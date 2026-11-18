La declaración fue firmada por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo; la directora global de Operaciones y Desarrollo Territorial de Scholas Occurrentes, Martina Amengual; y la representante del BID en el Perú, Matilde Bordón.

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Perú pondrá en marcha un proyecto piloto para incorporar una formación centrada en las capacidades humanas de estudiantes secundarios frente al avance de la inteligencia artificial, tras una declaración firmada por el Ministerio de Educación, Scholas Occurrentes y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El acuerdo, denominado “Crecer en la era de la inteligencia artificial”, fue suscrito el 16 de noviembre en Lima, en el contexto de la visita apostólica del papa León XIV al país, de acuerdo con una gacetilla conjunta de las instituciones participantes.

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El piloto buscará aportar datos para futuras políticas educativas

La propuesta apunta a desarrollar una experiencia en escuelas secundarias peruanas que fortalezca las capacidades de los adolescentes, con foco en la salud mental y la construcción de proyectos de vida con sentido ante una mayor presencia de herramientas de inteligencia artificial.

Las organizaciones prevén que el proyecto permita reunir conocimientos y pruebas para orientar futuras iniciativas y políticas educativas en América Latina y el Caribe. Perú será el primer país en desarrollar esta colaboración entre las tres entidades.

La declaración fue firmada por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo; la directora global de Operaciones y Desarrollo Territorial de Scholas Occurrentes, Martina Amengual; y la representante del BID en Perú, Matilde Bordón.

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Scholas llevará al piloto la pedagogía del encuentro

La iniciativa se basa en la pedagogía del encuentro impulsada por Jorge Bergoglio durante su etapa en Buenos Aires y desarrollada luego a escala internacional por Scholas Occurrentes, organización creada durante su pontificado como Francisco.

Según la gacetilla, esa mirada educativa propone reunir a jóvenes de distintos entornos sociales, culturales y religiosos mediante actividades relacionadas con el arte, el deporte y la tecnología. La persona y su desarrollo integral figuran como ejes del programa.

La visita de León XIV a Perú enmarca el lanzamiento de la alianza. El país mantiene un vínculo con la trayectoria pastoral del pontífice, según destacaron las entidades que participaron de la firma.

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La alianza reúne al Ministerio de Educación, Scholas y el BID

El Ministerio de Educación del Perú deberá trabajar junto con Scholas y el Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño del piloto. La gacetilla no precisó el número de escuelas, la cantidad de estudiantes alcanzados, el presupuesto ni el calendario de implementación.

Scholas Occurrentes tiene presencia en los cinco continentes y desarrolla propuestas educativas para jóvenes. Con la declaración firmada en Lima, las tres instituciones formalizaron su voluntad de avanzar en una prueba inicial cuyos resultados podrían servir de referencia para otros países de la región.