Paco Hidalgo, el mexicano que encontró en El Salvador un lugar para vivir, trabajar y pintar

Paco Hidalgo, el mexicano que hizo de El Salvador su casa después de 30 años (Foto cortesía F. Hidalgo)

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A los 32 años, Francisco Hidalgo, conocido como Paco, dejó Ciudad de México para instalarse en El Salvador. Tres décadas después, el sociólogo, restaurantero y pintor mexicano asegura que el país centroamericano le dio una mejora en su salud, una familia, una carrera artística y un motivo para no volver de forma definitiva.

Hidalgo tiene 62 años y llegó en 1996, luego de la muerte de su padre por asma en diciembre de 1994. La contaminación de la capital mexicana ya le había causado problemas respiratorios y su familia le recomendaba mudarse a una ciudad menos contaminada, como Cuernavaca o Querétaro.

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El destino terminó siendo otro. En México conoció a una familia salvadoreña que se encontraba exiliada a causa de la guerra civil. La relación se volvió tan estrecha que, cuando ellos decidieron regresar a El Salvador, le propusieron acompañarlos.

“Me hice muy buenos amigos y literalmente me adoptaron”, contó Hidalgo a Infobae. La propuesta llegó con poco margen: la familia planeaba viajar unos tres meses después. Él aceptó.

El clima, la cercanía con el mar y la expectativa de una vida distinta influyeron en su decisión. “Mi salud mejoró notablemente. Fue el primer beneficio que me regaló este país”, relató. Hoy, dice, sus pulmones están bien y atribuye las molestias que conserva al paso de los años.

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La comida y las palabras que marcaron los primeros choques culturales

La llegada a un país de habla hispana no evitó las confusiones. Hidalgo, licenciado en Sociología, encontró en esa experiencia una forma de observar desde afuera las costumbres mexicanas y de entender los códigos de su nuevo entorno.

Uno de los primeros aprendizajes tuvo que ver con los nombres de objetos cotidianos. En una papelería pidió papel albanene, como se le conoce en México al papel translúcido. La respuesta fue que no sabían qué era. En El Salvador descubrió que se llamaba papel vegetal. Más tarde, el papel de empaque pasó a ser papel craft.

Francisco Hidalgo llegó a los 32 años por razones de salud y terminó formando vínculos personales, laborales y artísticos que lo llevaron a obtener la nacionalidad salvadoreña (Foto cortesía F. Hidalgo)

Las diferencias también aparecieron en los restaurantes. En México, una quesadilla suele referirse a una tortilla con queso u otros ingredientes. En El Salvador, cuando pidió ese platillo, recibió una preparación distinta a la que esperaba: el término se usa para un pan dulce.

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“Todo tenía nombres distintos”, recordó sobre los primeros años de adaptación. También le sorprendió escuchar pedidos formulados con la expresión “regáleme un café”, una manera habitual de solicitar productos en comercios salvadoreños que al principio tomó en sentido literal.

La gastronomía, sin embargo, se convirtió en una de sus principales conexiones con la vida local. Para Hidalgo, la comida funciona como una carta de presentación de cada país. Mencionó las pupusas, la yuca frita y los pastelitos como parte de esa identidad que los salvadoreños comparten con sus visitantes.

El mexicano desarrolló una relación particular con las pupusas. Le gustan las elaboradas con maíz y aprendió a prepararlas él mismo, aunque admite que no prefiere las de arroz. “Soy cultura de maíz”, afirmó entre risas.

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Tres décadas de comida mexicana y una nueva etapa dedicada a la pintura

Antes de trasladarse a El Salvador, Hidalgo vendió su automóvil y su negocio en México. Con esos recursos, regularizó su residencia como inversionista extranjero y abrió un establecimiento de comida mexicana.

“No tengo casa, pero tengo nicho”, afirmó. “Aquí está la gente que me quiere, la que me odia, la que me admira y la que me envidia”. (Foto cortesía F. Hidalgo)

Durante tres décadas vivió de la cocina de su país y dio empleo a tres personas en El Salvador. Para mantener su condición migratoria, debía presentar cada año documentación sobre los pagos de seguridad social, aportes previsionales, renta y declaraciones tributarias.

Por esa experiencia, recomienda a quienes evalúen mudarse desde México tener un objetivo definido y cumplir los requisitos legales. “Venirse de ilegal, ni de aquí para allá ni de allá para acá”, sostuvo.

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Tras jubilarse, retomó una formación que inició en el país que lo recibió. Estudió Artes Plásticas, con especialidad en Pintura, y hoy vive de esa actividad. También expuso obras en la Embajada de México en El Salvador, una oportunidad que asocia con su vínculo entre ambos países.

“Durante treinta años viví de mi país, vendiendo comida mexicana. Y ahora estoy viviendo de la pintura, que es la carrera que estudié aquí”, explicó.

Un abrazo, una pareja y una decisión de permanencia

La vida de Hidalgo en El Salvador también cambió en el plano personal. Hace dos años inició una relación con una compañera a quien conoció en la escuela de Artes Plásticas dos décadas atrás. Se reencontraron después de varios años y, según relató, un abrazo marcó el comienzo de la relación.

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El restaurantero retirado relata cómo transformó una mudanza motivada por sus pulmones en una vida construida entre tradiciones, afectos y exposiciones de arte (Foto cortesía F. Hidalgo)

Su pareja es originaria de San Salvador. “Nos acompañamos”, dijo al describir una convivencia que considera parte de la vida que construyó en el país.

Aunque viaja a México cada dos o tres años, reconoce que su vínculo con el lugar de origen cambió con el paso del tiempo. Allí permanecen algunos familiares, pero varias de las personas que le eran cercanas han muerto. En El Salvador, en cambio, conserva amistades, afectos y un entorno que siente propio.

Hidalgo obtuvo la naturalización salvadoreña y define su identidad como una convivencia entre los dos países. “Uno pertenece y deja de pertenecer. Y pertenezco y no pertenezco a la vez”, resumió.

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Su familia mexicana le ha sugerido que regrese, sobre todo porque varios de los integrantes de la familia salvadoreña que lo recibió en los años 90 ya fallecieron o viven fuera del país. Él respondió que su vida está en El Salvador.

“No tengo casa, pero tengo nicho”, afirmó. “Aquí está la gente que me quiere, la que me odia, la que me admira y la que me envidia”.

Para Hidalgo, regresar a México de forma permanente implicaría empezar otra vez. En El Salvador, dice, encontró una comunidad que lo recibió desde antes de su llegada, un oficio que lo sostuvo durante 30 años y una nueva etapa dedicada a la pintura.

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