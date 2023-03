Abogado de Aracely Arámbula negó que exista una orden de aprehensión contra Luis Miguel

Guillermo Pous aclaró que sí existe una demanda de Aracely Arámbula, pero no una orden de captura

El abogado de Aracely Arámbula desmintió que exista una orden de aprehensión en contra de Luis Miguel en México, esto luego de que un medio español afirmara que el cantante es buscado por las autoridades mexicanas.

Este 8 de marzo el medio 10 Minutos publicó que, según sus fuentes, Aracely demandó a Luismi en México y Estados Unidos por incumplir con la manutención de sus dos hijos, Miguel y Daniel, ya que la suma que debe ascendería a los USD 250 mil.

A raíz de esto, en México se habría girado una orden de aprehensión en contra de Micky; no obstante, el programa El gordo y la flaca se comunicó con Guillermo Pous, el abogado de Arámbula, quien negó, en parte, esta información; habría dicho que, en algún momento del conflicto, ambos habría decidido solucionarlo de una forma diferente.

La única vez que Aracely hizo declaraciones acerca de este tema fue en 2021, cuando confirmó que 'El Sol' no había pagado la manutención de sus hijos (Instagram/@aracelyarambula)

“El cantante no es buscado por las autoridades y no hay ninguna orden de aprehensión; al parecer, ellos están tratando de resolverlo de otra manera”, agregó la reportera.

Después, en entrevista con Ventaneando, Guillermo Pous nuevamente negó que existiera una orden de aprehensión en contra del intérprete de La incondicional, pero confirmó que existe una demanda por la pensión de los menores.

“Hay acciones iniciales, simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión a favor de sus hijos. Por completo es falso cualquier orden de arresto como lo redactaron en esta nota de España”

Pous dijo que los abogados de Luis Miguel no respondieron a la advertencia de la demanda y, hasta el momento, no han dado respuesta al proceso (Getty Images)

En la revista 10 Minutos se dijo que El Sol de México ya habría sido notificado en EEUU y en México de la demanda, pero esto tampoco sería verdad, según mencionó el llamado Abogado de las estrellas.

Y es que Pous explicó que la demanda no fue puesta en dos países, sino únicamente en México. Además, mencionó que no existe una fecha concreta en la que se inició el proceso, pero sí es desde 2019 que el cantante no paga la manutención.

El representante legal no quiso mencionar la cantidad que debe Gallego Basteri por la pensión de los hijos de Arámbula porque, hasta el momento, sería una cifra desconocida y posiblemente no se hará pública.

Durante los últimos años, los amigos de Micky han asegurado que él ya habría pagado la pensión de Miguel y Daniel, pero esto sería falso (Instagram/@aracelyarambula)

Según la publicación que inició este rumor, Luis Miguel ya habría sido notificado respecto a las supuestas demandas que su expareja inició en su contra y, debido a que las autoridades mexicanas no recibieron respuesta, giraron la orden de aprehensión.

Esto sería un obstáculo en la gira del cantante ya que no podría pisar suelo mexicano sin ser arrestado.

Asimismo, se mencionó que hasta hace poco existía una segunda demanda en contra del cantante por presunto incumplimiento de contrato, cuya multa sería de alrededor de USD 6 millones. Este proceso habría sido por la gira con Alejandro Fernández que canceló.

No obstante, cabe recordar que Carlos Bremer en 2021 explicó que el intérprete de La media vuelta habría pagado por completo sus deudas, tanto por el tour con El Potrillo como la manutención de sus hijos, porque Luis Miguel: la serie le permitió salir de la crisis financiera que enfrentaba.

Según Pous, este sería el tercer año de que Luis Miguel no cumple sus responsabilidades con sus hijos (Cuartoscuro)

Guillermo Pous acusó a Luis Miguel por no pagar la pensión de sus hijos

Fue en abril de 2021 que el abogado dio a conocer que Micky debía la manutención de Daniel y Miguel desde finales de 2019 y que todos los gastos de los niños estaban corriendo por parte de la protagonista de La Madrastra.

En aquella época, según dijo el abogado de las estrellas, la respuesta de los representantes de Luismi fue que él no tenía forma de pagar por las demás deudas que tenían y la crisis que enfrentaba.

Pous afirmó que los abogados de El Sol estaban buscando evitar la demanda con alguna estrategia porque estaba advertido sobre las intenciones de Aracely. Ya que el cantante no habría pagado desde entonces, la actriz decidió emprender acciones.