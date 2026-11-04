A las puertas de la NASA: la salvadoreña que este mes viaja al “International Air and Space Program”

Ariel Torres, estudiante de Ingeniería Mecánica de la UES, fue seleccionada para el IASP 2026 en Houston, Texas. Su propuesta busca mejorar las rutas de comunicación entre pequeños satélites y elevar la seguridad en misiones aeroespaciales internacionales.

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Ariel Torres, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador (UES), está a poco de participar en el International Air and Space Program (IASP) 2026, una experiencia académica internacional que se desarrollará en Houston, Texas, con actividades vinculadas a la NASA. El evento está previsto a desarrollarse del 8 al 14 de noviembre de 2026.

Torres llegará al programa con una propuesta centrada en la comunicación y trayectoria de pequeños satélites, un proyecto que plantea mejorar las rutas de intercambio de señales dentro de redes satelitales. La iniciativa busca aportar criterios para reforzar la precisión de las comunicaciones y la seguridad de futuras misiones aeroespaciales.

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La joven explicó que su interés por el sector surgió de su curiosidad por la tecnología y la ingeniería. “Siempre fui muy curiosa por la tecnología, los proyectos de ingeniería, pero han sido mis ideas locas las que me han llevado tan lejos”, relató en declaraciones recogidas por Infobae.

El proyecto propone optimizar la comunicación entre pequeños satélites

La propuesta presentada por Torres se denomina Comunicación y Trayectoria Satelital. Su objetivo consiste en estudiar alternativas de conexión y rutas para constelaciones de satélites de tamaño reducido, dispositivos que pueden trabajar de forma coordinada a través de una red.

Ariel Torres, alumna de Ingeniería Mecánica, integrará durante una semana equipos internacionales en Texas, donde realizará actividades vinculadas con la NASA tras superar un proceso competitivo entre cientos de aspirantes.

El desarrollo toma como punto de partida un proyecto presentado en 2025 por Ángela Pineda, otra estudiante de la UES que participó en una edición anterior del programa. Ambas propuestas se articularon como parte de una línea de trabajo sobre comunicaciones espaciales y despertaron el interés del comité de selección.

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Torres señaló que su investigación se inspiró, entre otros antecedentes, en los problemas de comunicación que enfrentó el astronauta estadounidense-salvadoreño Frank Rubio durante una misión de 2022. “Mi proyecto es sobre comunicación satelital, para dar nuevas señales o nuevas rutas”, explicó.

La iniciativa apunta a aumentar la precisión de las señales y las trayectorias en redes de pequeños satélites, una tecnología con aplicaciones en observación terrestre, telecomunicaciones, monitoreo ambiental y operaciones espaciales.

El respaldo de la Universidad de El Salvador

El acceso de Torres al IASP implicó superar un desafío económico, ya que los participantes deben cubrir costos vinculados con el viaje, los materiales y el equipo necesario para la experiencia académica. La estudiante buscó respaldo en entidades privadas, aunque no obtuvo respuesta favorable.

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Ariel Torres, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de El Salvador (UES), quien fue seleccionada para despegar rumbo al International Air and Space Program (IASP) 2026 de laAdministración Nacional de Aeronáutica y el Espacio(NASA), en Estados Unidos. (Foto archivo, cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)

La Universidad de El Salvador decidió apoyar el proyecto y la participación de la futura ingeniera. Para Torres, esa decisión permitió transformar una postulación individual en una oportunidad de representación institucional y nacional.

El respaldo incluyó la infraestructura y los recursos necesarios para continuar la preparación de la investigación. En un mensaje difundido por la institución, la UES destacó que la propuesta de la estudiante busca “elevar los estándares de seguridad en misiones aeroespaciales internacionales”.

Formación técnica y entrenamiento físico antes de viajar

Antes de viajar a Houston, Torres debe completar un proceso de preparación remota que contempla material didáctico, información sobre la NASA, evaluaciones, videos y entrenamiento físico. La estudiante incorporó natación y ejercicio a su rutina para responder a las exigencias del programa.

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El IASP reúne cada año a un grupo reducido de estudiantes internacionales, seleccionados entre cientos de postulantes. Según relató Torres, entre 17 y 30 aspirantes son admitidos en cada edición.

La participante dejó su empleo para concentrarse en las exigencias académicas y físicas de esta etapa. “El objetivo es ganar, aunque solo con ser aceptada, ya siento que gané”, sostuvo.

En Houston integrará equipos con estudiantes de otros países durante una semana de actividades, desafíos y formación vinculada con el ámbito aeroespacial. La experiencia permitirá que la propuesta salvadoreña sea presentada en un entorno internacional junto con jóvenes de distintas disciplinas.

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