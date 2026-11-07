El Salvador

Condenan a hombre que chocó ebrio contra una vivienda y causó la muerte de dos adultos mayores en El Salvador

El acusado ignoró las advertencias de vecinos, perdió el control de un pick-up y embistió el domicilio donde estaba la pareja

Manos de un hombre esposadas por detrás, vistiendo una camiseta blanca, sobre un fondo gris liso.
El Juzgado de Paz de Yoloaiquín condenó a José Wilbert Amaya Aguilar a 46 años de cárcel por la muerte de dos personas en Morazán Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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José Wilbert Amaya Aguilar fue condenado a 46 años de cárcel por la muerte de dos adultos mayores, luego de que el vehículo que conducía bajo los efectos del alcohol impactara contra la vivienda de las víctimas en Yoloaiquín, ubicado en municipio de Morazán Sur.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR), que acreditó la responsabilidad de Amaya Aguilar por los delitos de homicidio simple y conducción peligrosa. El fallo fue emitido tras un proceso sumario en el Juzgado de Paz de Yoloaiquín.

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De acuerdo con la información del ministerio público, el caso tuvo amplia circulación en redes sociales debido a las circunstancias previas al choque. El hecho ocurrió durante el pasado mes de marzo, cuando el condenado conducía un vehículo tipo pick-up en estado de ebriedad por una zona residencial.

La Fiscalía salvadoreña comprobó la responsabilidad del acusado en los delitos de homicidio simple y conducción peligrosa. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Ciudadanos le advirtieron que no condujera bajo los efectos del alcohol

La investigación de la Fiscalía salvadoreña estableció que varias personas de la zona habían advertido a José Wilbert Amaya Aguilar que no debía manejar en esas condiciones. Pese a los llamados de los ciudadanos, el hombre decidió continuar al volante.

Minutos después, perdió el control del pick-up y chocó contra la vivienda donde se encontraban las dos víctimas. El impacto alcanzó a una mujer y a su esposo, ambos adultos mayores.

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Según la información divulgada por la FGR, una mujer murió en el lugar a causa de las lesiones provocadas por el choque. Su esposo fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente debido a la gravedad de su estado.

El caso derivó en una investigación penal contra el conductor, que enfrentó cargos por las dos muertes y por haber manejado bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los habitantes de la zona advirtieron a Amaya Aguilar que no manejara bajo los efectos del alcohol momentos antes del siniestro. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
Los habitantes de la zona advirtieron a Amaya Aguilar que no manejara bajo los efectos del alcohol momentos antes del siniestro. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

El Juzgado de Paz de Yoloaiquín impuso la pena

La condena de 46 años de prisión fue dictada en el Juzgado de Paz de Yoloaiquín. La Fiscalía sostuvo que las pruebas permitieron establecer la secuencia de los hechos y la responsabilidad del acusado en el impacto que destruyó parte de la vivienda de las víctimas.

El proceso se desarrolló bajo la modalidad de procedimiento sumario, un mecanismo que permite resolver determinados casos penales en un plazo más breve cuando se cumplen las condiciones previstas por la ley.

La imputación por homicidio simple respondió a la muerte de los dos adultos mayores, mientras que el delito de conducción peligrosa se vinculó con el estado de ebriedad en el que se encontraba el conductor al momento del accidente.

La FGR señaló que los avisos de los habitantes de la zona antecedieron al choque. Según indicó, Amaya Aguilar ignoró esas advertencias y se puso al volante.

La resolución judicial establece que el condenado deberá cumplir la pena impuesta por los hechos ocurridos en marzo. El caso volvió a poner en discusión los riesgos de conducir después de consumir alcohol, en especial cuando existen advertencias previas sobre la condición del conductor.

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