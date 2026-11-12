Panamá levanta las alertas meteorológicas y mantiene la vigilancia en tres distritos afectados por el terremoto

Las autoridades panameñas levantaron las alertas meteorológicas en gran parte del territorio nacional tras registrarse una mejoría de las condiciones atmosféricas. Archivo

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) levantó las alertas meteorológicas en gran parte de Panamá y redujo el nivel de prevención en Soná, Mariato y Tonosí, tres distritos severamente afectados por el terremoto del 9 de octubre.

La decisión responde a una mejoría de las condiciones atmosféricas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia preventiva en las comunidades donde persisten daños en infraestructuras y viviendas.

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Los distritos de Soná y Mariato, en Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, pasaron de alerta amarilla a verde, mientras que los demás sectores quedaron sin alertas meteorológicas vigentes.

Estas tres localidades permanecían bajo alerta amarilla desde el 20 de octubre, cuando los pronósticos advertían sobre precipitaciones significativas, posibles crecidas repentinas de ríos y quebradas, además de inundaciones en comunidades vulnerables.

El Sistema Nacional de Protección Civil redujo de amarilla a verde la alerta meteorológica en los distritos de Soná, Mariato y Tonosí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta verde también había sido establecida en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí y Colón, así como en las zonas montañosas de Coclé y áreas de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé.

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Las precipitaciones de las últimas semanas generaron preocupación entre las autoridades debido a las condiciones de vulnerabilidad del terreno y los daños ocasionados por el movimiento sísmico de magnitud 7,5.

El terremoto tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de cuatro kilómetros, y provocó daños en viviendas, establecimientos sanitarios, escuelas y vías de comunicación.

En Veraguas, los primeros informes identificaron a Soná y Mariato entre los sectores más perjudicados, con afectaciones en acueductos rurales, interrupciones del suministro eléctrico y daños en nueve puentes del distrito de Soná.

En Tonosí, las autoridades reportaron inicialmente la interrupción del abastecimiento de agua potable, daños en carreteras y comunidades incomunicadas, mientras que en Mariato fue necesario habilitar albergues para 255 personas damnificadas.

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El último balance de daños habitacionales contabiliza 4.633 viviendas con afectaciones totales y otras 11.107 con daños moderados o parciales. Agencia de prensa

Según el balance del Sinaproc divulgado el 9 de noviembre, las instituciones mantienen el seguimiento de 19.666 familias, equivalentes a 62.665 personas registradas en las comunidades afectadas por la emergencia sísmica.

El consolidado institucional, correspondiente al período comprendido entre el 9 de octubre y el 8 de noviembre, incluye 13.259 reportes asociados a colapsos, además de 182 inundaciones, 73 deslizamientos y 104 desprendimientos.

Las cifras de la Secretaría de Metas, con corte al 5 de noviembre, indican que 4.633 viviendas presentan daños totales, mientras que otras 11.107 registran afectaciones moderadas o parciales y 4.125 daños menores.

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Los balances oficiales también contabilizan dos fallecidos y 27 lesionados, además de afectaciones en centenares de centros educativos, instalaciones sanitarias y edificios públicos, cuya recuperación forma parte de las prioridades gubernamentales.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá pronostica aguaceros con actividad eléctrica en diferentes sectores del país durante este jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al levantamiento de las alertas, el Sinaproc recordó que Panamá continúa en temporada lluviosa, por lo que recomendó evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, además de mantener despejados los drenajes.

Para este jueves 12 de noviembre, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias matutinas de intensidad variable en la comarca Emberá y el golfo de Panamá, con posible actividad eléctrica.

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Durante la tarde se esperan aguaceros acompañados de tormentas en Panamá Este, Panamá Norte, Coclé, el norte de Herrera, Chiriquí y sectores del centro y sur de Veraguas.

Las precipitaciones podrían continuar durante la noche en sectores de Panamá, Chiriquí y Veraguas, mientras que en la comarca Ngäbe-Buglé se prevén lluvias ligeras, según el pronóstico elaborado por la meteoróloga Pilar López.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 31 y 35 grados Celsius, con una sensación térmica de hasta 41 grados y niveles de radiación ultravioleta entre muy altos y extremos.

El pronóstico anticipa condiciones marítimas favorables en ambos litorales, mientras que el Sinaproc mantiene el monitoreo meteorológico permanente y recomienda reportar cualquier situación de emergencia a través de la línea telefónica 911.

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