La viuda de Fernando del Solar no dejará a Ingrid Coronado su herencia: “Es respetar”

Anna Ferro señaló que para ella el respetar el testamento de Fernando del Solar, es respetar su memoria, por ello no renunciará a la herencia (Getty Images)

En medio de los dimes y diretes que inició Ingrid Coronado tras la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro confirmó que no piensa abandonar la herencia que su esposo le dejó, principalmente no se la dejará a la presentadora ni a los hijos del argentino porque sabe que ellos también fueron heredados.

Luego de que el pasado octubre la ex integrante de Garibaldi asegurara que Fernando del Solar dejó “desamparados” a sus hijos, Paolo y Luciano, pues no los habría mencionado en su testamento, la viuda de Fernando del Solar lo defendió y negó en el programa Ventaneando que esa sea la verdad.

Anna señaló que por el momento no ha podido hablar con Ingrid, pero no porque no lo haya querido o buscado, como en su momento lo aseguró la conductora, sino porque no ha logrado tener contacto con ella. Pero cuando existan las circunstancias para que ambas puedas aclarar qué sucederá con la herencia de Del Solar, espera que sea con sus respectivos abogados, pues está convencida de cómo procederá con esta situación.

“Me encantaría, la verdad, no por nosotras, sino por nuestros hijos, creo que sería lo más viable (...) No he tenido contacto con ella, sí la busqué, entonces si desde un principio no la encuentro y no puedo contactarla, yo sé que, en este momento por toda esta situación, menos. Preferiría que lo hiciéramos, si estuviéramos o quisiéramos las dos juntas, pero con nuestros respectivos abogados”, explicó.

Asimismo, la instructora de yoga compartió que ha decidido mantener el testamento como lo dejó su fallecido marido, pues esa es una forma de honrar su memoria. Aunado a ello, afirmó que aunque su nombre no esté contemplado en algunos detalles de la repartición de bienes, como esposa tiene derechos que la amparan, a los cuales tampoco piensa renunciar.

“No (renunciaré a la herencia), porque es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrar. Tengo derechos como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Y también hay otros documentos que a mí me amparan como su esposa, no nada más es el testamento”

Ferro detalló que, a su parecer, Fernando en ningún momento habría dejado desamparados a sus hijos porque existe el acuerdo al que en vida llegó con Ingrid, el cual se basa en cobrar la renta de dos departamentos para cubrir los gastos de los menores.

“Sí, de hecho, están a su nombre, o sea, un departamento cobraba la renta ella, que es justo donde yo vivo, a un lado, hay un departamento que ella cobraba esa renta, y otro que era más pequeño, de 11 mil y cacho (de pesos) lo cobraba Fer, o sea, así habían ellos llegado a un acuerdo, que ese en encuentra en la Ciudad de México para otro hijo. Yo no siento que estén desamparados”, enfatizó la viuda.

Cabe recordar que fue precisamente esta la molestia de Ingrid Coronado con su exesposo, pues según explicó el pasado 5 de octubre, cuando apenas se había leído el testamento del Del Solar, se dio cuenta de que él solamente mencionó a Luciano y Paolo al hablar de dichas propiedades.

Luciano y Paolo aún son menores de edad, por ello Ingrid Coronado es quien comenzará la lucha para que sus hijos obtengan parte de los bienes de Fernando (Instagram/@fernandodelsolar)

No obstante, esos departamentos ellos los compraron y desde un inicio se dividieron el cobro de las rentas para sus hijos; sin embargo, dio a entender que en uno de ellos vivía la mamá del argentino y, además, en el testamento se indicó que ella gozaría del usufructo, es decir, que los niños no podrían hacer uso o cobrar renta hasta que ella decidiera abandonarlo.

En cuanto al resto de las propiedades y demás bienes de Fernando, la mayoría habría quedado a nombre de su esposa, Anna Ferro, según dijo Ingrid.

