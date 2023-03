Luis Miguel negó que exista una orden de aprehensión en su contra

Luis Miguel negó ser buscado por las autoridades mexicanas por una demanda (Getty Images)

Luego de que un medio español asegurara que en México existe una orden de aprehensión contra Luis Miguel por una demanda que presentó su ex pareja Aracely Arámbula, el Sol de México finalmente lo negó.

El martes 7 de marzo el medio Diez Minutos dio a conocer que Micky supuestamente era buscado por las autoridades mexicanas porque no ha respondido a la demanda que existe en su conta por no haber pagado la pensión alimenticia de sus hijos Daniel y Miguel desde 2019.

Fue hasta este jueves, 9 de marzo, que el cantante negó que esta información fuera verdadera. En su cuenta de Instagram —la cual solamente utiliza para compartir sus logros en plataformas digitales de música— compartió una captura de pantalla de una de las notas en que se habló del tema y en la que se lee: “Orden la detención de Luis Miguel en México”. Sobre esa misma imagen escribió “Falso”.

Las únicas veces que Luis Miguel usa sus redes es para compartir sus logros o dar noticias acerca de su carrera (Instagram/@lmxlm)

El intérprete de Ahora te puedes marchar no ha hecho nunca declaraciones respecto a las acusaciones de Arámbula, por lo que sorprendió a sus seguidores que hubiera usado sus redes sociales para desmentir la noticia.

Cabe mencionar que el representante legal de la actriz, Guillermo Pous, también desmintió a la revista que publicó dicha información. El Abogado de las estrellas señaló que su clienta sí demandó al padre de sus hijos, pero aún no existe una orden de aprehensión en su contra.

Asimismo, Pous señaló que por ahora no se conocen detalles de la demanda, por lo que lo publicado por la revista sería falso.

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel tienen 15 y 13 años. Ya que son menores de edad, los dos artistas deben de cubrir sus gastos (Instagram/@aracelyarambula)

La protagonista de La Madrastra procedió legalmente en contra de Luismi porque desde 2019 no ha pagado la pensión alimenticia de sus hijos. El cantante fue advertido de este proceso desde 2021 y también recientemente, esto con el fin de llegar a un acuerdo antes, pero no respondió.

Según la revista Diez Minutos, a finales de 2021 La Chule inició dos demanda en contra de Gallego Basteri, una en México y una en Estados Unidos, por incumplir en la manutención de Daniel y Miguel.

La publicación inclusive habló de una deuda de más de 4 millones de pesos mexicanos por la pensión de los menores. Debido a que el intérprete de La media vuelta no respondió a la notificación de la demanda, las autoridades mexicanas habrían girado la orden de aprehensión.

Luis Miguel no había respondido a las acusaciones de Aracely, así como tampoco había usado sus redes sociales para tratar estos temas (Getty Images)

Se desconoce cuándo fue la última vez que Luis Miguel pisó tierras mexicanas o cuándo tenga la intención de regresar, pero esta orden de captura no le permitiría volver al país sin ser detenido.

La primera vez que se habló acerca de este tema fue en 2021, cuando Guillermo Pous exhibió que desde 2019 Aracely tuvo que cubrir por completo los gastos de sus hijos porque El Sol dejó de entregarles su manutención.

El abogado mencionó que la protagonista de Corazón Salvaje no había procedido legalmente porque quería llegar a un acuerdo con el cantante, lejos de los tribunales, pero la primer respuesta que recibió es que no tenía forma de pagar pues no contaba con los recursos para hacerlo.

Los hijos de Luis Miguel no han visto a su padre desde hace varios, inclusive sus amigos han dicho que él quiere volver a acercarse a los menores (Instagram/@aracelyarambula)

Fue en esta misma época que se expuso que Luismi estaba atravesando una fuerte crisis financiera; sin embargo, algunos de sus amigos, como Carlos Bremer, dijo que había saldado todas sus deudas.

Supuestamente, el cantante tuvo que reducir todos sus gastos excesivos, como vacaciones lujosas, un jet privado, cenas en lugares exclusivos y tener personal para hacer sus compras.

A partir de esto, además de lanzar Luis Miguel: la serie, el intérprete de La incondicional logró recuperarse económicamente y pagar su deuda por cancelar la gira con Alejandro Fernández y la pensión alimenticia de Daniel y Miguel.