La policía británica arrestó al oficial en Gloucester por presuntos delitos contra la legislación de seguridad nacional (REUTERS/Toby Shepheard)

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Reino Unido entregó este martes a la custodia militar de Estados Unidos a un teniente coronel estadounidense destinado en la OTAN, detenido el 10 de noviembre bajo sospecha de espiar para Rusia, después de que la Policía Metropolitana de Londres transfiriera la investigación a las autoridades norteamericanas.

El detenido fue identificado como Brandon Carroll Tyner, de 41 años. La policía británica lo arrestó cerca de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra, por sospechas de obtener o divulgar información protegida y de asistir a un servicio de inteligencia extranjero, dos delitos contemplados en la legislación de seguridad nacional del Reino Unido.

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Tyner permaneció bajo custodia policial desde su arresto hasta que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos asumieron su control. La Policía Antiterrorista británica informó que la entrega se produjo bajo los protocolos internacionales vigentes, después de interrogar al militar y de realizar una investigación junto con el FBI y autoridades militares estadounidenses.

El subcomisario Laurence Taylor, responsable de la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana, señaló que su equipo completó las pesquisas y presentó el expediente ante la Fiscalía de la Corona británica antes de remitirlo a Estados Unidos.

“Se trata de acusaciones extremadamente graves y nuestra respuesta colectiva debe enviar un mensaje contundente de que actuaremos con rapidez y firmeza cuando sospechemos que se está produciendo este tipo de actividad de espionaje”, agregó.

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Laurence Taylor señaló que su equipo completó las pesquisas y presentó el expediente ante la Fiscalía de la Corona británica antes de remitirlo a Estados Unidos (REUTERS/Jack Taylor)

El Kremlin negó cualquier conexión con Tyner. Un funcionario estadounidense también indicó que el oficial no entregó información a las autoridades rusas, aunque la investigación pasó a manos estadounidenses bajo sospechas relacionadas con seguridad nacional y espionaje.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que el militar quedó bajo custodia de Estados Unidos tras una investigación de espionaje. Patel indicó que la pesquisa reunió a la oficina del FBI en Filadelfia, organismos de seguridad e inteligencia de ambos países y autoridades militares.

En su declaración, señaló que el FBI efectuó 167 detenciones en casos de contrainteligencia y espionaje durante los últimos 21 meses, una cifra que, según dijo, representó un aumento del 53%.

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El director del FBI reportó un aumento del 53 por ciento en los arrestos por contrainteligencia durante los últimos 21 meses (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Tyner prestaba servicio en el Cuerpo Aliado de Reacción Rápida de la OTAN, conocido como ARRC por sus siglas en inglés. Esa unidad multinacional, dirigida por el Ejército británico e integrada por fuerzas de 20 países, tiene su sede en los cuarteles de Imjin, cerca de Gloucester.

El ARRC puede desplegarse con poca antelación ante crisis u operaciones en Europa y en otros lugares, bajo el mando operativo directo del comandante supremo aliado en Europa de la OTAN. Tyner ejercía como oficial superior de recursos humanos dentro de esa estructura militar.

Antes de su destino en Reino Unido, el teniente coronel cumplió misiones en Afganistán, Irak y Qatar. La base de Imjin se ubica además cerca de la sede del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico, GCHQ, organismo encargado de tareas de inteligencia, seguridad y ciberdefensa.

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Tras el arresto, los agentes británicos registraron dos inmuebles en Gloucestershire. La Policía Metropolitana precisó que la operación no estuvo vinculada con otras investigaciones antiterroristas abiertas en el país.

(Con información de AFP, AP y EFE)