En plena conmemoración de la Batalla de Vertières, la gesta que selló la independencia de Haití, efectivos militares de El Salvador lanzaron un ataque aéreo al amanecer de este miércoles 18 de noviembre contra el centro de operaciones de «Jeff Gwo Lwa», (Foto EFE/ Jonet St. Élois)

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En una incursión aérea ejecutada alrededor de las 5:00 de la mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026, efectivos militares de El Salvador, desplegados a bordo de tres helicópteros, demolieron la residencia principal de Jeff Larose, conocido en el bajo mundo como «Jeff Gwo Lwa», uno de los cabecillas más influyentes de la coalición criminal Viv Ansanm.

El inmueble, erigido en el sector de Canaán al norte de Puerto Príncipe mediante fondos ilícitos derivados del secuestro, el cobro de peajes ilegales, el narcotráfico y otras economías criminales, constituía un símbolo del poderío económico y territorial del grupo armado.

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Tras el operativo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, calificó la acción a través de sus canales oficiales como «mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières», vinculando directamente la ofensiva antipandillas con la fecha histórica más emblemática de la soberanía haitiana.

En plena conmemoración de la Batalla de Vertières, la gesta que selló la independencia de Haití, efectivos militares de El Salvador lanzaron un ataque aéreo.

Jeff Larose lidera la denominada pandilla de Canaán, una estructura armada que ejerce control territorial sobre amplias zonas del área metropolitana de Puerto Príncipe, incluyendo:

Canaán

Onaville

Jerusalén

Corail

Rosemberg

Lilavois

Bon Repos

Mirebalais, en el departamento Centro.

Su historial delictivo ha motivado sanciones internacionales por parte de la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Suiza, organismos que lo señalan por dirigir campañas sistemáticas de homicidios, secuestros extorsivos, apropiación violenta de tierras, violencia sexual y reclutamiento forzado de menores.

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¿Qué fue la Batalla de Vertières y por qué es fundamental para Haití?

Librada el 18 de noviembre de 1803 en los alrededores de Cabo Haitiano (Cap-Français), la Batalla de Vertières representó el enfrentamiento decisivo de la Revolución Haitiana.

En aquella jornada, el Ejército Indígena comandado por Jean-Jacques Dessalines, con figuras heroicas como el general François Capois, apodado Capois-la-Mort— asaltó las fortificaciones defendidas por las tropas expedicionarias francesas del general Donatien de Rochambeau.

A pesar de la superioridad artillera francesa, el avance haitiano forzó la capitulación de Rochambeau al día siguiente y selló la retirada definitiva del ejército de Napoleón Bonaparte de la entonces colonia de Saint-Domingue.

Jeff Larose, alias «Jeff Gwo Lwa», cabecilla de la pandilla de Canaán e integrante de la coalición criminal Viv Ansanm, cuya residencia principal en Haití (Cortesía: @RTConfiance).

Para el pueblo haitiano, el 18 de noviembre se conmemora como el Día de la Victoria y constituye el pilar de su identidad nacional. El triunfo en Vertières allanó el camino para la proclamación de la independencia el 1 de enero de 1804, convirtiendo a Haití en la primera república negra libre del mundo. En el imaginario colectivo haitiano, Vertières simboliza la dignidad, la autodeterminación y la resistencia frente a cualquier forma de opresión.

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Situación actual del despliegue militar salvadoreño en Haití

La incursión contra el complejo de «Jeff Gwo Lwa» se inscribe en una escalada significativa de la presencia militar de El Salvador en territorio haitiano. Aunque el país centroamericano inició su participación en enero de 2025 con un contingente reducido en labores no combatientes dentro de la misión multinacional respaldada por la ONU, posteriormente reorganizada como Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), el escenario cambió drásticamente a finales de octubre de 2026 tras la emboscada y desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños en Puerto Príncipe.

A partir de ese incidente, el gobierno de Nayib Bukele desplegó alrededor de 2,000 soldados salvadoreños equipados con helicópteros, drones tácticos y tecnología robótica para ejecutar operaciones ofensivas directas contra los bastiones de las pandillas.

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Esta intervención ha incluido bombardeos y demoliciones de centros de mando criminales, como el cuartel de la banda 400 Mawozo a inicios de noviembre, acompañados de mensajes del mandatario salvadoreño en criollo haitiano apelando al legado de Dessalines para ganar respaldo popular.

Mientras las autoridades haitianas destacan la recuperación gradual de zonas estratégicas con apoyo salvadoreño, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos mantienen bajo escrutinio el alcance autónomo de estas operaciones fuera del mando directo de las Naciones Unidas.