Elementos monetarios y metales preciosos representan el desarrollo financiero de El Salvador junto a una gráfica de crecimiento y el mapa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde la principal gremial empresarial salvadoreña reconocieron que los compromisos de deuda previstos para 2027 y una eventual reforma de pensiones plantean desafíos para la economía salvadoreña, aunque evitaron proponer medidas específicas sobre cambios tributarios, edades de retiro o ajustes al sistema previsional.

Durante un reciente encuentro entre representantes de la empresa privada y medios de comunicación, dirigentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) señalaron que el Gobierno enfrentará un reto de liquidez por los pagos programados para el próximo año. A la vez, sostuvieron que cualquier mecanismo para cubrir esas obligaciones tendrá efectos sobre la actividad económica.

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“Hay un tema de caja que hay que ver de parte del Gobierno, de eso no hay duda”, expresó el presidente de ANEP, José Luis Saca. Añadió que existen formas de atender los compromisos, aunque advirtió que la estrategia de pago puede impactar el crecimiento económico. “Yo sí creo que hay maneras de pagar” y “como sea que se vaya a pagar, va a impactar al crecimiento económico”, enfatizó.

La discusión surgió luego de que periodistas les plantearan inquietudes sobre los vencimientos de deuda, el peso de las obligaciones públicas y la posibilidad de una nueva reforma de pensiones durante 2027.

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Una infografía de Infobae detalla que la deuda del sector público de El Salvador totaliza 33.904,9 millones de dólares hasta septiembre, suma equivalente al 86,2% del producto interno bruto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector privado no detalló una fórmula para el pago de la deuda

El presidente de ANEP afirmó que no han abordado de forma directa con el Gobierno el nivel de endeudamiento público ni una fórmula concreta para atender los pagos previstos. Sin embargo, señalaron que el crecimiento económico debe ser una de las bases para responder a las presiones fiscales.

“Más allá del porcentaje del producto interno bruto, importa para qué se está ocupando (la deuda)”, afirmó Saca. Según su planteamiento, una parte de los recursos se ha destinado al pago de obligaciones previas, por lo que el desafío consiste en generar mayores ingresos y actividad económica. “Yo sí veo bastante seguro y confiable al Gobierno que la plata la va a conseguir; sospecho, no quiero especular de dónde la va a sacar”, agregó el dirigente.

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Los empresarios confían en que el Ejecutivo conseguirá recursos para afrontar los compromisos, aunque no se precisaron las fuentes de financiamiento ni las medidas que podrían adoptarse. La gremial evitó adelantar una posición sobre eventuales impuestos, recortes de gasto o nuevas emisiones de deuda.

La deuda pública total de El Salvador ascendía hasta septiembre de 2026 a USD 35,267.92 millones. De ese monto, USD 19,473.95 millones son de deuda interna, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una eventual reforma de pensiones quedó sin propuesta concreta

El tema previsional surgió ante la consulta sobre la reforma que deberá ser presentada por el gobierno en 2027. La gremial empresarial respondió que no conoce un proyecto redactado ni una propuesta oficial definida.

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Sin embargo, señala que el debate debería tomar en cuenta el aumento de la esperanza de vida y la posibilidad de que las personas permanezcan más tiempo activas en el mercado laboral. “Antes hablar de una persona de 60 años era hablar de un anciano; ahora nada que ver”, sostuvo.

El dirigente dijo que una modificación de la edad de retiro podría formar parte de la discusión, pero aclaró que no podía asegurarlo. También planteó que cualquier cambio tendría que considerar mayores ingresos para los trabajadores y mejores condiciones de empleo, en un país donde gran parte de la población no puede cotizar de forma continua. “Va a ir, lo más seguro, de la mano con más ingresos”, afirmó Saca.

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Hasta septiembre 2026, la deuda total de pensiones ascendía a USD 11,874.74 millones, la cual deberá ser pagada el próximo año, como parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Una pareja de jubilados consulta sus fondos frente a las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Pensiones en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Talento, energía y exportaciones forman parte de la agenda empresarial

Para las gremiales empresariales, el margen de acción frente a los compromisos de 2027 pasa por elevar la capacidad productiva del país. En esa línea, mencionaron la formación en inglés, transformación digital e inteligencia artificial, además de la educación técnica para sectores industriales y de servicios.

La agenda también incluye medidas para reducir costos de energía mediante esquemas de autoconsumo, simplificar trámites, atraer inversión extranjera y ampliar mercados para exportaciones salvadoreñas.

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Los dirigentes sostuvieron que el país necesita mayor coordinación entre el Gobierno, las empresas y las instituciones educativas. La apuesta empresarial consiste en elevar la productividad y generar empleos de mayor calificación para mejorar la capacidad de crecimiento antes de que aumenten las exigencias fiscales y previsionales.

La ANEP indicó que trabaja en una propuesta económica desde la perspectiva del sector privado, la cual prevé presentar más adelante como parte de su diálogo con las autoridades.