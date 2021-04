“No hay forma de pagar en este momento”: Luis Miguel lleva un año sin pasarle pensión a sus hijos

Aracely Arámbula y Luis Miguel llevan separados desde 2009 (Foto: Cuartoscuro)

Este viernes 16 de abril Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula, se enlazó en videollamada con los conductores de Ventaneando, en ese programa aseguró que Luis Miguel lleva al menos un año sin cumplir con sus obligaciones monetarias respecto a sus hijos.

De acuerdo con el jurista, quien también trabaja en los asuntos legales de distintas personalidades del medio del espectáculo, los gastos que requieren Miguel y Daniel han corrido totalmente por cuenta de la ex pareja del cantante, quien ha tenido que recurrir a su fondo de ahorro. Miguel y Daniel son los nombres de los hijos que tuvo la actriz con el intérprete de Cuando calienta el sol.

Según la información de Guillermo Pous, el cantante ha incumplido con sus obligaciones de paternidad todo lo que va de este año y la totalidad del 2020. La respuesta del abogado de Luis Miguel es que “No hay forma de pagar en este momento”. Los acuerdos de manutención mencionados se ajustan de acuerdo con la inflación y las necesidades de los menores de edad.

Aracely Arámbula preparará un libro donde narrará aspectos relacionados con su relación con Luis Miguel (Foto: Instagram @aracelyarambula)

Explicó que la estrategia para darle resolución a este caso es buscar la negociación para evitar la demanda, el objetivo principal sería que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones de manutención y pague el porcentaje necesario, esto con la finalidad de evitar llegar a los tribunales.

En caso de que procediera la demanda, Pous detalló que el país donde comenzaría el proceso legal dependería de la residencia actual de Luis Miguel a pesar de que el domicilio de Aracely Arámbula y sus hijos sea en la Ciudad de México.

“Tratará de evitar la demanda, se buscará que se llegue a una negociación, por eso se está buscando una estrategia para que Luis Miguel cumpla con sus obligaciones, la demanda se presentaría en tribunales y esta se realizará dependido el domicilio donde se encuentre el señor”, mencionó.

Luis Miguel también es conocido como 'El Sol de México'(Foto: Instagram @lmxlm)

Actualmente los hijos de Luis Miguel tienen 12 y 14 años, sin embargo, cuando Pous fue cuestionado sobre la convivencia entre los adolescentes y su padre, explicó que desconocía la información y de cualquier forma no tenía autorización para hablar sobre esa relación familiar.

La actriz de telenovela y el Sol de México fueron una de las parejas más populares y queridas entre los medios a principios de los años 2000. Esta relación fue de las más sonadas en la farándula desde que fue confirmado en 2005. Luis Miguel, quien siempre se ha caracterizado por esconder su vida privada lo más posible, no pudo evitar el ojo público al empezar a salir con Aracely, quien también forma parte del medio.

A 8 años de la agitada separación de la pareja el periodista Gustavo Adolfo Infante salió para contar su versión de los hechos. Tal parece ser que este amor surgió en Acapulco, lugar tan emblemático e importante para el cantante de La Incondicional.

Aracely Arámbula no aparecerá en la segunda temporada de la serie del cantante (Foto: Instagram @luismiguellaserie)

Este cruce de caminos desembocaría en un matrimonio consumado en mayo de 2006. A pesar de que, en apariencia, la actriz y el músico vivían una relación de ensueño y que parecían muy enamorados, en 2009 anunciaron su separación.

Dicha ruptura la manejaron tal y como lo hicieron con el inicio de su noviazgo: sin muchos detalles, lleno de discreciones.

A un día de que Aracely Arámbula emitiera un comunicado para notificar que su imagen no podrá ser incluida en la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, Guillermo Pous reveló que la madre de los hijos del “Sol” nunca recibió una oferta económica para que su nombre apareciera en el proyecto de Netflix, por lo que queda descartado el hecho de que aparezca su historia retratada en la exitosa serie.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, contó el abogado el pasado 13 de abril.

