El Salvador

Estudiantes salvadoreños ganan la plata y bronce en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica

La delegación nacional regresó de Paraguay con dos platas y un bronce, luego de superar pruebas sobre física, cuerpos celestes y exploración espacial en la edición 2026 del certamen regional

Tres retratos verticales contiguos de dos mujeres y un hombre jóvenes con camisetas azules junto a la bandera de El Salvador.
Fernanda Flores, Alejandro Miranda y Gabriela Sorto fueron reconocidos en Paraguay, donde la delegación nacional consiguió dos preseas de plata y una de bronce en la edición 2026 del certamen (Composición fotográfica)
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Tres estudiantes salvadoreños obtuvieron dos medallas de plata y una de bronce en la VIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLA 2026), celebrada en Paraguay, según informó este martes la delegación nacional tras la competencia.

Fernanda Fabiola Flores Flamenco y Alejandro Alfonso Miranda Mejía recibieron medallas de plata, mientras que Gabriela Nohemy Sorto Reyes obtuvo la presea de bronce, informó el programa de Jóvenes Talento. El resultado dejó a El Salvador con tres reconocimientos en una de las competencias regionales destinadas a estudiantes con conocimientos en astronomía, física y ciencias espaciales.

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Dos medallas de plata y una de bronce para la delegación salvadoreña

La participación de los tres jóvenes permitió que la representación de El Salvador cerrara su paso por la OLA 2026 con una medalla para cada integrante de la delegación.

Flores Flamenco y Miranda Mejía alcanzaron la plata, una distinción que los ubicó entre los estudiantes reconocidos por su desempeño en las pruebas de la olimpiada. Sorto Reyes completó la participación salvadoreña con la medalla de bronce.

La delegación destacó el resultado como una muestra del trabajo académico de los estudiantes y de su preparación para enfrentar una competencia internacional centrada en el estudio del universo y la exploración espacial.

Tres estudiantes salvadoreños ganaron medallas en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía (Foro cortesía Jóvenes Talento)
Tres estudiantes salvadoreños ganaron medallas en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía (Foro cortesía Jóvenes Talento)

La competencia reunió conocimientos de astronomía y astronáutica

La Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica reúne a estudiantes de distintos países de la región para resolver evaluaciones vinculadas con la observación del cielo, la física, el análisis de fenómenos astronómicos y nociones de ciencias espaciales.

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En este tipo de certámenes, los participantes deben aplicar conocimientos teóricos y capacidades de razonamiento para responder ejercicios relacionados con cuerpos celestes, movimientos planetarios, cálculos físicos y problemas de interpretación científica.

La edición 2026 tuvo como sede a Paraguay, donde los tres representantes salvadoreños lograron subir al podio con las preseas obtenidas en la competencia.

Reconocimiento a los estudiantes y a la líder de la delegación

La publicación difundida tras el cierre de la olimpiada felicitó a los estudiantes por su desempeño y destacó la labor de la licenciada Brisa Terezón, líder de la delegación salvadoreña durante el evento.

Tres estudiantes, tres medallas para El Salvador”, expresó el mensaje, que también resaltó la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes en la competencia.

El resultado representa una participación destacada para el país en la VIII edición del certamen, con dos medallas de plata y una de bronce obtenidas por integrantes de una misma delegación.

La actuación de tres jóvenes en el torneo latinoamericano de astronomía y astronáutica dejó al país con reconocimientos individuales y una participación completa en el podio (Composición fotográfica)
La actuación de tres jóvenes en el torneo latinoamericano de astronomía y astronáutica dejó al país con reconocimientos individuales y una participación completa en el podio (Composición fotográfica)

El desempeño proyecta el interés de estudiantes salvadoreños por las ciencias espaciales

Los logros de Flores Flamenco, Miranda Mejía y Sorto Reyes dan visibilidad a la formación de estudiantes salvadoreños en áreas científicas vinculadas con la astronomía y la astronáutica.

La participación en olimpiadas internacionales permite medir conocimientos frente a delegaciones de otros países y ofrece a los jóvenes una experiencia académica en disciplinas que combinan matemáticas, física, observación y análisis científico.

La delegación salvadoreña cerró la OLA 2026 con tres medallas en total, un resultado que fue celebrado por sus integrantes y por quienes acompañaron su preparación para el certamen regional.

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