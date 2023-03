Señalaron a Juan Soler por comentarios transfóbicos en “Sale el Sol”

Juan Soler recibió fuertes críticas por comentarios en Sale el Sol Foto: Instagram @juansolervalls

Juan Soler, actor y conductor argentino, se encuentra en el ojo del huracán ya que la semana pasada durante un juego del programa Sale el Sol que se emite a través de la señal de Imagen Televisión, el conductor mencionó estar en contra de “los amores modernos”.

En el juego Confesiones de Amor la periodista Ana María Alvarado pregunta a Soler si hay alguna característica común entre todas las parejas que él ha tenido, a lo que el argentino responde que sí “se parecen en el género, son todas mujeres” y prosiguió “Esos amores modernos eso de que mujeres con pene no me gustan” aseveró el conductor con risas de sus compañeros, Alvarado pregunto si le gustaban las mujeres femeninas, Juan Soler continuó “me gustan las mujeres que tengan lo suyito desde el nacimiento”, finalizó diciendo que el común denominador de sus parejas es que todas han sido buenas mujeres.

El conductor aseveró que no le gustan los amores modernos y las mujeres que tienen lo "suyito" de nacimiento.

Estas declaraciones causaron revuelo ya que en redes sociales se consideró que su comentario no respondía al cuestionamiento de Alvarado de entrada y además se trataba de una acotación que caía en la transfobia.

Y aunque el comentario había sido de mediano impacto, el sábado 4 de marzo Soler acotó “apoyo total” a un tweet que señalaba se prohibía la participación de personas transgénero en deportes femeninos en el estado de Wyoming en Estados Unidos; debido a esto fue duramente criticado en Twitter donde usuarios no dudaron en recordar sus comentarios de la semana además de otros hechos ligados al actor.

Juan Soler afirma apoyo total a leyes anti-trans Foto: Screenshot Twitter @juansolervalls

Resurge video de Soler asegurando haber realizado acto íntimo con cabra

Como respuesta a las acciones del conductor, en redes pronto reapareció una controversial declaración de Juan Soler en el programa Miembros Al Aire donde aseveraba que en su juventud y en compañía de amigos practicó sexo oral con una cabra.

El mencionado episodio del programa se emitió en agosto de 2019 y contaba con la conducción de Jorge “El Burro” van Rankin, Mauricio Mancera y el también locutor Bazooka Joe, quienes reaccionaron humor ante la narración del hecho que Soler contaba.

Usuarios subrayaban que los comentarios del actor argentino resultaban contrastantes y que el acto que había cometido se trataba de un delito.

El conductor señaló que en su juventud realizó acto íntimo con una cabra en el programa "Miembros al Aire" en 2019

Ex-pareja de Juan Soler ya había incidido en transfobia

A inicios de 2022, la actriz Maki Soler, (de nombre Maki Moguilevsky), ex-esposa de Juan Soler se encontraba como co-conductora del programa Cuéntamelo Ya donde en una entrevista al actor Roberto Romano, la ex-pareja de Soler hizo un comentario diciendo ¿Qué pasaría si te digo que antes de ser Lucia era Luciano? a lo que el actor respondió que eso “lo sacaría de onda”.

Elenco de Cuéntamelo Ya hace comentarios transfobicos Video: Cuéntamelo Ya/Las Estrellas

Ante esta situación, la CONAPRED se acercó al programa para crear consciencia sobre la transfobia y como los chistes y comentarios que las conductoras emitieron perjudican a esta sector de la población que en 2022 fue golpeada con 270 muertes violentas contabilizadas.

Cuando la violencia traspasa la pantalla

Hasta el momento el argentino no ha emitido ninguna declaración sobre los comentarios que circulan a través de las redes sociales, con respecto a este tipo de declaraciones son recientes los casos en que personas afectadas por dichos emitidos en televisión toman las redes para dar a conocer su experiencia y exigir responsabilidad por parte de aquellos quienes realizan estas anotaciones.

El caso más sonado hasta el momento es el de la cantante Yuridia, quién a 13 años de su paso por el reality show La Academia de TV Azteca, tomo la oportunidad en TikTok de narrar que las opiniones vertidas por Pati Chapoy y su equipo hacía ella mediante el programa Ventaneando habían afectado enormemente sus entornos públicos y privados.

Chapoy, periodista de 73 años, afirmó con el youtuber Escorpión Dorado que había tenido rispidez con Yuridia debido a que la cantante no aceptaba las críticas que ella y su grupo periodístico realizaban de la cantante que en ese momento tenía 18 años. Pati Chapoy reiteró entonces que para ese momento Yuridia estaba gorda, por ello la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) tomo postura señalando que los comentarios de Ventaneando habían incurrido en gordofobia y fomentaban una cultura de discriminación.