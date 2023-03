Marlon Brando, Marilyn Monroe, Lady Gaga, la selfie más viral y más: 11 momentos inolvidables de los Premios Oscar

Los momentos que han marcado la ceremonia del Oscar (Foto: Infobae/ Jesús Aviles)

Un Oscar especial para “Blancanieves y los Siete Enanitos”

Así fueron los premios que se le entregaron a Walt Disney por Blancanieves y los siete enanos.

El impacto que Walt Disney logró en el cine es innegable e irrepetible. Su primer largometraje, Blancanieves y los siete enanitos, es hoy considerada una de las películas más importantes en la historia de la animación al ser una ventana a un sinfín de posibilidades para los creadores de historias.

En la 12° edición de los premios Oscar, en aquel lejano 1939, Walt Disney recibió el premio honorífico por Blancanieves y los siete enanitos y su importante innovación en el entretenimiento. El reconocimiento no sólo se quedó en un bello discurso, sino que, además, se le entregó a Walt la estatuilla clásica en compañía de otras siete más pequeñas haciendo referencia al que ahora es todo un filme de culto y parte del Registro Nacional de Cine de Estados Unidos.

La bofetada más famosa: Will Smith y Chris Rock paralizaron la 94.ª edición

Will Smith golpea a Chris Rock

El 27 de marzo del 2022, la comunidad artística mundial se paralizó tras ser testigo de la bofetada más famosa en la historia, protagonizada por Will Smith y Chris Rock durante la 94.ª edición de los premios otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Y es que Rock hizo un comentario polémico sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett, quien comenzó a afeitarse la cabeza en 2021 debido a la alopecia areata que padece, por lo que el comediante lo refirió durante la presentación a la categoría mejor largometraje documental.

Smith, quien esa noche ganó el Oscar a Mejor Actor por la cinta El método Williams, se levantó de su lugar, se acercó a Rock y lo abofeteó en el rostro. Este acto violento no fue minimizado por la Academia, por lo que tuvo como consecuencia la prohibición del actor para asistir a la premiación durante diez años, a partir del 8 de abril de 2022.

Shrek recibió el primer Oscar a Mejor Película Animada

Esta fue la primera ocasión que se entregó esta categoría en los premios.

Durante casi un siglo de existencia de la terna, la animación había sido limitada a sólo recibir premios honoríficos (y gran mayoría de estos los recibió Walt Disney). Fue así que en el año 2001, la Academia decidió abrir una nueva categoría: Mejor Película Animada, donde compitieron tres cintas: Shrek, Jimmy Neutron: el niño genio y Monsters Inc.

Para anunciar al ganador de la recién creada categoría, los organizadores tuvieron un detalle muy especial: poner animaciones de los nominados como parte de los invitados a la premiación, lo cual es recordado con mucho cariño y nostalgia por los niños que vieron aquel momento en vivo.

El primer Oscar a Mejor Película Animada fue ganado por Shrek, cinta que se convirtió en todo un fenómeno cultural.

Lady Gaga: de los llamativos guantes rojos a ganar por “Shallow”

En el año 2015 Lady Gaga impactó con su look en los Oscar (Foto: Jason Merritt/Getty Images)

La incursión de Lady Gaga en el mundo de la actuación ha tenido gran rendimiento, ya sea dentro de las categorías musicales como de interpretación. Sin embargo, dos de sus participaciones marcaron la historia de los Premios Oscar siendo una por miles de memes en internet y otra por su primer galardón obtenido.

En el año 2015 y con motivo de su homenaje a The Sound of Music (La novicia rebelde en su versión en español) por su 50 aniversario, la cantante pop desfiló por la alfombra roja con un look que de inmediato llamó la atención: un vestido blanco con unos llamativos guantes rojos que fueron catalogados por internautas como de “limpieza”.

Lady Gaga ganó el oscar por mejor canción, debido a Shallow, la canción prinicipal de la película A Star Is Born.

Su redención llegaría en el año 2019, luego de haber sido contemplada por la academia en las categorías Mejor Actriz y Mejor Canción Original, así como Shallow, respectivamente. Aunque Gaga no ganó por su actuación, la famosa canción le otorgó su primer y único Oscar, hasta el momento.

Halle Berry se convirtió en la primera mujer negra en ganar el Oscar

La actriz se convirtió en la primera y única mujer afroamericana en ganar el premio principal de actuación.

La edición número 74 de los Oscar fue muy importante para la industria, por primera vez en la historia de la premiación, una mujer afrodescendiente se llevó el premio a Mejor Actriz . Se trató de nada menos que de Halle Berry por su papel en la cinta Monster’s Ball (conocida en Latinoamérica como El pasado nos condena).

Es bien recordado el shock en el que Berry se encontraba al momento de recibir el reconocimiento, pero también las emotivas palabras que pronunció a favor de las mujeres negras de todo el mundo.

“Es por todas las mujeres de color sin nombre ni rostro que ahora tienen una oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche. Gracias. Me siento muy honrada. Me siento muy honrada. Y agradezco a la Academia que me haya elegido para ser el recipiente por el que fluya su bendición”, expresó.

Años más tarde, la actriz confesaría que se sintió decepcionada de que su papel no haya abierto las puertas para que más mujeres negras tuvieran en sus manos un Oscar, y es que, hasta el día de hoy que se celebrará la ceremonia de 2023, Halle Berry es la única mujer de color en ganar el Oscar a Mejor Actriz.

Heath Ledger: el segundo actor en recibir un Oscar de forma póstuma

Heath Ledger se llevó un Oscar póstumo por su interpretación de El Guasón en la cinta The Dark Knight

La muerte de Heath Ledger paralizó la industria del entretenimiento a nivel mundial, pues su aclamada interpretación dentro de la cinta The Dark Knight, de una famosa trilogía de The Batman, le dio de manera anticipada el Oscar que un año después se le otorgaría a su familia de manera póstuma por Mejor Actor de Reparto.

El actor murió un año previo a ganar el Oscar (Foto: Warner Bros)

“Este premio esta noche (...) válida la determinación de Heath de ser verdaderamente aceptado por todos ustedes aquí, sus pares, en una industria que tanto amaba”, dijo el padre de Ledger, Kim, al aceptar el Oscar en nombre de su hijo, acompañado de la madre del actor, Sally Bell, y la hermana, Kate.

“La La Land” no ganó el Oscar

Una equivocación que manchó la entrega en la principal categoría de los premios.

Quizá uno de los momentos más bochornosos en la historia de la premiación. En el año 2017, el musical La la land estaba arrasando en todas las categorías, alzándose con 12 premios Oscar. Cuando llegó el premio a Mejor Película, el presentador Warren Beatty titubeó unos segundos, pero la declaró como ganadora.

Cuando el equipo de la cinta subió a agradecer el premio, todos se notaron confundidos, mostrando varios cuchicheos entre los protagonistas de la cinta, el director y el staff de los Oscar. Finalmente, el productor de la cinta, Fred Berguer, anunció ante el público: “Esperen, hubo un error. Moonlight, ustedes ganaron”.

Beatty confesó tiempo después que le habían dado el sobre incorrecto con Emma Stone como mejor actriz por La la land. Él se había dado cuenta del error desde el principio, por eso tardó tanto en anunciar al ganador, de hecho, para que no se le culpara a él, dejó que su copresentadora, Faye Dunaway, diera el nombre del ganador. Una anécdota que se recordará por muchas décadas.

La selfie más viral de la historia

El momento se dió en vivo cuando la conductora de la edición, decidió llevar a cabo la fotografía.

Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Brad Pitt, Lupita Nyong’O y Angelina Jolie formaron parte de uno de los actos más importantes de la historia moderna de los Oscar: la selfie más famosa tomada por Ellen Degeneres.

“Hagamos una foto que bate el récord de retuits”, expresó la comediante durante la edición del año 2014 de los premios otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Cumpliendo el cometido que sentenció la presentadora, la fotografía se convirtió en uno de los referentes culturales más importantes de la historia pop y del entretenimiento, que intentó ser replicado en otras premiaciones o decisiones, pero sin el mismo éxito.

Alfonso Cuarón se convirtió en el primer mexicano en ganar el Oscar a Mejor Director

Alfonso Cuarón se convierte en el primer mexicano en ganar el Oscar a Mejor Director

En el año 2013, el mexicano Alfonso Cuarón se llevó dos estatuillas: Mejor Montaje y Mejor Director, convirtiéndose en el primer cineasta nacido en territorio mexicano en alzar dos estatuillas seguidas de este codiciado premio.

El galardón fue por su trabajo en la cinta Gravity, que causó un enorme furor en los medios mexicanos (sobre todo cuando el periodista Joaquín López Doriga cuestionó a Cuarón sobre las dificultades de grabar en el espacio).

Este momento abrió las puertas a otros dos directores mexicanos: Guillermo del Toro y Guillermo González Iñarritu, quien curiosamente, se llevó el Oscar a Mejor Director en 2014 y 2015 de manera consecutiva. El reinado de México en los Oscar comenzó en aquel 2013.

La protesta de Marlon Brando a favor de nativos norteamericanos

Cuando ganó el Oscar por su actuación en El Padrino, el mítico actor decidió mandar a alguien en su representación.

Durante la gala de los Oscar de 1973, Marlon Brando mandó a una mujer disfrazada de apache a recoger su premio por Mejor Actor por el film El Padrino, con la finalidad de protestar contra el trato que Hollywood daba a los nativos norteamericanos.

Cabe mencionar que dicha cinta ha trascendido a la historia como una de las producciones del séptimo arte con mayor aclamación universal por parte de los críticos profesionales y aceptación en el público. Por ello, su acto generó todo tipo de reacciones, convirtiéndose en uno de los momentos más controversiales y emotivos.

“Parasite”: la primera cinta extranjera en ganar el premio a Mejor Película

Parasite se convierte en la primera película extranjera en ganar el premio a Mejor Película

La industria del entretenimiento coreana creció a pasos agigantados en los últimos años, tanto en la música con su K-pop, en la TV por sus “doramas” y en el cine por sus producciones oscuras y complejas. Este último apartado fue reconocido en la edición 2020 de los Oscar cuando la cinta Parasite se coronó como Mejor Película, haciendo historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa en recibir este galardón. Hasta el momento, la proeza no se ha repetido, y lo cierto es que este 2023 no será el año, pues todas las cintas nominadas son en inglés.

El día que Marilyn Monroe acudió a una gala de los Oscar

La única vez que la mítica actriz hizo acto de presencia en una ceremonia de estos premios.

La protagonista de la famosa cinta Los caballeros las prefieren rubias, pese a su gran auge y fama en la industria hollywoodense solo asistió una vez a los premios Oscar. En el año de 1952 Marilyn Monroe acudió a la ceremonia, ya que fue invitada para presentar y entregar el premio a la grabación de sonido al departamento de sonido de 20th Century-Fox Studio por la película Eva al desnudo.

Seguir leyendo: