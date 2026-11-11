Caminar de noche sin miedo cambió la rutina de dos brasileñas en El Salvador

Gabrielle Galvao y Bianca Ferreira llegaron por los empleos de sus esposos y aseguran que hallaron una cotidianeidad más tranquila, una red de apoyo y costumbres que ahora forman parte de sus familias (Foto Infobae Centroamérica / J. García)

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La seguridad que perciben en El Salvador cambió la vida cotidiana de dos brasileñas que llegaron al país junto a sus familias por el trabajo de sus esposos. A Gabrielle Galvao le sorprendió poder salir con su hija de cinco años y usar el teléfono en la calle sin el temor que, según relató, condicionaba su rutina en Brasil.

Galvao, abogada de 28 años, llegó este año a San Salvador porque su esposo trabaja como médico cirujano en el nuevo Hospital Rosales. Bianca Ferreira regresó en enero de 2026, luego de una primera estadía en Usulután, acompañando a su esposo, el futbolista Gustavo Moura, jugador de Alianza.

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Las dos describieron ante Infobae una experiencia marcada por la tranquilidad en espacios públicos, la cercanía con los salvadoreños y la adaptación a una cultura que, pese a las diferencias, encuentran próxima a la brasileña.

La posibilidad de caminar sin miedo

Galvao contó que antes de mudarse tenía una percepción distinta del país, marcada por reportajes que había visto en Brasil sobre las pandillas y la violencia. La realidad que encontró, dijo, fue otra.

“La cuestión de seguridad que tenemos acá se queda mucho mejor que en Brasil”, afirmó. Para ella, la diferencia se expresa en actividades simples: salir con su hija, caminar con el teléfono o descansar sin revisar una y otra vez las cerraduras de la casa.

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La abogada explicó que en Brasil había incorporado medidas de precaución como parte de su rutina. “No salía mucho con mi hija porque teníamos mucho miedo”, relató. En San Salvador, en cambio, aseguró que puede desplazarse con ella sin la misma preocupación.

Gabrielle Galvao, una abogada brasileña reside desde hace meses en El Salvador para acompañar la carrera médica de su esposo. (Foto Infobae Centroamérica / J. García)

Ferreira compartió esa impresión. Recordó que, antes de conocer El Salvador, pensó que se trataba de un destino peligroso por las informaciones que llegaban a Brasil. Su primera visita le cambió esa idea.

“Hay días que salgo por la noche sola en las calles y no me siento insegura”, contó. Para la brasileña, esa sensación de libertad es el aspecto que más le impactó durante sus estadías en Usulután y en la capital salvadoreña.

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La atención de los salvadoreños y la adaptación

Además de la seguridad, ambas destacaron la forma en que las recibieron los habitantes del país. Galvao señaló que las personas suelen tener paciencia cuando ella y Ferreira no encuentran una palabra en español o necesitan repetir una frase.

“Las personas acá son muy amables”, expresó Galvao, quien también valoró que su hija estudie en un colegio internacional, donde convive con español, inglés y portugués. La niña tiene cinco años y, según su madre, esa experiencia le permite conservar el idioma familiar mientras aprende otras lenguas.

Ferreira vivió una situación similar cuando residió en Usulután. Dijo que ella y su familia llegaron sin una red cercana, pero encontraron personas que las acogieron “como familia”. La experiencia se repitió, según afirmó, cuando se instaló en San Salvador.

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Ferreira comparó esa recepción con una etapa previa en Portugal, donde, aseguró, percibió actitudes prejuiciosas hacia los extranjeros y, en particular, hacia los brasileños. En El Salvador, dijo, ocurrió lo contrario: “Les gusta mucho que seamos extranjeros y que estemos acá. Nos dicen: ‘Prueba esto’, o nos enseñan lugares”.

Bianca Ferreira es una brasileña que viajó a El Salvador acompañando a su esposo, atleta profesional. (Foto Infobae Centroamérica / J. García)

Pupusas, frijoles y aguacate en la mesa salvadoreña

La comida también abrió un espacio de descubrimiento. Los frijoles, el arroz y el plátano les resultaron familiares, aunque reconocieron que en El Salvador se preparan y se consumen de otra forma.

Las pupusas se convirtieron en uno de los sabores propios de su nueva vida, mientras que los desayunos locales les llamaron la atención por la presencia de frijoles, huevo, aguacate y otros alimentos que en Brasil no suelen formar parte de la primera comida del día.

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“En Brasil no comemos frijoles en el desayuno o en el café de la tarde; solamente en almuerzo y cena”, explicó Ferreira. También habló del aguacate: en su país lo asocian más con la fruta o los batidos con leche que con platos salados.

Galvao señaló que no ha tenido dificultades para encontrar alimentos brasileños o frutas que extrañe. La diferencia, dijo, no está tanto en los ingredientes como en la manera de incorporarlos a cada comida.

Una comunidad brasileña de apoyo en El Salvador

Las jóvenes relataron a Infobae que la tranquilidad en las calles, la atención recibida y el acompañamiento de otros compatriotas las llevaron a considerar una permanencia más allá de los contratos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dos mujeres forman parte de un grupo de brasileños que reside en El Salvador y que, según contaron, sirve de apoyo para quienes llegan por primera vez. Allí comparten recomendaciones sobre lugares, trámites, costumbres y actividades familiares.

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Galvao indicó que algunas personas de esa comunidad llevan más de 20 años en el país y les han hablado de las similitudes culturales entre brasileños y salvadoreños. Esa red también les permite proyectar celebraciones en fechas familiares, junto con amigos cercanos y compatriotas.

“Tenemos un grupo de brasileños que se apoyan, se ayudan mucho para saber dónde ir o qué hacer”, relató. Ferreira añadió que varias personas ya les extendieron invitaciones para compartir durante la temporada de fin de año.

Ambas dijeron que extrañan elementos de su país de origen, sobre todo la cercanía con su cultura y sus familias, pero coincidieron en que contemplarían permanecer en El Salvador si las circunstancias laborales lo permitieran.

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“Por mí vivía acá. Me siento muy segura y acogida”, sostuvo Ferreira. Galvao coincidió y dijo que la estabilidad que percibe, junto con las opciones educativas para su hija, le permitió imaginar una vida distinta a la que llevaba en Brasil.