya no está disponible en TikTok. Al final de la conversación, ambos hicieron una broma de que continuarían hablando de Bill Clinton.