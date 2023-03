Pedro Pascal se siente demasiado viejo para ser un sex symbol: “Que se enfoquen en Harry Styles”

Gracias al éxito de series como The Mandalorian en Disney+ y The Last of Us en HBO, mismas que son tendencia actualmente, el actor de teatro y televisión Pedro Pascal se ha convertido en una de las figuras más importantes y populares en la actualidad.

El chileno está a punto de estrenar en el Festival de Cannes 2023 un cortometraje western gay del español Pedro Almodóvar, titulado ‘Strange Way of Life’, recordemos que el intérprete de Joel Miller es conocido por ser un aliado de la causa LGTB+.

Ahora que los reflectores están sobre el actor de Narcos y al parecer, todo el público está obsesionado con él, ya que además de ser talentoso, su personalidad es la de una persona muy agradable, además de ser considerado todo un sex symbol del cine, aunque el actor no lo considera así.

Pedro Pascal attends the The Mandalorian, Season 3 premiere at the Roosevelt Hotel in Los Angeles, California, U.S. February 28, 2023. REUTERS/Allison Dinner

Pedro Pascal se pregunta “¿Por qué les gusta un viejo como yo?”

Al actor de The Mandalorian se le cuestionó sobre el hecho de ser considerado un galán con la pregunta “Eres oficialmente el nuevo novio de Internet y el mundo está rendido a tus pies, ¿cómo estás viviendo todo esto?, por lo que Pedro quiso dejar en claro que no está de acuerdo con la sexualización de las personas y recomienda a las fans que se fijen en alguien más joven.

“¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo, ¿qué ha pasado culturalmente? ¿Cómo puede pasar todo esto? Que se enfoquen en Harry Styles. ¿Qué les pasa?” replico ante la anterior pregunta.

En otra ocasión, le mostraron algunos tuits explícitos de las fans, ante esto, no reaccionó de una forma graciosa, más bien se mostró incómodo al leer tal cosa y decidió no responder ni leer en voz alta lo que le estaban mostrando.

FILE PHOTO: The 79th Venice Film Festival - Premiere screening of the film "Argentina, 1985" - Red Carpet Arrivals - Venice, Italy, September 3, 2022. Actor Pedro Pascal poses. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Pedro Pascal y su anécdota con Jennifer Lawrence

Durante una entrevista con Jimmy Fallon, Pascal contó como, cuando todavía no era tan conocido y mientras estaba rodando Game of Thrones, los productores lo invitaron al concierto de la banda U2 y ahí lo invitaron a pasar al área VIP.

“Recuerdo estar ahí, y era muy idiota. Yo la vi ahí, a Jennifer Lawrence, nos vimos entre los dos, tuvimos un momento de conexión, y se acerca y me dice: “Eres el de la serie Narcos, ¿no?”. Me sentí muy contento por adentro, y empezamos a hablar” rememora el actor.

Pero la historia no termina ahí, ya que cuenta que posteriormente todo se complicó porque era su primera vez en el VIP, no sabía en donde podía sentarse o a qué áreas no podía ingresar: “El show empezó, y había un espacio muy, pero muy especial desde el cual podía ver el escenario, y pensé que si lograba husmear un poco por ahí, me iban a dejar pasar. No tenía el brazalete verde, ni el rosa, o el que fuera que necesitaba. Pero no nos dejaban pasar, y de golpe ella solo dijo “él viene con nosotros”, y pude entrar al lugar. ¡Gracias Jennifer!”.

Cast member Jennifer Lawrence attends the world premiere of "Causeway" at the Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Ontario, Canada September 10, 2022. REUTERS/Mark Blinch

Algunas diferencias entre el videojuego y la serie The Last of Us

The Last of Us es una de las series del momento, basada en el videojuego del mismo nombre, y aunque fue elogiada por las similitudes entre ambas, existen algunas diferencias que solo sabrás si ya jugaste el videojuego.

La primera y la más notable es la línea del tiempo, ya que en el video se comienza en el año 2013 y se salta hasta el 2033, pasando 20 años. La serie se inicia desde el año 1968 en un programa de televisión en donde los expertos hablan sobre un posible brote de hongos, luego pasados al año 2013 y de ahí, se centra en el año 2023.

La segunda diferencia más notable es que en el videojuego, el virus es a causa de unas “esporas” que, al ser inhaladas, inicia el contagio y Ellie es inmune aunque las aspire. En la serie, la infección es a causa de una mordida y podemos ver a la protagonista sanar poco a poco la herida que le causa dicha mordida.

Otra cosa que no está en el juego es que los hongos pueden comunicarse entre sí o comparten algún tipo de conciencia, en la serie podemos ver como si las personas pisan alguno de estos, alertan a los infectados y los guían hacia ellos.

Por otra parte, en el caso de la muerte de Tess, cuando se infecta en el videojuego, le dice a Joel y Ellie que huyeron mientras distrae a militares que mataron a los Fireflies que estaban buscando para entregarles a Ellie y aunque logra matar algunos, le terminan disparando.

En la serie de HBO, Tess se infecta y los Fireflies que estaban buscando fueron asesinados por alguien infectado, son atacados por varios infectados y para que Joel y Ellie logren huir, Tess se sacrifica haciendo explotar el lugar.

Por último, algo que causo mucho furor fue la historia romántica entre Bill y Frank. En la serie podemos ver a una pareja enamorada, que está junta en las buenas y en las malas, al final, Frank se enferma y le pide a Bill que pasen un último día juntos y en la cena le ponga pastillas en su vino para que se quede dormido, así lo hace, pero también se las toma él porque no puede vivir sin Frank. Cuando Joe y Ellie llegan, este lee una carta en donde le explica lo ocurrido y toman lo necesario para continuar con su viaje.

En el videojuego, cuando Joel y Ellie llegan a la ciudad, se encuentran con Bill, quien sigue vivo y se refiere a él como “compañero”, ahí explica que Frank se hartó de sus estrictas reglas que impone para sobrevivir, así que decide robarle algunos suministros a Bill y e intentar huir de la ciudad, pero se infectó, así que para evitar convertirse, se suicida y posteriormente, encuentran su cuerpo.