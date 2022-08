La condición que Luis Miguel habría puesto a Aracely Arámbula para ver a sus hijos

Luis Miguel y Aracely Arámbula están separados desde 2009 (Fotos: Cuartoscuro)

Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron uno de los romances más comentados y queridos por los fans de ambos; sin embargo, siempre fueron muy herméticos, pues no revelaban detalles sobre su relación. De su matrimonio nacieron dos hijos, Miguel y Daniel, quienes ahora tienen 15 y 13 años, respectivamente.

Tras la separación en 2009, quien vive con los dos adolescentes es Aracely, por ley, los menores de edad tienen derecho a convivir tanto con su padre como con su madre, pero después del fallecimiento de Manuel Arámbula, padre de la actriz, las visitas podrían terminar definitivamente.

Aparentemente, Luis Miguel lleva una relación incómoda con los familiares de su ex pareja, por lo que habría pedido que solo Manuel Arámbula estuviera presente cuando convivía con Miguel y Daniel, ya que es el único con el que no tenía rencillas.

Esta problemática relación entre el intérprete de Cuando calienta el sol y la familia de Aracely habría comenzado desde que aún eran pareja, diversas versiones afirman que Leonardo Arámbula, hermano de la actriz, era quien aparentemente compartía detalles sobre la vida privada de los artistas con los medios de comunicación.

Esto último porque es cirujano plástico, lo que habría causado el total descontento del famoso fue que aparentemente, Leonardo cobraba por la información que filtraba.

Sin embargo, el supuesto término de las visitas a los menores podría ser desmentido por Alessandra Zurek, una de las amigas íntimas de El Sol, quien mencionó lo siguiente en De primera mano:

“Nunca hemos hablado de Aracely Arámbula. Él habla de sus hijos y yo pienso que no está con sus hijos no porque no quiera, pienso que ahí hay algo más”, dijo. Por el momento, el cantante no ha emitido ningún comentario al respecto para confirmar o desmentir que no volverá a ver a los adolescentes.

Por otra parte, en diversas ocasiones, Aracely Arámbula ha expresado que le gustaría que su ex pareja cumpliera su papel de padre sin necesidad de que la ley se lo esté solicitando constantemente. En abril de 2021, el abogado Guillermo Pous dio a conocer en Ventaneando que Luis Miguel llevaba un año sin pasarle pensión a sus hijos.

Un año después, la actriz que actualmente interpreta La Madrastra se negó a hablar sobre el tema y dijo “Vayan y pregúntenle a él”.

De los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se sabe muy poco; esto es porque ellos mismos lo determinaron.

“Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, mencionó para la revista TVyNovelas.

Sin embargo, tal como mencionó en noviembre de 2021 para el programa Hoy, Aracely Arámbula planteó la probabilidad de que alguno de ellos incursione próximamente en la actuación, decisión que ella respetará.

A pesar de mantener un perfil bajo con sus hijos, la actriz ha llegado a compartir en su cuenta de Instagram videos e imágenes de los menores sin que se vea su rostro. Hace unos meses, publicó un video en el que aparece Daniel, sentando de espaldas en el borde de la pileta, con un micrófono cantando Can’t stop the feeling, el tema de Justin Timberlake. De fondo se escuchó a Aracely decirle muy orgullosa: “Te amo”.

En 2021, la privacidad de los menores fue vulnerada en un agresivo encuentro con la prensa mientras estaba en Estados Unidos. La camioneta estaba rodeada de reporteros que la querían cuestionar por presuntamente haber agredido a una de ellas.

Una reportera abrió la puerta en donde se encontraba Aracely con uno de sus hijos; por lo que ella le gritó rápidamente a su hijo: “¡No voltees!” a su hijo mientras lo jalaba hacia su regazo, procurando que su cara quedara completamente tapada por una chamarra.

