El Salvador

De ingeniero a chef, la historia de Keerthy Raghu, el joven de la India que eligió vivir en El Salvador

La pandemia, los cambios en la seguridad y la escasez de opciones gastronómicas de su país en San Salvador fueron los factores que impulsaron una decisión que cambió su rumbo por completo

(Foto cortesía)
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Cuando llegó a El Salvador en 2014, Keerthy Raghu tenía 21 años, no hablaba español y trabajaba para una empresa india del sector farmacéutico. Doce años después, el ingeniero nacido en el sur de India dirige un restaurante de comida de su país en San Salvador y proyecta abrir hasta tres sucursales antes de pensar en formar una familia.

Raghu viajó a Centroamérica por una oportunidad laboral vinculada al marketing de medicamentos. Sus primeros años transcurrieron entre el aprendizaje del idioma, la adaptación a una cultura desconocida y las precauciones que, según recordó, marcaban la rutina de quienes vivían en la capital salvadoreña.

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“Después de las ocho no salíamos. Siempre buscábamos un lugar más seguro para vivir”, contó en una entrevista con Infobae. En ese período evitaba recorrer la ciudad de noche y procuraba regresar a casa antes de que terminara el día.

El español le tomó dos años y lo aprendió en conversaciones cotidianas

Al llegar, Raghu no tenía conocimientos de español. Tampoco, admitió entre risas, demasiado interés por estudiarlo de forma convencional. El contacto diario con salvadoreños fue su principal herramienta para aprender.

Las personas son muy amables. Con ellos, practicando poco a poco, empecé a hablar”, relató. Durante el primer año comprendía gran parte de las conversaciones, pero no conseguía responder. “Las palabras estaban en la mente, pero no salían de la boca”, dijo.

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De India a El Salvador, el viaje de un ingeniero que abrió un restaurante en San Salvador (Foto cortesía The Indian Kitchen)
De India a El Salvador, el viaje de un ingeniero que abrió un restaurante en San Salvador (Foto cortesía The Indian Kitchen)

El trabajo lo obligó a avanzar con mayor rapidez. Calcula que necesitó cerca de dos años para desenvolverse con soltura. Desde entonces, la relación con sus clientes, vecinos y compañeros de trabajo consolidó su vínculo con el país.

Raghu definió a los salvadoreños como personas “muy amables” y “divertidas”. También destacó la cercanía entre los principales destinos del país: la playa, la ciudad y las montañas. Cuando dispone de tiempo libre suele buscar el mar; si prefiere otro plan, visita el volcán de El Boquerón.

La pandemia aplazó los viajes y abrió paso a un nuevo proyecto

La pandemia de COVID-19 alteró sus planes de viaje y lo mantuvo en El Salvador. Durante ese período comenzó a considerar una decisión que ya rondaba su cabeza: dejar el empleo corporativo y abrir un restaurante de comida india.

Raghu sostuvo que percibió cambios en las condiciones de seguridad y que ese escenario influyó en su decisión de emprender. El proyecto también respondía a una necesidad personal. Como indio residente en San Salvador, notó que existían pocas opciones para acceder a platos de su país. “No había muchos restaurantes de India en El Salvador”, recordó.

Antes de inaugurar el local, ubicado en la zona del Árbol de la Paz, dejó su trabajo y regresó a India. Allí realizó un curso de tres meses enfocado en la administración gastronómica, el cálculo de costos y la gestión de un restaurante.

La cocina, sin embargo, no le resultaba ajena. “Desde los 10 años cocinaba nuestra comida en mi casa”, explicó.

(Foto cortesía)
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La comida india, los prejuicios en redes y la adaptación del paladar

Uno de los desafíos que identifica en su emprendimiento es la imagen que parte del público salvadoreño tiene sobre la comida india a partir de videos difundidos en TikTok. Raghu dijo que recibe comentarios asociados a escenas de cocinas callejeras que circulan en redes sociales.

Ven videos de comida india y dicen que es sucia, pero no es así”, afirmó. Para él, esas publicaciones muestran una parte limitada de un país con tradiciones culinarias diversas, desde puestos informales hasta restaurantes de alta cocina.

La adaptación alimentaria tampoco fue inmediata. Raghu explicó que el arroz ocupa un lugar central en las comidas de India y en buena parte de Asia, mientras que al principio le resultaba difícil encontrar preparaciones que se ajustaran a sus hábitos.

“Siempre buscábamos comida china para comer”, recordó sobre sus primeros años en el país. Con el tiempo comenzó a incorporar alimentos salvadoreños a su rutina y logró acostumbrarse a los sabores locales.

Hay elementos que le recuerdan a su lugar de origen. Raghu procede del sur de India, una región que asocia con temperaturas elevadas durante parte del año. Por eso encuentra similitudes con el clima de San Miguel, aunque aclaró que en su ciudad natal las estaciones cambian cada tres meses.

Lo que más extraña, dijo, es a su familia. Sus padres permanecen en India, junto con los amigos que dejó antes de emprender el viaje.

Una comunidad pequeña y planes para quedarse

Raghu calcula que en El Salvador viven entre cuatro y cinco familias procedentes de India. Algunos turistas y residentes indios en Estados Unidos visitan su restaurante cuando llegan al país para conocer los cambios que, a su juicio, ha experimentado el destino.

El restaurantero prevé continuar en El Salvador. Aseguró que está concentrado en consolidar el negocio antes de tomar decisiones personales y planteó la posibilidad de abrir entre una y tres sucursales.

A quienes desde India le preguntan por la vida en El Salvador, les recomienda visitarlo. “Es un país pequeño y bonito que muchas personas no conocen”, afirmó. Su recorrido comenzó como el de un ingeniero de 21 años que no podía responder en español y hoy continúa entre especias, recetas familiares y un restaurante que abrió lejos de casa.

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