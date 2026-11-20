En un hogar de Nicaragua, una madre cuenta pequeñas monedas en la mesa mientras sus dos hijos con platos vacíos y un padre preocupado de pie, enfrentan la difícil realidad económica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En el lago Güija, en la frontera entre Guatemala y El Salvador, los pescadores llevan meses sin ver algo igual. Jaime Lemus Rivera, de 55 años, pesca y cría ganado en la zona desde que tiene memoria.

“Tengo 55 años, he visto canículas, pero como esto, es la primera vez”, contó a Mongabay Latam, portal de periodismo ambiental.

PUBLICIDAD

Ese testimonio resume lo que ya describen con cifras los organismos internacionales: un episodio de El Niño que amenaza con convertirse en el más intenso desde que existen registros, en 1950.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que el fenómeno podría arrastrar a la pobreza a cerca de 4.8 millones de personas en la región hacia el final de la década y provocar una pérdida acumulada de al menos el 2% del producto interno bruto (PIB) regional durante los próximos tres años.

La CEPAL calcula 4.8 millones de nuevos pobres hacia 2030

La CEPAL presentó el 17 de noviembre un informe en la Cumbre del Clima (COP31), que se celebra en Antalya, Turquía, según informó la agencia EFE.

PUBLICIDAD

El actual episodio de El Niño ya alcanzó su máxima categoría y, según la CEPAL, encarece alimentos y energía, reduce cosechas e hidroelectricidad y podría empujar a casi cinco millones de personas a la pobreza en América Latina y el Caribe antes de 2030.

El organismo calcula además una contracción acumulada cercana al 1% del PIB para la subregión que integran Centroamérica y República Dominicana.

Para los países centroamericanos, el impacto más inmediato se mide en los precios: las temperaturas más altas asociadas al fenómeno podrían elevar la inflación entre 0.40 y 0.93 puntos porcentuales, según el documento de la CEPAL.

PUBLICIDAD

Viviendas construidas con materiales improvisados y en zonas de riesgo evidencian el impacto de la exclusión social en las comunidades del país (Cortesía: Radio Monumental).

El Corredor Seco ya contabiliza pérdidas de maíz y frijol

El antecedente preocupa al organismo. Durante El Niño de 2015-2016, unas 3.5 millones de personas en Centroamérica cayeron en inseguridad alimentaria, recuerda la CEPAL en su informe.

El Corredor Seco Centroamericano, la franja que atraviesa El Salvador, Guatemala y Honduras, enfrentaría una profundización de las sequías. Los cultivos de maíz, arroz y frijol figuran entre los más expuestos, con efectos directos sobre los ingresos rurales.

La amenaza ya tiene cifras concretas. En El Salvador, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios reportó la pérdida de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol en la cosecha de primera de 2026, según publicó Infobae.

PUBLICIDAD

El presidente de esa cámara agropecuaria advirtió sobre la siembra de postrera, realizada entre agosto y septiembre, al canal salvadoreño Focos TV: “Esa parte que se sembró, toditita, el 100% está en riesgo”.

El país permanece bajo alerta roja por sequía desde finales de agosto. La medida responde al riesgo que enfrenta la producción de aproximadamente 6.9 millones de quintales de granos básicos, de acuerdo con la Dirección General de Protección Civil.

En El Salvador, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios reportó la pérdida de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol en la cosecha de primera de 2026. REUTERS/Willy Kurniawan

Un fenómeno en camino de superar todos los registros desde 1950

El Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó que El Niño ya alcanzó su máxima categoría. El organismo fijó en más de 79% la probabilidad de que el evento se mantenga en categoría fuerte a muy fuerte hasta el trimestre de enero a marzo de 2027.

PUBLICIDAD

La Organización Meteorológica Mundial calcula una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027 y alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de este año.

La Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna estima que entre dos y dos millones y medio de personas necesitarán asistencia alimentaria entre marzo y mayo de 2027 solo en Guatemala, según Mongabay Latam.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que el fenómeno podría arrastrar a la pobreza a cerca de 4.8 millones de personas en la región hacia el final de la década y provocar una pérdida acumulada de al menos el 2% del producto interno bruto (PIB) regional durante los próximos tres años. (Foto: Shuttertock)

El golpe se extiende a la energía y al Canal de Panamá

Las sequías no solo afectan a la agricultura. Menos agua disponible puede reducir la generación hidroeléctrica en toda la región, mientras el calor incrementa el uso de aire acondicionado y, con ello, la demanda eléctrica.

PUBLICIDAD

La CEPAL advierte que las sequías también favorecen incendios forestales que pueden dañar líneas de transmisión y subestaciones. El encarecimiento resultante de la energía y los alimentos puede trasladarse directamente a la inflación de los hogares.

En Panamá, el fenómeno agravó las restricciones de tránsito de buques que la Autoridad del Canal debió aplicar ante el bajo nivel del lago Gatún, según informó la agencia Sputnik.

En Panamá, el fenómeno agravó las restricciones de tránsito de buques que la Autoridad del Canal debió aplicar ante el bajo nivel del lago Gatún, según informó la agencia Sputnik.

Actuar ahora costaría la mitad que esperar, según el PNUD

El informe de la CEPAL llega acompañado de otros análisis presentados en la misma cumbre. Alexander De Croo, jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo a la agencia France Presse en Antalya que afrontar los efectos del fenómeno ahora costaría USD 36,000 millones, frente a USD 73,000 millones si la respuesta se posterga.

PUBLICIDAD

“¿Queremos anticipar y ayudar a la gente o vamos a esperar y a sufrir las consecuencias?”, planteó De Croo, según recogió Semana, revista colombiana.

Carlos de Miguel, director de desarrollo sostenible de la CEPAL, amplió ante Noticias ONU que adaptarse al cambio climático “no es solo una necesidad ambiental, es también una decisión económica estratégica” que genera empleo e innovación.

El mismo informe proyecta que, de mantenerse la trayectoria actual de las políticas climáticas, el PIB per cápita regional podría ser 7% inferior hacia 2050.

Entre 2020 y 2024 la región recibió USD 108.000 millones en financiamiento climático, pero solo el 12% se destinó a adaptación frente a los impactos.

PUBLICIDAD

En el terreno, el daño ya es medible. Un relevamiento de Oxfam, confederación internacional de organizaciones humanitarias, entre 354 comunidades del Corredor Seco centroamericano, realizado entre julio y agosto, encontró que solo el 4% de las explotaciones familiares logró levantar su cosecha de maíz.