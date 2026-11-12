Costa Rica

Seis de cada diez costarricenses consideran peligroso ejercer el periodismo, revela encuesta de la UCR

Aunque mejoró la percepción sobre la libertad de expresión y aumentó la confianza en los medios de comunicación, la preocupación por la seguridad de los periodistas alcanzó su nivel más alto desde 2023. El estudio también revela que cuatro de cada diez personas han evitado opinar en redes sociales por temor a las consecuencias.

Dibujo de manos con micrófonos frente a tres sillas vacías y una mesa con sombras que dibujan una jaula y figuras oscuras.
La Universidad de Costa Rica reveló que el 58.1% de los encuestados considera peligroso ejercer el periodismo en el país, la cifra más alta desde el inicio del estudio en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 58.1% de los costarricenses considera que ejercer el periodismo en el país es peligroso, según la cuarta Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, presentada este miércoles 11 de noviembre por la Universidad de Costa Rica (UCR).

El porcentaje representa el nivel más alto registrado desde el inicio del estudio, en 2023, cuando el 48.3% de las personas compartía esa percepción. Para 2025, el indicador había aumentado al 54.8%, mientras que este año alcanzó casi seis de cada diez encuestados.

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La investigación fue desarrollada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos pertenecientes a la UCR.

Los resultados corresponden a 993 entrevistas telefónicas realizadas entre el 2 y el 14 de septiembre de 2026, a personas mayores de edad con teléfono celular. La encuesta cuenta con un 95% de confianza y un margen máximo de error de ±3,1 puntos porcentuales.

Mejora la percepción sobre la libertad de expresión

Pese a la preocupación por el ejercicio periodístico, los resultados muestran una mejora en la percepción general sobre las condiciones para expresarse libremente.

El 54.7% de las personas considera que la libertad de expresión está en peligro, una disminución de 18.7 puntos porcentuales respecto al 73.4% registrado en 2025.

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En contraste, quienes rechazan que este derecho esté amenazado aumentaron del 22.8% al 41.5%, el porcentaje más elevado de las cuatro ediciones del estudio.

La encuesta también examinó la autocensura en plataformas digitales. El 40.1% reconoció haber dejado de expresar opiniones en redes sociales por temor a posibles consecuencias, frente al 46.5% del año anterior.

Asimismo, un 60.1% consideró que el Gobierno respeta la libertad de expresión, mientras que el 33.4% manifestó desacuerdo con esa afirmación. La medición es la primera realizada durante la administración de Laura Fernández Delgado.

Aunque disminuyó respecto a 2025, el 54,7% de los costarricenses consultados todavía considera que la libertad de expresión está en peligro. Crédito: UNA Comunica
Aunque disminuyó respecto a 2025, el 54,7% de los costarricenses consultados todavía considera que la libertad de expresión está en peligro. Crédito: UNA Comunica

Crece la confianza en periodistas y medios de comunicación

La encuesta también registró un aumento de la confianza ciudadana en los medios informativos.

El 56.2% afirmó confiar en el trabajo de los medios de comunicación, frente al 43.4% registrado en 2025. Se trata de la primera ocasión, desde que comenzó la investigación, en que este indicador supera la mitad de las personas consultadas.

En cuanto a quienes ejercen el periodismo, la confianza alcanzó el 71.5%, ligeramente por encima del 69.9% del año anterior.

Al evaluar la credibilidad de distintos actores que informan sobre asuntos nacionales, las universidades públicas obtuvieron un 57.8% de confianza alta, seguidas por la presidenta Laura Fernández, con 52.1%, y los noticieros de televisión, con 50.3%.

Una de cada tres personas reconoce haber creído noticias falsas

Otro resultado se relaciona con la desinformación. El 33.5% de los encuestados reconoció haber confiado recientemente en contenidos que posteriormente descubrió que eran falsos, frente al 28.1% de 2025.

Entre quienes reportaron esa experiencia, Facebook fue la plataforma más mencionada, con 74.8%, seguida de TikTok (48.3%) y WhatsApp (43.5%). Los participantes podían señalar más de un canal.

El 58.6% manifestó haber observado desinformación sobre el Gobierno, mientras que el 58.5% reportó contenidos de ese tipo relacionados con la Sala Constitucional, jueces o fiscales.

Estos porcentajes reflejan experiencias y percepciones declaradas por los participantes, no una verificación independiente de cada contenido señalado.

Facebook, TikTok y WhatsApp figuran entre las principales plataformas donde los encuestados afirmaron haber recibido contenidos falsos que llegaron a creer. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Facebook, TikTok y WhatsApp figuran entre las principales plataformas donde los encuestados afirmaron haber recibido contenidos falsos que llegaron a creer. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Redes sociales superan a la televisión en consumo frecuente

El estudio encontró que el 70.7% utiliza frecuentemente las redes sociales para informarse, mientras que el 46.2% recurre con esa frecuencia a los noticieros televisivos.

No obstante, la televisión continúa siendo el medio preferido para recibir noticias, con 40.5%, frente al 35.9% que elige las redes sociales.

La investigación también identificó que el 90.1% considera que los grupos con poder económico tienen mucha influencia sobre los medios de comunicación, mientras que el 63.6% opina lo mismo respecto al Gobierno.

Finalmente, el 98.5% considera importante que los medios denuncien abusos de personas poderosas y el 97.4% respalda su función de denunciar actos de corrupción.

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