La región centroamericana mejora la productividad laboral, pero mantiene déficits de empleo de calidad y participación, según la Cepal

Guatemala registró el mayor incremento de productividad laboral por hora de los países analizados: 1.9% en 2025.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Centroamérica logró mejorar su productividad laboral en 2025, pero la región sigue sin resolver su principal problema estructural: la falta de empleo de calidad y la escasa participación de la fuerza laboral en el mercado.

Así lo plantea el informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2026, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que compara el desempeño de Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador frente al resto de la región.

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El documento, presentado el 11 de noviembre en Santiago de Chile por el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, advierte que, de mantenerse el ritmo actual, América Latina y el Caribe no recuperará las condiciones de productividad y empleo que tenía en 2013 hasta 2029.

La productividad laboral por hora de la región creció apenas 0.7% en 2025, por debajo del 0.8% registrado en 2024. La tasa de ocupación regional llegó a 59.4%, solo 0.2 puntos porcentuales más que el año anterior.

Guatemala lidera el avance productivo, pero pierde participación laboral

Guatemala registró el mayor incremento de productividad laboral por hora de los países analizados: 1.9% en 2025. El impulso provino sobre todo de los servicios empresariales y el comercio, que concentraron las mejoras dentro de los sectores económicos.

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El cambio estructural —el traslado de trabajadores hacia actividades más productivas— explicó cerca de una cuarta parte del crecimiento agregado. Los servicios empresariales se destacaron por aumentar tanto su productividad como su participación en el empleo total.

El avance convive con una brecha marcada entre actividades. La agricultura concentra alrededor del 29% del empleo guatemalteco con una productividad cercana a USD 4.000 por ocupado, mientras los servicios empresariales alcanzan unos USD 63,000 por ocupado con una participación mucho menor en la ocupación.

La tasa de empleo del país cayó levemente en 2025 por una menor participación laboral. El desempleo se mantiene bajo, pero la CEPAL interpreta esa combinación como señal de escasa generación de oportunidades, no de salud laboral plena.

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Más de la mitad de las empresas guatemaltecas considera que la formación deficiente de sus trabajadores es una limitación grave para su actividad, según datos citados en el informe.

Costa Rica mejoró su índice de desarrollo productivo y empleo en 2025, pero el avance se explicó casi por completo por el aumento de las horas trabajadas por persona, no por una ganancia real de eficiencia.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica crece por más horas trabajadas, no por mayor productividad

Costa Rica mejoró su índice de desarrollo productivo y empleo en 2025, pero el avance se explicó casi por completo por el aumento de las horas trabajadas por persona, no por una ganancia real de eficiencia. La productividad por hora del país creció apenas 1.7%, mientras la productividad por ocupado subió 3.6% gracias a esas horas adicionales.

Los mayores incrementos de productividad por ocupado se dieron en manufactura y servicios empresariales. Este último sector también aportó al cambio estructural, al ganar peso dentro del empleo total costarricense.

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Que Costa Rica produzca más valor sobre todo porque sus trabajadores dedican más horas a la actividad laboral —y no porque cada hora trabajada genere más riqueza— tiene límites, advierte la CEPAL. La participación laboral costarricense sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La combinación de menor participación laboral y estancamiento de la productividad por hora constituye, según el organismo, el principal desafío productivo del país.

Costa Rica aparece en el informe como un caso destacado de vinculación entre formación de talento e inversión extranjera.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) creó en 2023 una gerencia de talento humano que articula estudios de prospección de necesidades laborales, fondos de cofinanciamiento para capacitación, pagos a centros de formación según resultados de empleabilidad y ferias de empleo descentralizadas fuera de la Gran Área Metropolitana.

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Los sectores priorizados incluyen dispositivos médicos, manufactura avanzada, servicios globales y tecnología.

Panamá aumentó su productividad laboral por hora 2.5% en 2025 y se ubicó en el quinto lugar entre los países de América Latina con mayor productividad por hora, detrás de Guyana, Bahamas, Barbados y Uruguay. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá y El Salvador: crecimiento económico alto, pero desafíos distintos

Panamá aumentó su productividad laboral por hora 2.5% en 2025 y se ubicó en el quinto lugar entre los países de América Latina con mayor productividad por hora, detrás de Guyana, Bahamas, Barbados y Uruguay.

Cerca de cuatro quintas partes de ese avance se explicaron por mejoras dentro de los sectores, con el transporte, almacenamiento y comunicaciones como principal impulsor.

La tasa de ocupación panameña se mantuvo prácticamente sin cambios. El desempleo del país se ubica cerca de dos puntos porcentuales por encima del promedio registrado entre 2005 y 2018, según la CEPAL. Cerca de un tercio de las empresas panameñas identifica la formación insuficiente de sus trabajadores como una limitación grave.

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El Salvador registró un aumento de 2.6% en su productividad laboral por hora entre 2024 y 2025, el mayor salto porcentual entre los cuatro países analizados.

El Salvador registró un aumento de 2.6% en su productividad laboral por hora entre 2024 y 2025, el mayor salto porcentual entre los cuatro países analizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada hora trabajada en el país generó USD 5.7 a precios corrientes, frente a un promedio regional de USD 11.3, de acuerdo con datos difundidos por La Prensa Gráfica a partir del informe.

El país centroamericano forma parte de los ocho países que la CEPAL analizó en su encuesta regional sobre extensionismo tecnológico, con el programa Smart Factories, a cargo del Ministerio de Economía.

Menos del 15% de las empresas salvadoreñas considera que la formación deficiente de sus trabajadores es un obstáculo grave, el porcentaje más bajo entre los países centroamericanos incluidos en la comparación.

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El extensionismo tecnológico, una herramienta todavía fragmentada

La CEPAL identificó 502 iniciativas regionales vinculadas a la adopción tecnológica: 280 de extensionismo tecnológico y 222 de asistencia técnica y servicios relacionados.

La oferta está concentrada en el sector agrícola, que representa el 70.4% de las iniciativas de extensionismo, mientras la manufactura apenas concentra el 10%.

Un análisis de la CEPAL sobre 25 documentos de política de 17 países de la región encontró que el 84% reconoce brechas en la adopción tecnológica, pero solo el 16% incorpora esa adopción como eje estratégico y apenas el 8% incluye acciones específicas de extensionismo.

Una infografía detalla que El Salvador y Panamá encabezaron el crecimiento de la productividad horaria en Centroamérica en 2025, según datos de la CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los países centroamericanos, Guatemala muestra una de las participaciones más bajas en iniciativas con componentes digitales (37%), frente a un promedio regional de 65% y cifras de entre 75% y 90% en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, según datos recogidos por La Hora, diario guatemalteco.

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“El desafío no consiste solo en generar nuevo conocimiento, sino también en lograr que las empresas incorporen, adapten y utilicen de manera efectiva tecnologías y soluciones ya disponibles”, plantea el informe.

El contraste con las proyecciones de crecimiento económico

El panorama productivo de la CEPAL contrasta con las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió en octubre.

El FMI estima que Centroamérica crecerá 4.2% en 2026, por encima del 3.7% calculado para 2025, con Panamá (5.0%) y El Salvador (4.5%) a la cabeza de la expansión regional, según informó Infobae.

Guatemala crecería 4.0% y Costa Rica apenas 3.3% en 2026, de acuerdo con las mismas proyecciones del FMI. La brecha entre un crecimiento económico relativamente alto y una productividad laboral que avanza con lentitud refuerza el diagnóstico de la CEPAL: la región puede crecer en producto sin que ese crecimiento se traduzca en mejoras equivalentes de calidad del empleo o de eficiencia por hora trabajada.

La inflación regional, según el FMI, pasaría de 1.8% en 2025 a 3.0% en 2026, mientras la cuenta corriente centroamericana pasaría de un superávit de 1.0% del PIB a un déficit de 0.3% en 2026.