Imagen de la revista publicada por la Asociación de Scouts Imam al-Mahdi, el principal movimiento juvenil de Hezbollah, que promueve abiertamente el terrorismo entre niños y adolescentes (Las partes en español están traducidas por las FDI)

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Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) revelaron una revista publicada por la Asociación de Scouts Imam al-Mahdi, el principal movimiento juvenil de Hezbollah, que promueve abiertamente el terrorismo entre niños y adolescentes.

El material, confiscado durante los combates en la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, fue distribuido después de la Operación Guardián de los Muros e ilustra el alcance del adoctrinamiento que la organización terrorista imparte desde edades tempranas.

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El material ilustra el alcance del adoctrinamiento que la organización terrorista imparte desde edades tempranas

Las FDI confiscaron la revista en combates en el sur del Líbano

La publicación, destinada a los jóvenes miembros del movimiento, está estructurada en torno a la ideología de Hezbollah: fomentar el odio hacia Israel hasta el punto de presentar el terrorismo como un acto de justicia.

Una de sus páginas reproduce un poema de 1967 titulado “Quiero un rifle”, en el que el autor describe su deseo de obtener un arma, llegar a territorio israelí y unirse a la lucha armada.

Las últimas líneas condensan el mensaje central del texto: “La historia de la paz es una obra de teatro, y la justicia es una obra de teatro. Solo hay un camino hacia Palestina, y conduce a través del cañón de un rifle”.

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La publicación, destinada a los jóvenes miembros del movimiento, está estructurada en torno a la ideología de Hezbollah: fomentar el odio hacia Israel hasta el punto de presentar el terrorismo como un acto de justicia

La revista presenta a Nasrallah, Khamenei y Soleimani como modelos a seguir para la juventud

Otra sección de la publicación presenta un diálogo entre padre e hijo frente a fotografías de altos cargos de Hezbollah y del régimen iraní, entre ellos Hassan Nasrallah, Ali Khamenei y Qassem Soleimani.

En ese intercambio, el padre le explica al niño: “Los miramos todos los días e intentamos imitarlos, para que nuestra identidad no sea diferente de la de ellos”.

La revista también reproduce un fragmento de un discurso de Khamenei: “Palestina está viva y continúa su yihad y, finalmente, con la ayuda de Alá, tendrá éxito en derrotar al despreciable enemigo”.

Una escuela libanesa usó un ejercicio de física para calcular cómo atacar un tanque israelí

Una escuela libanesa usó un ejercicio de física para calcular cómo atacar un tanque israelí

El adoctrinamiento no se limita a los movimientos juveniles de Hezbollah. La Escuela Greenwood, un establecimiento de habla inglesa para niños y adolescentes ubicado en la localidad de Al-Marj, publicó el 6 de noviembre de 2023 —aproximadamente un mes después de la masacre del 7 de octubre— un ejercicio de física asignado a estudiantes de octavo grado.

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La tarea pedía a los alumnos que calcularan la velocidad a la que un “héroe palestino” llegaría a un tanque israelí para colocarle un artefacto explosivo.

La institución difundió el ejercicio en Facebook con orgullo.

La tarea pedía a los alumnos que calcularan la velocidad a la que un “héroe palestino” llegaría a un tanque israelí para colocarle un artefacto explosivo

El caso de la escuela ilustra cómo el sistema educativo libanés opera como plataforma de incitación

Según las FDI, el establecimiento y la expansión de Hezbollah dentro de zonas civiles expone a estudiantes de numerosas instituciones educativas en todo el Líbano a propaganda e incitación que promueven el odio y la violencia.

El caso de la Escuela Greenwood, que opera también como jardín de infantes, representa un ejemplo documentado de cómo un centro educativo que debería transmitir conocimientos y pensamiento crítico funciona, en cambio, como plataforma de adoctrinamiento en una ideología extremista.

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