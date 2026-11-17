La violencia armada en Haití provocó al menos 4,595 muertes y 2,050 heridos entre enero y octubre de 2026, según la ONU. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

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La violencia armada en Haití dejó al menos 4,595 muertos y 2,050 heridos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, según documentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La crisis incluyó ataques contra civiles, secuestros, reclutamiento forzoso de menores y violencia sexual. El organismo alertó además que las pandillas buscan condicionar las próximas elecciones mediante amenazas y asesinatos en zonas bajo su influencia.

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Entre julio y septiembre, la violencia vinculada con grupos armados causó la muerte de 1,167 personas y dejó otras 459 heridas. Durante ese mismo período, al menos 340 mujeres y niñas sufrieron agresiones sexuales, en la mayoría de los casos durante ataques grupales.

El registro acumulado de violencia sexual alcanzó 1,497 casos desde el comienzo del año hasta el 30 de septiembre. La ONU pidió ampliar los servicios de asistencia y protección para las supervivientes y las comunidades afectadas.

Las pandillas adaptaron sus ataques frente a las operaciones de seguridad

La organización informó que las bandas criminales cambiaron sus métodos ante la intensificación de los operativos de seguridad. Entre las prácticas detectadas figuran represalias contra habitantes acusados de colaborar con las autoridades.

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También se documentaron secuestros selectivos y organizados, restricciones a la circulación de la población y el reclutamiento forzoso de niños y jóvenes. Esas acciones profundizaron la vulnerabilidad de los habitantes en los territorios disputados por las pandillas.

La ONU advirtió que los grupos armados también intentan incidir en el proceso electoral. En Cité Soleil, el jefe de la pandilla Brooklyn habría preparado una lista de aspirantes a cargos municipales.

Dos residentes fueron asesinados a tiros después de denunciar ese supuesto plan. El organismo vinculó esos hechos con la estrategia de las bandas para preservar su control territorial e influir en las estructuras locales de poder.

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Las pandillas armadas recurrieron al reclutamiento forzoso y a secuestros organizados para influir en las elecciones en zonas como Cité Soleil. (REUTERS/Patrice Noel)

Las acciones de las fuerzas nacionales dejaron 514 muertos en tres meses

Las operaciones de las fuerzas de seguridad haitianas contra bandas criminales causaron al menos 514 muertes y 235 heridos entre julio y septiembre. Algunas de esas acciones contaron con respaldo de una empresa militar privada.

Fuera de esos operativos, se reportaron 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes policiales. La ONU reclamó investigaciones sobre esas denuncias y mecanismos de supervisión que permitan establecer responsabilidades.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a las fuerzas nacionales e internacionales desplegadas en el país que ajusten sus intervenciones al derecho internacional y coloquen la protección de los civiles como prioridad.

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El organismo recordó que la fuerza letal solo puede utilizarse cuando resulte inevitable para proteger una vida ante una amenaza inminente. También debe constituir el último recurso disponible.

La ONU sostuvo que las autoridades haitianas deben reforzar el control sobre los cuerpos de seguridad. El pedido incluyó garantías de rendición de cuentas por las violaciones denunciadas durante la respuesta contra las pandillas.

Las operaciones de las fuerzas de seguridad de Haití dejaron 514 muertos en tres meses y sumaron reportes por 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales. (REUTERS/Patrice Noel/Archivo)

La ONU capacitó a más de 1,300 policías durante 2026

Durante 2026, los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado capacitaron a más de 1,300 agentes policiales que participan en operaciones contra grupos armados. La formación abordó estándares de derechos humanos aplicables a esas intervenciones.

El organismo también ofreció instrucción a contingentes recién desplegados de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Esa capacitación estuvo orientada a la actuación bajo normas internacionales.

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La ONU solicitó restablecer los servicios esenciales en las zonas que las autoridades recuperen del control de las bandas. La petición incluyó el fortalecimiento de la ayuda para los habitantes que debieron enfrentar desplazamientos, ataques y abusos.

Türk reclamó a la comunidad internacional que complete con rapidez el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas. El alto comisionado sostuvo que esa misión debe actuar bajo un cumplimiento estricto de las normas internacionales.

El funcionario también pidió sanciones contra los jefes criminales y contra quienes controlan redes delictivas o se benefician de ellas. La ONU sumó a esa demanda medidas para detener el tráfico ilegal de armas y municiones hacia Haití.

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El organismo planteó además la necesidad de fortalecer el sistema judicial y combatir la impunidad, la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Para la ONU, esos factores forman parte de las condiciones que permiten la expansión de la violencia armada en el país.

El Salvador integra la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

El Salvador envió a más de 2.000 soldados a Haití para buscar a cuatro técnicos de aviación desaparecidos tras un ataque en Croix-des-Bouquets. (Foto: REUTERS)

Desde la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas, en 2025, El Salvador apoya con personal destinado al apoyo aéreo, el traslado de efectivos y las evacuaciones médicas. El contingente forma parte de la misión respaldada por la ONU para asistir a las autoridades haitianas frente a los grupos armados.

La intervención salvadoreña tomó otra dimensión después de la emboscada del domingo 18 de octubre contra un vehículo blindado de la fuerza en Croix-des-Bouquets. Cuatro técnicos de aviación de El Salvador desaparecieron tras el ataque de hombres armados.

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El Gobierno de El Salvador puso en marcha una operación de búsqueda y rescate y envió más de 2,000 soldados a Haití para localizar a los cuatro aerotécnicos desaparecidos en las afueras de Puerto Príncipe.