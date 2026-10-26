“Así te recordaré hijo, yo sé el gran ser humano que eras”: el emotivo mensaje del padre de Komanche tras su muerte

La vida en fotos del streamer salvadoreño Komanche, quien fue encontrado muerto en su casa en México. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)

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José Luis Acevedo, padre del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, publicó un mensaje de despedida en Facebook tras la muerte de su hijo. “Así te recordaré hijo, alegre, yo sé el gran ser humano que eras”, escribió junto a un video donde ambos aparecen juntos en una calle, quemando pólvora.

El creador de contenido, de 30 años, fue hallado sin vida el domingo en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó el fallecimiento durante la madrugada del lunes a través de Instagram, después de hablar con la familia del joven.

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José Luis Acevedo, padre del streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, publicó un mensaje de despedida en Facebook tras la muerte de su hijo.

El padre reveló la lucha de una década contra la depresión

En su publicación, Acevedo pidió que se recordara a su hijo más allá de la fama. “A mucha gente le caías mal, pero para mí eras mi orgullo, no por lo conocido que eras si no por tu gran corazón”, señaló.

El mensaje también dejó entrever el padecimiento que atravesaba el streamer desde hacía años. “Sólo tú y tu familia sabíamos la terrible enfermedad de depresión que padecías, sin embargo fuiste fuerte, luchaste con esa terrible enfermedad como 10 años”, expresó Acevedo.

El video muestra a Carlos José, alias Komanche junto a su padre, en medio de una calle iluminada durante la noche, presumiblemente El Salvador. Ambos personas permanecen de pie conversando en la vía pública frente a varias viviendas y posteriormente comienzan a caminar en dirección contraria a la cámara, para quemar pólvora.

El padre cerró su despedida con una plegaria. “Que Dios te perdone tus pecados hijo (...) que Dios te reciba en su gloria”, escribió, acompañado del video donde se lo ve junto a su hijo en una calle de noche.

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Las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de muerte. Medios locales informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de muerte. Medios locales informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

La Fiscalía de Nuevo León informó de manera preliminar mayores datos sobre la muerte de El Komanche, streamer localizado sin vida el pasado domingo 25 de octubre de 2026.

El reporte recibido a las 19:30 horas apuntó a un probable suicidio por ahorcamiento, aunque la autoridad mantenía pendiente la confirmación pericial de la causa del fallecimiento y de la identidad oficial de la víctima.

Quién era Komanche

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1994 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Construyó su carrera en internet a través de transmisiones de videojuegos en plataformas como Twitch, YouTube y Kick.

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El streamer acumulaba cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 881 mil en Instagram, según informó la agencia EFE. Otros medios, como ABC, diario español, ubicaron su alcance total en más de cuatro millones de seguidores entre distintas plataformas.

Carlos Mauricio Gómez (segundo en la foto) nació el 27 de septiembre de 1994 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Construyó su carrera en internet a través de transmisiones de videojuegos en plataformas como Twitch, YouTube y Kick.

Komanche se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en español. Participó junto a otros creadores del género, entre ellos Auronplay y ElRubius, de acuerdo con El Periódico, diario español.

En 2023 había hablado públicamente de sus dificultades de salud mental después de una pausa temporal en su actividad en redes. Compartió su experiencia con la depresión y promovió conversaciones sobre el cuidado psicológico y el acoso en internet, según recogió El Colombiano, diario colombiano.

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Su manager, Byron Reyes, también se refirió al hostigamiento que enfrentaba en redes sociales. “El bullying a cualquier escala no es un juego”, escribió Reyes en sus historias de Instagram, de acuerdo con El Periódico.

En 2023 había hablado públicamente de sus dificultades de salud mental después de una pausa temporal en su actividad en redes. Compartió su experiencia con la depresión y promovió conversaciones sobre el cuidado psicológico y el acoso en internet.

Días antes de su muerte, Gómez había compartido un mensaje en su cuenta de X. El 19 de octubre escribió: “Los días simplemente no mejoran”.

Su última transmisión en Kick se tituló “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar” y registró 9,400 visualizaciones, según El Periódico. La emisión se produjo aproximadamente una semana antes de que fuera encontrado sin vida en su domicilio.

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La Fiscalía de Justicia de Nuevo León investiga el caso, de acuerdo con N+, canal mexicano. La noticia generó conmoción entre la comunidad de streamers de habla hispana, donde distintos creadores dedicaron mensajes de despedida y pusieron el foco en los problemas de salud mental que atraviesa el sector.

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En El Salvador, para orientación psicológica o atención ante una crisis, el ministerio de Salud dispone del número 131. Durante la llamada deben seleccionar su departamento y luego la opción de salud mental. También se puede llamar al número 503 7741-6614, de lunes a viernes, de 7:30 a 15:30 o al Sistema de Emergencias 9-1-1 . En Guatemala, la Fundación Desarrolla Guatemala para la Educación y la Salud, tiene la línea telefónica: 1582 y el número de WhatsApp: 502- 3007-1582. En Costa Rica , está la línea Aquí Estoy del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica ofrece un servicio gratuito de apoyo para la prevención del suicidio y el Centro de Atención Psicológica (UCR), teléfono 506- 2511-5776. En Panamá puedes llamar al 147 del ministerio de Desarrollo Social. Puedes recibir atención psicológica gratuita en República Dominicana llamando al Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental al número (809) 200-1400.

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En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomienda sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Línea de prevención del suicidio en Argentina: el Centro de Asistencia al Suicida ofrece orientación y apoyo. Tienen una línea de prevención del suicidio disponible al teléfono 135 (línea gratuita) o al (011)5275-1135 y 0800 345 1435 para llamadas desde todo el país.

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En México, para aquellos que buscan ayuda o asistencia en relación al suicidio, existe la Línea de la Vida: 800-911-2000, este servicio es gratuito y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En Colombia, la Línea de la Vida brinda apoyo emocional a individuos que enfrentan crisis de suicidio o angustia. Este servicio está disponible en varias ciudades del país. En Bogotá, se puede contactar a través de la línea 106 o vía WhatsApp al 3007548933. Barranquilla cuenta con la línea 339 99 99, mientras que en Medellín se dispone de la Línea Amiga al 444 44 48. En Cali, al igual que en Bogotá, la línea de atención es el 106. Estas líneas ofrecen una respuesta inmediata a quienes necesitan ayuda en momentos críticos.

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En Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ofrece apoyo emocional a través de la Línea 113 Salud, accesible nacionalmente por teléfono, WhatsApp o Telegram en los números 955557000 y 952842623.

En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido la Línea 024 para la atención a la conducta suicida.