El Salvador

El jefe de la banda Boston muere en un ataque con dron de las fuerzas haitianas

La acción nocturna alcanzó el vehículo en que viajaba Mathias Sainthil en Cité-Soleil y causó también bajas entre sus acompañantes, según la información difundida el viernes por la agencia EFE

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó que las bandas ya no pueden dormir tranquilas tras el operativo contra el cabecilla criminal.
El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé afirmó que las bandas ya no pueden dormir tranquilas tras el operativo contra el cabecilla criminal.
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El jefe de la banda Boston, Mathias Sainthil, murió tras el impacto de un dron kamikaze de las fuerzas de seguridad haitianas en Cité-Soleil, en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Es la primera vez que un cabecilla de una organización armada fallece durante una operación de este tipo en Haití, informó EFE.

La muerte de Sainthil se conoció el viernes 06 de noviembre, mientras miles de personas se movilizaban en Puerto Príncipe y otras ciudades para respaldar a los soldados salvadoreños desplegados contra las bandas. La violencia también forzó el aplazamiento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, prevista para el 13 de diciembre y reprogramada para el 18 de julio de 2026.

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El ataque contra el vehículo del jefe de la banda Boston

El dron se precipitó el jueves por la noche sobre el vehículo en el que viajaba Sainthil. Otros integrantes de la banda murieron durante la misma acción en Cité-Soleil.

La organización operaba en el sector de Boston y en el vecino Carrefour Drouillard, ambos dentro de esa comuna. En 2024, Naciones Unidas (ONU) indicó que el grupo tenía alrededor de 100 integrantes y era acusado de asesinatos, incendios provocados, violaciones, robos y desvío de mercancías y camiones.

El líder de la banda Boston, Mathias Sainthil, murió en Cité-Soleil tras el impacto de un dron kamikaze de las fuerzas de seguridad.
El líder de la banda Boston, Mathias Sainthil, murió en Cité-Soleil tras el impacto de un dron kamikaze de las fuerzas de seguridad.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, celebró la operación en su cuenta de X, aunque no identificó al jefe de la banda. “Un jefe de banda menos. La lucha por liberar el país del yugo de los bandidos continúa con determinación. Las bandas ya no pueden dormir tranquilas”, escribió.

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Marchas de apoyo a los militares salvadoreños

Las movilizaciones se realizaron en Puerto Príncipe, Jérémie y Belladère, con reclamos para que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acelerara la ofensiva contra los grupos armados que controlan la mayor parte de la capital haitiana.

Bukele envió más de 2.000 soldados a Puerto Príncipe para colaborar en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) desaparecidos desde el 18 de octubre. Los uniformados fueron emboscados por bandas en Santo, una zona del distrito capitalino de Croix-de-Bouquets.

La tropa salvadoreña llegó a Haití dos semanas antes de las protestas y desde entonces intensificó las operaciones en varias barriadas de Puerto Príncipe. Médicos Sin Fronteras alertó sobre una “explosión de violencia” tras los enfrentamientos ocurridos luego del ataque inicial contra los integrantes de la GSF.

Un soldado haitiano escolta un convoy de vehículos blindados que transporta a soldados de El Salvador en el vecindario de Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)
Un soldado haitiano escolta un convoy de vehículos blindados que transporta a soldados de El Salvador en el vecindario de Tabarre, el viernes 30 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)

En la capital, personas que se identificaron como víctimas de las bandas en Fort National, Poste Marchand, la avenida Poupelard y Carrefour-Feuilles pidieron ayuda al mandatario salvadoreño. Una mujer relató entre lágrimas: “Me echaron de mi casa, no tengo a nadie con quien contar. Yo me dedicaba al comercio y podía mandar a mis hijos a la escuela, pero me robaron hasta la ropa interior, huí desnuda con mis hijos”.

Otra manifestante afirmó que las bandas incendiaron viviendas y expulsaron a sus habitantes “como perros”. Dijo que abandonó su casa el 13 de agosto de 2023 y que, aun desplazada y residente en un campamento, sigue obligada a huir.

“Bukele, Haití le pertenece. Si no acelera las operaciones, moriremos. Debe seguir hasta erradicar a las bandas, hasta destruir a esos malvados que han matado a nuestros hijos, matan a nuestros maridos”, declaró una de las asistentes.

Los manifestantes también cantaron en criollo haitiano: “Cuando ven a Bukele, se asustan”. En Jérémie, una multitud acompañada por bandas de Rara, una expresión vinculada al vudú, entonó: “Llamen a Bukele por mí, me estoy muriendo”, y una pancarta exhibida en la movilización decía: “Bukele, el pueblo haitiano le estará agradecido”.

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