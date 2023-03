Ingrid Coronado demostró que sí buscó a Anna Ferro para evitar denunciarla

Ingrid Coronado mostró que le envió varios mensajes a Anna Ferro, pero ella la habría bloqueado (Instagram/@ingridcoronadomx/@annaferro8)

Ingrid Coronado desmintió las declaraciones de Anna Ferro acerca de que la conductora nunca intentó contactarla para intentar llegar a un acuerdo acerca de su departamento. La presentadora expuso los mensajes que le ha enviado a la viuda de Fernando del Solar, algunos ni siquiera fueron vistos por Ferro, quien inclusive la habría bloqueado. 1:09 2:05

Unos meses atrás, la instructora de yoga aseguró que Coronado no ha intentado hablar con ella, como ya lo había dicho Ingrid que lo había hecho en un intento de evitar pleitos legales.

En Ventaneando, la ex conductora de Venga la Alegría compartió los mensajes que le envió a Anna, tanto por WhatsApp -con dos diferentes números- como en Instagram y en ninguna plataforma respondió.

Anna en su momento dijo que Ingrid no le había enviado mensajes ni la había llamado, a pesar de que tenía su contacto (Gettyimages)

“Yo la he intentado buscar, pero no he tenido respuesta. Yo estoy intentando hacer todo lo que esté en mis manos”

En los mensajes de WhatsApp se puede leer que la también escritora le pregunta si tiene fecha para desalojar su departamento —en el cual Anna vive actualmente y que habita desde el comienzo de su matrimonio con Fernando del Solar—, pues no quiere iniciar acciones contra la instructora y afectarla a ella y a su hija, Francesca.

“Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones, primero por respeto a su duelo, y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable”, escribió a la viuda de Fernando.

Fernando vivió con Anna en un departamento ubicado en Cuernavaca que es de Ingrid, en el que ha vivido sin pagar renta y usando sus muebles (Instagram/@annaferro8)

Ese mensaje solamente tiene una palomita, lo que podría significar que Ferro la bloqueó.

En Instagram le envió: “Te envié mensajes de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento”, al cual tampoco recibió respuesta.

“Intenté primero hacerlo por las buenas, en todos intenté tener comunicación, en todos intenté resolver desde lo que es justo y lo que es obvio, pero no he tenido respuesta y por eso me he tenido que ir a otras instancias”

Hasta el momento, Anna no ha respondido a las declaraciones de Ingrid (Instagram/@annaferro8)

Cabe recordar que en octubre de 2022, Cornado expuso que Anna Ferro vivía en su departamento con Fernando del Solar y nunca le habrían pagado la renta. En una ocasión, Ingrid visitó la propiedad y se dio cuenta de que la instructora no estaba, así como tampoco sus muebles, que también eran de ella.

A esto, Anna respondió que no era cierto o que no entendía la situación, pues ella sí vivía en un departamento que estaba junto a otra propiedad de la conductora; también recalcó que no tenía la intención de desalojarlo porque era en donde Del Solar había estado sus últimos días y donde estaba su esencia.

En cuanto al juicio por la herencia de su fallecido ex esposo, Ingrid comentó que hasta el momento no ha iniciado proceso alguno y, por ello, hasta hoy no puede hacer comentarios al respecto.

Ferro aseguró que el testamento de su esposo se respetará porque ella no considera que los niños estén desprotegidos (Instagram/@fernandodelsolar)

“Me da risa, a veces ya no sé si reír o llorar porque dicen que yo no voy a respetar la decisión del difunto que está en el testamento, para empezar, esa no es una decisión mía, lo que suceda en un juicio de sucesión es decisión de un juez”, agregó.

La locutora enfatizó que el juicio de sucesión no será en su beneficio, sino que lo hará por sus hijos, Luciano y Paolo, a quienes considera que ninguno de los dos heredaron lo que debían.

La ex presentadora de Sexos en guerra meses atrás dijo que el argentino dejó “desamparados” a sus hijos, pues las propiedades que les heredó no era por completo para ellos, una es de usufructo vitalicio de la mamá del fallecido actor, mientras que las otras las habían comprado cuando estaban casados y la renta desde entonces estaba destinada a lo que los menores necesitaran.