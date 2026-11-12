Detienen en Darién a un hombre vinculado con el presunto tráfico de migrantes hacia Costa Rica

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada encabezó la diligencia que permitió aprehender a un sospechoso de tráfico ilícito de migrantes en Darién. Cortesía MP

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Un hombre fue aprehendido en la provincia de Darién por su presunta participación en el tráfico ilícito de migrantes ecuatorianos y cubanos, quienes eran trasladados a través del territorio panameño hacia la frontera con Costa Rica.

La captura se produjo este jueves 12 de noviembre durante un allanamiento en Villa Nueva, dirigido por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

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Las investigaciones comenzaron en julio de 2026, después de que las autoridades recibieran información sobre el traslado irregular de extranjeros desde Darién hacia la capital panameña, con destino final en la provincia fronteriza de Chiriquí.

Durante la intervención, los investigadores recopilaron indicios relacionados con el caso, aunque el Ministerio Público no precisó cuántos migrantes habría movilizado el sospechoso ni cuánto dinero habría recibido por facilitar estos desplazamientos.

Las autoridades panameñas investigaban desde julio el traslado irregular de ciudadanos ecuatorianos y cubanos hacia la frontera con Costa Rica. Cortesía MP

El aprehendido será presentado ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de la captura, la formulación de cargos por tráfico ilícito de migrantes y la aplicación de medidas cautelares.

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La captura se suma a una serie de operaciones contra el tráfico de migrantes desarrolladas durante 2026 en Panamá, donde las autoridades han identificado organizaciones dedicadas a facilitar el desplazamiento de extranjeros sin autorización migratoria.

Uno de estos casos involucró a una costarricense de 23 años, detenida el 11 de agosto cuando viajaba con seis ciudadanos de Camerún que portaban cédulas de identidad panameñas falsificadas.

El grupo fue descubierto durante una inspección en el puesto de control de Agua Fría, en Darién, después de que el conductor de un autobús alertara a las autoridades sobre los pasajeros extranjeros.

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Durante el allanamiento en una residencia del sector de Villa Nueva, en Darién, las autoridades localizaron teléfonos celulares y otros indicios que podrían aportar información sobre las actividades relacionadas con el presunto tráfico ilícito de migrantes. Cortesía MP

La Fiscalía consiguió que se ordenara la detención provisional de la costarricense, tras argumentar que existían riesgos de fuga y de afectación de las pruebas, además de la gravedad del delito investigado.

El 25 de marzo, la Operación Alborada permitió capturar a 20 personas mediante 23 allanamientos en Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí, como parte de una investigación contra una presunta organización criminal.

Según las autoridades, esta estructura habría facilitado el traslado de aproximadamente 60 migrantes de distintas nacionalidades hacia Estados Unidos, mientras que ocho de los imputados quedaron bajo detención provisional.

Otro operativo, denominado Coyote 507, culminó en febrero con la condena de dos hombres a 18 años de prisión por integrar una estructura dedicada al traslado irregular de extranjeros.

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El 28 de marzo, las autoridades rescataron a 13 ciudadanos de Ghana y Camerún que permanecían ocultos y vigilados en una residencia de Darién, caso por el cual dos panameños quedaron detenidos.

El Servicio Nacional de Migración registró 539 ingresos irregulares por la frontera con Colombia durante los primeros nueve meses de 2026. EFE/Bienvenido Velasco

En agosto, un hombre de 34 años quedó bajo detención provisional en Chiriquí por presuntamente trasladar a cinco migrantes ecuatorianos, incluidos dos adolescentes, a cambio de un pago de 600 dólares.

Asimismo, el 18 de septiembre se informó sobre la condena de dos hombres a nueve años de prisión por facilitar el desplazamiento de venezolanos y cubanos desde Darién hacia territorio costarricense.

Pese a la disminución del flujo migratorio hacia Norteamérica, las organizaciones dedicadas a este delito mantienen actividades en territorio panameño, aprovechando su ubicación geográfica como punto de conexión entre Sudamérica y Centroamérica.

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Las estadísticas del Servicio Nacional de Migración registraron 539 ingresos irregulares por Darién entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 449 correspondieron a ciudadanos sudamericanos y 43 a personas procedentes de África.

Los venezolanos encabezaron el registro con 266 personas, seguidos por 93 colombianos y 76 ecuatorianos, mientras que también ingresaron 23 cubanos, 12 ghaneses, 10 cameruneses y ocho ciudadanos chinos.

Del total de extranjeros registrados durante los primeros nueve meses del año, 62 eran menores de edad, mientras que agosto concentró la mayor cantidad de ingresos irregulares, con 148 personas procedentes de Colombia.

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