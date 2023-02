Tenoch Huerta viajó en el Metro de la CDMX y recordó su época en la escuela

Tenoch Huerta fue visto en el Metro de la CDMX (Tik Tok @rolandocines)

El actor mexicano Tenoch Huerta, quien ganó gran popularidad por su papel en Black Panther: Wakanda Forever, soprendió al recorrer la Ciudad de México en Metro. Su paso por este medio de transporte fue documentado en un video que se ha viralizado en redes sociales.

En el clip se puede ver al artista esperando a que un tren se detenga para poder abordar, mientras platica con la persona que grabó. En una parte incluso se le puede escuchar decir: “Yo tomaba clases por acá en personaje aquí al Metro. La humildad ante todo”.

Dentro del convoy del Metro, que en ese momento estaba semi vacío, algunos seguidores lo reconocieron y aprovecharon la oportunidad para pedirle una fotografía.

Tenoch Huerta en Metro CDMX

La grabación de menos de medio de minuto de duración fue subida a Tik Tok por el usuario @rolandocines con el título “Usando el Metro con Tenoch Huerta”. Ha sido reproducido más de 800 mil veces y más de 90 mil personas le dieron “me gusta”.

En la sección de comentarios cientos de usuarios de la red social mostraron inconformidad por no haber coincidido con Tenoch Huerta a pesar de que utilizan este medio de transporte continuamente. Entre los comentarios de este tipo se pudieron leer algunos como: “Siempre espectadora nunca protagonista”, “Lo que pasa en el Metro el único día que no lo uso” o “Yo uso esa línea del metro y no lo ví”.

Aunque en el video no se menciona en que línea del Metro se grabó, algunas personas reconocieron el sitio y mencionaron que podría tratarse la Línea 2, también conocida como línea azul.

Tenoch Huerta recordó su etapa estudiantil (Foto AP/Chris Pizzello)

La persona que subió la grabación es el periodista Rolando Martínez Arévalo, quien con anterioridad coincidió con Tenoch Huerta y compartió en Tik Tok la participación del actor en un evento en el que recordó a su alma máter, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al grito de “¡Goya!”.

Y es que la estrella de Marvel Studios, reconocido por su papel como Namor, se graduó de la licenciatura de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores (Fes) Aragón.

Antes de debutar en el universo de Marvel, Tenoch Huerta participó en series como El Encanto del Águila y Narcos: México, así como en películas como Sin nombre (2009), Güeros (2014), Son of Monarchs (2020), y The Forever Purge (2021).

Tencoh Huerta ganó popularidad con Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)

Su popularidad creció con su participación en Black Panther: Wakanda Forever (2022), por la que incluso se escpeculó sería nominado en los Premios Óscar 2023. Finalmente no obtuvo la nominación; sin embargo, expresó sentirse orgulloso del equipo que participó en la película que competirá por conseguir una estatuilla.

“Muchas felicidades a todo el equipo que participó en este proyecto tan ching*n con el que tuve el gustazo de estar. Estoy muy orgulloso de mis queridas amigas nominadas. ¡Son unas fregonas!”, escribió en redes sociales el pasado 24 de enero.

Las nominaciones que recibió el filme fueron las siguientes: Mejor diseño de vestuario, Mejor canción original (“Lift Me Up”, interpretada por Rihanna), Mejor maquillaje y peinado y Mejores efecto visuales. La película ya ha sido reconocida en algunas de estas categorías en otras premiaciones.

Sumado a su labor en la escena cinematográfica, Tenoch Huerta se ha caracterizado por su labor como activista en Poder Prieto que, según su página web, es una colectividad creada por actrices, actores, miembros de la industria audiovisual, organizaciones civiles, académicas y personas de diversos horizontes y luchas, que han vivido en desventaja por su origen, su tono de piel morena o negra y que reconocen la poderosa influencia que tienen los medios de comunicación en la vida íntima y social de las personas”.