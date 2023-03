Yeah Yeah Yeahs anunció su regreso a Ciudad de México: fechas, precios y más

Los Yeah Yeah Yeahs en el Corona Capital 2022. (@CoronaCapital)

Desde su debut en el año 2000, Yeah Yeah Yeahs se ha consagrado como una de las bandas de punk más icónicas del nuevo milenio. Su agresivo sonido y sus letras irreverentes, acompañadas del carisma y la poderosa voz de Karen O, volvieron a la agrupación en uno de los actos favoritos de toda una generación.

Con el paso de los años, el trío neoyorquino ha incursionado en diferentes géneros a lo largo de cinco álbumes de estudio, y este 2023, la evolución de la banda podrá ser presenciada en vivo por los fanáticos mexicanos, pues tras muchos rumores, Yeah Yeah Yeahs ha confirmado su regreso a la Ciudad de México.

Anteriormente, la banda ya había anunciado un show en el Guanamor Teatro Studio, ubicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Originalmente, el show se llevaría a en noviembre de 2022, pero por complicaciones médicas del guitarrista Nick Zinner, el show se tuvo que posponer.

Ahora, el evento se llevará a cabo el 1° de octubre, y debido a la gran demanda, los boletos ya se encuentran agotados. Fue por esta misma demanda que los fanáticos esperaban que Yeah Yeah Yeahs se presentara en Ciudad de México, y finalmente, sus súplicas fueron escuchadas.

Será este 3 de octubre que temas como Heads Will Roll, Spitting Off the Edge of the World y Date with the Night, puedan ser escuchados nuevamente en la capital del país, teniendo como sede el Pepsi Center de la Ciudad de México. Los boletos serán vendidos a través del sistema Ticketmaster, y tanto la preventa Citibanamex como la venta para fans se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en punto de las 11:00 am, mientras que la venta general comenzará a partir del 14 de marzo.

La agrupación liderada por Karen O brindará dos shows en México este 2023

Los precios para este esperado show, son los siguientes:

Lounge VIP: $1,480.00 pesos MXN

General: $1,090.00 pesos MXN

Box superior: $880.00 pesos MXN

Sección C: $580.00 pesos MXN

Discapacitados: $1,090.00 pesos MXN

Yeah Yeah Yeahs ha mostrado su gran amor por el público mexicano desde sus inicios. La primera vez que la agrupación visitó el país fue en 2004 como parte de la promoción de su álbum debut Fever to tell, brindando dos shows en el ahora extinto Salón 21. La agrupación regresaría tan sólo dos años después para promocionar su segundo álbum de estudio Show Your Bones, presentándose en el Teatro Diana de Guadalajara y en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Tras el lanzamiento del álbum It’s Blitz! en 2010, Karen O y compañía volvieron al Palacio de los Deportes, al Teatro Diana y debutaron en la Arena Monterrey del estado de Nuevo León, siendo su gira más ambiciosa por el país hasta la fecha.

Para 2013, Yeah Yeah Yeahs se presentaría en la edición número 14 del Vive Latino, donde compartió el escenario con agrupaciones como Los Fabulosos Cadillacs, Morrissey, Blur y un joven Kevin Parker a cargo de Tame Impala. Ese año, el trío también volvería a su querido Teatro Diana en Guadalajara.

En 2019, la banda regresaría a la capital de Jalisco, pero ahora como parte del Corona Capital Guadalajara junto a actos como Goo Goo Dolls, The Chemical Brothers y una ya consagrada Tame Impala. Finalmente, después de tres años de pandemia, Yeah Yeah Yeahs se presentó en la edición más reciente de Corona Capital, y como dato curioso, la agrupación tuvo que tocar dos veces el tema “Blacktop” porque Karen olvidó la letra.

Tuvieron que pasar nueve años para que Yeah Yeah Yeahs regresara a la Ciudad de México, brindando uno de los momentos más emotivos del Corona Capital 2022.

Como se puede apreciar, Yeah Yeah Yeahs tiene una larga historia con el público mexicano, sin embargo, su show en Ciudad de México de este 2023 será la primera vez en más de 10 años que la banda brinde un concierto en solitario en la capital del país, por lo que sin lugar a dudas, se tratará de un evento histórico.