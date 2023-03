Prima de Belinda aseguró que la madre de Luis Miguel está muerta

La prima de Belinda contó que descubrió su don en un Año Nuevo. (Foto Instagram: @belindapop // Foto archivo)

Este 2023 se cumplen 38 años de la desaparición de Marcela Basteri, una actriz y modelo italiana conocida a nivel mundial por ser madre de Luis Miguel. Desde que sus seres queridos reportaron su ausencia ante las autoridades correspondientes, tanto el Sol de México como sus hermanos, Sergio y Alejandro, se han dedicado a investigar hasta el mínimo detalle para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de su mamá.

Incluso, el intérprete de La chica del bikini azul se sinceró sobre el proceso que vivió desde que se enteró de la desaparición de su madre hasta hace unos años, cuando trascendieron nuevas pistas, en su bioserie estelarizada por Diego Boneta.

Stephanie Peregrín mencionó que la madre de Luis Miguel habría sido asesinada. (Foto: Instagram/@abasteri)

Los hijos de Marcela Basteri y Luisito Rey no han sido los únicos en indagar sobre lo ocurrido, pues durante todo el tiempo que ha pasado desde la desaparición muchos videntes se han atrevido a hablar públicamente sobre el misterioso caso. Tal fue el caso de Stephanie Peregrín -prima hermana de Belinda-, quien durante una emisión de Chisme no like se sinceró sobre sus visiones.

Para comenzar, contó que habría obtenido revelaciones sobre el paradero de Marcela Basteri cuando vio una de sus fotografías: “Yo no conozco a esta gente. Yo nunca he conocido nada de Luis Miguel , porque yo solo conozco cosas de Estados Unidos, pero lo que he visto yo inmediatamente al ver esa foto vi a una señora que estaba muy dolida con una relación tóxica con un hombre que la maltrataba”.

Durante años se ha especulado sobre cómo era el matrimonio entre Marcela Basteri y Luisito Rey. Incluso, se dice que concluyeron en malos términos. (Foto archivo)

Cuando vi la foto de repente me entró un dolor aquí en la cabeza (nuca) como si alguien me estuviera pegando en la cabeza, una cosa así. De repente vi imágenes de un jardín con rocas y con flores, empecé a ver cosas así. También vi una ventana que no es muy común en España, era blanca. Después me vino la imagen de ella tirada en la cama, no estaba consciente, estaba como desmayada.

Tras recopilar estos datos, la prima de Belinda mencionó que desde su perspectiva Marcela Basteri abría sido asesinada: “Yo creo que la mataron, pues era un sentimiento (lo que sintió al ver la foto) no muy bueno”.

Prima de Belinda. (Foto Instagram: @stephanieperegrin)

Pero eso no fue todo, según contó Javier Ceriani -titular del programa de espectáculos-, en algún momento acompañó a Stephanie Peregrín a ver la supuesta casa que Luisito Rey tenía en España y ahí percibió más cosas.

Stephanie Peregrín contó que tuvo un contacto con su tío antes de enterarse sobre su deceso

Fue durante el lunes 06 de marzo cuando se dio a conocer el fallecimiento de Fernando Peregrín, tío de Belinda que la acusó de supuestamente manipular a sus exparejas para pedirles dinero y aseguró que en la década de los 80 habría sido defraudado por el padre de la cantante.

(Instagram/@belindapop)

“Yo creo que de tanto hacerlo esta mujer tiene una experiencia en eso de seducir y sonsacar a los que se fijen en ella y tiene un consejero que sabe perfectamente los bajos fondos, porque es un delincuente, un proxeneta, una persona que sabe que su hija se está prostituyendo”, concordó Stephanie Peregrín para Chisme no like.

Fue bajo este contexto que Stephanie Peregrín mencionó que antes de saber que su tío había fallecido, tuvo un contacto con él. Según contó, su familiar le dejó un mensaje para su mamá: “Dile a tu madre que lo siento y que la perdono”.

“Cuando me desperté fui al cuarto de mi madre y le dije: ‘Tío Fernando tiene un mensaje para ti (...) de repente mi madre se quedó así (sorprendida)”. La joven comentó que su madre le habría pedido perdón “por cualquier cosa que hubiera hecho” a su hermano antes de que falleciera y también le dio el perdón.