Televisa: CONAPRED intervino en “Cuéntamelo Ya” tras acusaciones de transfobia

Elenco de Cuéntamelo Ya hace comentarios transfobicos Video: Cuéntamelo Ya/Las Estrellas

El programa matutino de Televisa Cuéntamelo Ya tuvo un desagradable momento dentro de su emisión del miércoles 19 de enero pues la conductora Maky Soler realizó un chiste considerado como transfóbico que no fue tomado de buena manera por la comunidad LGBT+. De manera inmediata representantes de el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED) de la Ciudad de México intervinieron en su última transmisión.

Como parte de sus invitados semanales se encontraba Roberto Romano quien estaba siendo entrevistado por las conductoras cuando le preguntó Soler al actor qué haría si dentro de un encuentro íntimo su pareja le confesara que era una mujer trans creando una atmósfera bastante incómoda para los televidentes y con algunos estigmas sobre lo que usuarios de redes sociales calificaron “lo que es o no es ser una mujer de verdad”:

“Qué pasaría si por fin nos entregamos ‘al amor’ y entre toda la pasión te digo ‘oye antes de ser Lucía era Luciano’, ¿qué me dirías?” a lo que Romano contestó: “No, no, no. Te diría que afortunadamente no me ha pasado, la verdad”. La conductora remató: “Es difícil, hoy en día es tan difícil darse cuenta. Yo a veces veo así y digo ‘qué guapa mujer’ y no, es hombre”.

Roberto Romano y Maky Soler protagonizaron el incómodo momento (Foto: Captura de pantalla Twitter/@CuentameloYaOf)

La situación se volvió aún más incómoda cuando la conductora titular Roxana Castellanos enunció en voz muy grave a forma de burla “qué me dirías”. Vielka Valenzuela continuó con la plática asegurando que lo correcto sería decir “qué guapa estás, pero no gracias”. Roberto Romano terminó agregando: “Claro, no sé. Me sacaría de onda”.

Odalys Ramírez trató de frenar todo mencionando que todas esas preguntas eran ficción y que ya no tenía por qué preocuparse pues las acompañaría en otra sección del matutino.

La comunidad LGBT+ estalló en redes sociales asegurando que este tipo de discursos, chistes o comentarios “desinformados” son algo extremadamente grave, pues no se trata de una plática “entre amigos en la comodidad de sus casas”, sino de un tema delicado en un programa de difusión nacional en la televisión abierta:

"Cuéntamelo Ya" es uno de los programas de espectáculos más vistos en México (Foto: Captura de pantalla Twitter/@CuentameloYaOf)

“Increíble que se generen este tipo de pláticas en programas de tv abierta que puede ver todo mundo porque están siendo transmitidos desde Televisa”, “No es el chiste o si para ellas ser mujer trans no es ser mujer, el problema aquí está en decirlo en un programa de ese calibre”, “Todas riendo sobre lo que es o no ser una mujer, cuando todas son blancas, privilegiadas y no tienen idea de la realidad tan cruda que se vive como mujer trans”, “Por eso no creo en nada de Televisa cuando según nos dan visibilidad en sus telenovelas o programas durante el mes del orgullo, si cuidaran a su talento, este tipo de situaciones no ocurrirían”, escribieron en Twitter.

La CONAPRED asistió con representantes a la emisión del 21 de enero para hablar de la importancia de erradicar los estigmas, acciones y expresiones que reproducen la discriminación hacia las personas trans. En su cuenta oficial de Twitter compartieron un mensaje sobre su participación en el programa de Televisa:

Participación de Geraldina González de la Vega, presidenta del CONAPRED en la Ciudad de México (Foto: Twitter/@CONAPRED_CDMX)

“Es muy importante conversar, vivimos dentro de una sociedad que todavía es racista, sexista, homofóbica; es muy importante la empatía y la mente crítica para destruir nuestros prejuicios y entender los contextos de las personas trans antes de hacer un comentario”, mencionó Geraldina González de la Vega, presidenta del CONAPRED en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Centro de Apoyo a las Identidades (CAIT), en México entre enero y noviembre del 2020 se habían documentado 35 asesinatos de personas trans por razón de odio o transfobia. Esta cifra asciende a 540 asesinatos de 2007 a agosto de 2020, según la asociación civil.

SEGUIR LEYENDO: