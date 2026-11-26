Efectivos militares custodian a tres personas esposadas junto a un maletín con dinero y una contadora de billetes durante una inspección nocturna en carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de seis años de prisión a tres personas que transportaban material para falsificar papel moneda, tras ser detenidas durante un control vehicular en la zona occidental de El Salvador.

La resolución judicial recayó sobre Jonathan Eduardo Amaya Arévalo, de 30 años; Evelyn María Sánchez Cáceres, de 28; y Luis Mario Monterroza Herrera, de 32, a quienes la justicia declaró culpables del delito de falsificación de moneda, tenencia o alteración, tipificado en perjuicio de la fe pública.

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La detención de los procesados ocurrió el 3 de junio de 2025 en el kilómetro 94 de la carretera que conecta la ciudad de Santa Ana con Candelaria de la Frontera, a la altura del cantón Piedras Azules, en el municipio de Santa Ana Oeste. En ese punto, efectivos militares del Comando Sumpul de la Fuerza Armada mantenían un puesto de control en el que ordenaron detener el automóvil en el que viajaban los tres imputados.

Durante la inspección de la unidad, las autoridades descubrieron un maletín en cuyo interior había 16 paquetes de papel con reproducciones de billetes de USD 100 en ambas caras. Los peritajes confirmaron que las piezas eran falsificaciones. En el mismo equipaje, los soldados y agentes policiales incautaron cinco paquetes de papel en blanco cortados con las dimensiones exactas del papel moneda de Estados Unidos, además de una máquina contadora de billetes que incluía cables y accesorios de conexión.

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#JusticiaSV| Condenan a procesados por falsificar billetes en Santa Ana El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a seis años de prisión a Jonathan Eduardo Amaya Arévalo, de 30 años; Evelyn María Sánchez Cáceres, de 28; y Luis Mario Monterroza Herrera, de 32, por el delito de falsificación de moneda, tenencia o alteración, en perjuicio de la fe pública. De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025, en un retén ubicado frente al puesto de mando de soldados del Comando Sumpul de la Fuerza Armada, en el kilómetro 94 de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera, cantón Piedras Azules, distrito de Candelaria de la Frontera, municipio de Santa Ana Oeste. Durante el control, las autoridades ordenaron detener el vehículo en el que se transportaban los ahora condenados. Al realizar el registro, encontraron un maletín que contenía 16 paquetes de papel con impresiones de billetes de $100 en ambas caras, los cuales resultaron ser falsos; además, cinco paquetes de papel en blanco con las dimensiones de billetes estadounidenses y una máquina contadora de dinero con sus respectivos accesorios. Al solicitarles la documentación que acreditara la procedencia de los materiales y el equipo, los tres imputados manifestaron no tenerla. Por ello, fueron capturados en flagrancia. — Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) November 25, 2026

Debido a que los ocupantes del vehículo no presentaron comprobantes que justificaran el origen legal de los insumos ni del equipo técnico, las fuerzas de seguridad procedieron a su arresto en flagrancia.

El fallo del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana concluyó que la posesión de millares de impresiones fraudulentas y de papel con medidas idóneas para simular billetes legítimos constituyó una amenaza directa para el sistema financiero y los derechos económicos de la población.

El delito de falsificación de billetes en El Salvador contempla penas de hasta 10 años de cárcel

La falsificación de billetes consiste en la fabricación, reproducción o alteración no autorizada de papel moneda de curso legal con el propósito de imitar el dinero auténtico y ponerlo en circulación como si tuviera validez oficial.

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Por lo que, en la legislación penal salvadoreña aborda con severidad estas prácticas dentro de los delitos contra la fe pública, el bien jurídico que tutela la veracidad de los instrumentos oficiales de pago y documentación. El artículo 279 del Código Penal de El Salvador establece que quien falsifique o altere moneda nacional o extranjera de curso legal enfrentará una pena que oscila entre los tres y los 10 años de cárcel.

Un billete de cien dólares dividido entre una prensa de imprenta y rejas de prisión ilustra el delito de falsificación monetaria y sus consecuencias judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma sanción legal recae sobre cualquier individuo que, con conocimiento del origen apócrifo de las piezas y sin haber participado de manera directa en su elaboración, introduzca el dinero ilícito al territorio salvadoreño, lo distribuya, lo ponga en circulación o lo mantenga en su poder en cantidades que evidencien la intención de comercializarlo.

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La relevancia de estas sanciones se intensificó en El Salvador tras la adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Integración Monetaria en 2001.

Desde entonces, el uso cotidiano de la divisa de EEUU en las transacciones comerciales nacionales convirtió al país en un punto sensible frente a las redes que intentan introducir reproducciones ilícitas en el mercado local o trasladarlas hacia pasos fronterizos cercanos, como los que comunican el departamento de Santa Ana con Guatemala.