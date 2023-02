“¡Nunca dejen de ser niños!”: Diego Boneta cumplió su sueño de llevar a México directo a Hollywood

Diego Boneta habla un poco de la importancia de siempre perseguir los sueños y nunca darse por vencido.

Algunos lo conocieron cuando participó en un reality show de canto infantil, otros en telenovelas para niños y muchos más en la generación “rebelde” del momento. Sin embargo, Diego Boneta forma parte de un selecto grupo de estrellas juveniles mexicanas que no solo han conquistado México, sino también el sueño dorado del mundo del entretenimiento: Hollywood.

En entrevista con Infobae México, el también cantante platicó sobre el proyecto que ha cumplido su sueño de niño, dedicando unas emotivas palabras a esa generación que creció con él y dando todos los detalles sobre At Midnight, una producción original de Paramount + que protagoniza a lado de la actriz en ascenso Monica Barbaro y que estará disponible a partir del 10 de febrero en todo el mundo.

El actor mexicano y la actriz estadounidense compartieron con Infabe México algunos detalles de la nueva cinta que protagonizan: "‘At Midnight" (Foto y edición: Infobae)

“¡Nunca dejen de ser niños! Si tenían ese sueño cuando empezaron, no dejen eso por nada. Toda mi carrera mi dicho siempre ha sido ‘Querer es poder’. Entonces si tienen una pasión, sea lo que sea, actuar, producir, gastronomía, no lo dejen por nada del mundo y que nunca se den por vencidos”.

La estrella americana abordó los más íntimos detalles de su paso por tierra Azteca, recalcando lo importante que fue la unión del inglés y español para que la comedia romántica fuera completamente original y diferente a otras.

“Mi abuela es mexicana así que estoy familiarizada. Tenemos que empezar de ahí para poder entender una cultura, pero gracias a Diego siempre me sentí más que bienvenida. Me explicaba cómo comer la comida y me ayudaba para mi personaje. Realmente tuvimos todo un equipo maravilloso, todo mexicanos, así que traté de hablar español lo más posible y eso que no es una de mis habilidades fuertes. Todo mundo fue muy amable y me dieron una linda bienvenida que fue completamente transparente. Hablé con mis amigos de Estados Unidos que no tienen ningún ancestro mexicano y les dije ‘Realmente es una cultura hermosa’”.

La protagonista de 'At Midnight' relata su experiencia en México mientras duró la filmación de la cinta.

La cinta que se grabó en su totalidad en el sur de México cuenta con todo tipo de elementos que caracterizan al país ante el mundo e incluso aquellos que solo un “mexicano de corazón” entiende.

Dentro de At Midnight existe una escena donde una comida familiar a la mexicana se transforma en la verdadera protagonista de la cinta. Sobre ello, Diego Boneta confesó lo que significó para él poder llevar a la pantalla grande algo tan típico de su país, mientras que Monica Barbaro externó qué similitudes o diferencias considera que existe en ese sentido entre México y Estados Unidos.

“A mí lo que más me gustó de toda esa secuencia fue el filmar en una casa construida por Luis Barragán, que es un arquitecto mexicano importantísimo, entonces el poder rodar eso ahí para mí fue un honor. Tratamos que toda esa secuencia fuera la más auténtica a una familia mexicana: con la comida, el ruido, el chisme e incluso mi perra que se llama Akila. Queríamos que se sintiera lo más auténtico a una comida familiar mexicana”, comentó Boneta.

Los protagonista de 'At Midnight' comparten sus anécdotas detrás de la filmación de la escena de la cena en la película, así como de las similitudes y diferencias entre las familias mexicanas y estadounidenses.

La ayuda del actor y el equipo de trabajo fue indispensable para que la actriz americana lograra disfrutar el proyecto de manera profesional como personal.

“Es interesante porque creo que todo lo que aprendí sobre lo similar que pueden ser las familias estadounidense y mexicanas consiste en una dinámica familiar que me pareció muy interesante. Diego siempre fue muy amable hablando inglés cuando yo estaba, era como una cortesía. Yo le decía ‘No tienes que hacerlo’ pero siempre lo hacía. También me encantó ver esa dinámica en escena porque cuando no se entendía algo se cambiaba el idioma entre inglés y español, es tan interesante. Las familias realmente son muy similares en México y Estados Unidos, de verdad puedes verlo y yo ya puedo decirlo porque estuve con ambas”, agregó Barbaro.

Diego Boneta y Mónica Barbaro hablan de las intenciones del filme, al momento de retratar una sociedad moderna mexicana.

Esta comedia romántica que ha cumplido el sueño de Diego Boneta de poder llevar la cultura mexicana a Hollywood también cuenta con un evidente cambio de paradigmas y estereotipos que históricamente han sido utilizados en el cine referente a la comunidad LGBT+ e identidades de género. Sobre ello, los actores compartieron lo importante que fue incluir eso para dar un avance a favor de la diversidad sexual en el séptimo arte.

“Quisimos hacer una comedia romántica que reflejara la sociedad moderna, o sea, que fuera una carta de amor a México porque no puedo pensar en otra comedia romántica que se haya filmado en México, pero también tener esos detalles, que realmente no lo son. Para poder mostrar algo original, auténtico y sobre todo moderno”, opinó Diego.

“La orientación sexual realmente nunca se estableció antes de que se seleccionara el reparto. Por ello el personaje de Fernando fue completamente diferente y fue increíble; yo dije ‘¡Es la persona perfecta! Ahora, conozcámoslo’. Realmente la diversión que trae su personaje a la película es completamente diferente. Fue la mejor persona, quedamos alucinados”, finalizó Monica.